Venüs Balık burcunda (12 Mart - 5 Nisan 2024) Koşulsuz Sevgi

Rivayete göre, bir gün Typhon Olimpos'ta gözlerinden ateşler saçarak herkese saldırır. Tanrı ve tanrıçalar hayvan şekline bürünerek kaçmaya çalışırlar. Aphrodite ve oğlu Eros ise balık şeklini alır ve kendilerini Fırat nehrine bırakırlar. Birbirlerinden kopmamak için kuyrukları ile bağlanırlar. Böylece Balık burcu takımyıldızı oluşur.

Burada kendimizi suya bırakmayı, teslimiyeti, bağlılığı, birlikte yapılan fedakarlığı, aynı zamanda karmaşadan kaçmayı görürüz. Venüs zaten deniz köpüklerinden doğmuş bir tanrıça olarak resmedilir ve Balık burcunda yücelir. Burada beşeri sevgi artık ilahi sevgiye dönüşmüştür. Zodyağın son burcu ile burada; ruhsal bağlılık, her şeyi koşulsuz sevebilmek ve sınırsız sevgiyle bir olmak vardır.

12 Mart tarihinde ilişkilerimizde bizler de bu temaları deneyimleyeceğiz. Koşulsuz sevgi, romantizm, ruhsal bağlılık, ruh eşi buluşmaları, fedakarlıklar, şifa, aşk ve sevginin sihri, ilişkilerimizi sarıp sarmalayacak. Bazen tıpkı suyun sınırsızlığı gibi sevgimizi aşkın ve duygularımızı yoğun gösterecek, fedakarlık ve adanmışlığı abartacağız. Bazen bir balığın ışıltılı pulları gibi gerçekleri örtecek, bir rüyanın içinde olmak isteyeceğiz. Ya da hayatımızda belki bir kurtarıcı beyaz atlı prens bekleyecek veya birinin kahramanı olmak isteyeceğiz. İşte Balık sembolündeki düalite ile kurban - kurtarıcı rolleri, gerçek- hayal, benlik -fedakarlık dengesi kurabilmek ana temamız olacak.

Aynı zamanda her zamankinden daha ilham dolu ve yaratıcı hissedeceğiz. Sezgilerimiz güçlenecek, maneviyatımız yükselecek, hayal gücümüz artacak, rüyalarımız renklenecek.

Bu etkiler 25 Mart tarihinde yaşayacağımız Ay Tutulması ile zirveye varacak. Birçok ilişki çok daha güzel bir yolculuğa başlarken, duygular yükselecek, sevginin ve emeğin ödülleri alınacak. Birçok ilişkide ise doğru dengeler kurulmadıysa sonlanmalara şahit olacağız. Tüm bu etkilerin kadersel yolculuğu 18 Eylül Ay Tutulması'nda netleşecek.

Burçlara özel etkiler:

(Özellikle yükselene göre okumanız tavsiye edilir.)

Koç: Bu süreçte; iç dünyanıza dönebilir, ruhsal olarak iyileşebilir, sakin zamanlar geçirebilirsiniz. Kadersel olarak korunduğunuzu, yalnız olmadığınızı hissedebilirsiniz. Sezgileriniz artabilir, ilham enerjiniz yükselebilir. Uzaklaşmak veya uzaklardaki yakınlarınızla görüşmek, doğada zaman geçirmek ruhunuza iyi gelebilir. Fedakarlık dengenizi doğru kurmak esas gündeminiz olabilir.

Boğa: Bu süreçte; hayallerinize giden yolda ilham dolu ve yaratıcı hissedebilirsiniz. Sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla ilişkilerinizi iyileştirebilir veya sosyal çevrenizden özel kişilerle tanışabilirsiniz. Size iyi gelecek sanatsal veya manevi etkinliklere katılabilirsiniz. Sosyal çevrenizde doğru fedakarlık dengelerini kurmak gündeminize gelebilir.

İkizler: Bu süreçte; kariyer yolunuzda daha ilham dolu ve yaratıcı hissedebilir, kadınlardan destek görebilirsiniz. Toplumda daha çok sevildiğinizi, arandığınızı hissedebilirsiniz. Terfi, statü değişimi, evlilik, ebeveyn olma gibi radikal konular gündeminize gelebilir. Çalışma yaşamına kendinizi adarken haklarınızı korumak deneyiminiz olabilir.

Yengeç: Bu süreçte; çok daha özgür, umut dolu hissedebilir, sezgilerinizin yükseldiğini fark edebilirsiniz. Size iyi gelecek yerlere gidebilir, inançlarınızı güçlendirebilir, yeni eğitimler alabilirsiniz. Uzaklarda yaşayan sevdiklerinizle buluşabilir, uzaklarda yaşayan özel biriyle de tanışabilirsiniz. Aynı zamanda bu dönemde ilahi adaletin işleyişine de tanık olabilirsiniz.

Aslan: Bu süreçte; iç dünyanızda daha fazla derinleşebilir, daha tutkulu ve sezgisel hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde ruhsal bağlılığınız güçlenebilir, sorunlarınızı çözebilirsiniz. Aynı zamanda mali anlamda kaynaklarınız çoğalabilir, hak edişlerinize kavuşabilirsiniz. Bu dönemde şifa çalışmaları veya terapilere katılmak ruhunuza çok iyi gelecektir.

Başak: Bu süreçte; ilişkileriniz veya evliliğinizde koşulsuz sevgiyi, ruhsal bağlılığı hissedebilirsiniz. Bağlılığınız artabilir, daha ciddi kararlar alabilirsiniz. İlişkinizi dengeye getirecek deneyimler yaşayabilir, fark edemediğiniz durumları daha net görebilirsiniz. Hayatınızda biri yoksa, ciddi bir yola gireceğiniz kişi ile tanışabilirsiniz. Ortaklık, işbirlikleri gibi konular da şans getirirken, doğru dengeleri kurmak yine gündeminizde olabilir.

Terazi: Bu süreçte; yaşam düzeninizi iyileştirebilir, ruhunuza, bedeninize ve zihninize iyi gelecek şekilde düzenleyebilirsiniz. Sağlığınızı, alışkanlıklarınızı, iş düzeninizi gözden geçirebilirsiniz. Diyet, detoks gibi konular için de destekleneceksiniz. Aynı zamanda bir sağlık sorununuz varsa onu şifalandırabilirsiniz. Kendinizi fazla adadığınız iş alanlarında denge kurmak gündeminizde olabilir.

Akrep: Bu süreçte; aşk dolu, keyifli, romantik, yaratıcı, tutkulu zamanlara başlıyorsunuz! İlişkilerinizde duygularınız yükselirken, koşulsuz bağlılığı hissedebilir, ciddi adımlar atmak isteyebilirsiniz. Gerçekçi olmak ve kendinizi merkezde tutabilmek önem kazanacaktır. Aynı zamanda sanat ve hobilerle ilgilenebilir, çocuklarınız varsa ilişkinizi güzelleştirebilirsiniz. Lüks harcamalar ve yatırımlarda aşırılıklara karşı dikkatli olmalısınız.

Yay: Bu süreçte; iç dünyanızda kalmak isteyebilir, kendinizle baş başa zamanlar geçirebilirsiniz. Evinizi, aile ilişkilerinizi güzelleştirmek gündeminizde olabilir. Ev alım satımı, taşınma gibi konular gündeminize gelebilir. İçe kapanmayı abartmamak, melankolik bir havaya girmeden ruhsal ihtiyaçlarınızı fark edebilmek gündeminizde olacaktır.

Oğlak: Bu süreçte; zihinsel olarak daha yaratıcı hissedebilir, kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda etki yaratabilirsiniz. Beklediğiniz güzel haberleri alabilir, yakın çevre ve kardeşlerinizle daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Eğitimler, seyahatler, alım satım konularında şanslı etkilerde olacaksınız. Alacağınız kararlarda gerçekçi olmayı unutmayın.

Kova:Bu süreçte; kaynaklarınızı, bolluk bereketinizi çoğaltabilir, hak edişlerinize kavuşabilir, yeteneklerinizle daha fazla kazanç elde edebilirsiniz. Özdeğerinizin güçlendiği bu dönemde, kendinizi şımartacak ve ruhunuza iyi gelecek şeyler satın almak isteyebilirsiniz. Kazançlarınızı doğru yönetmek ve biriktirmek gündeminizde olabilir.

Balık: Bu süreçte; ışıl ışıl parlayacağınız, öne çıkacağınız, enerjinizin yükseleceği bir döneme başlıyorsunuz. İmajınızı yenileyebilir, sağlığınızı iyileştirebilir, daha ilham dolu ve yaratıcı hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda doğru fedakarlık dengelerini kurmak ve daha gerçekçi olmak gündeminizde olabilir.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi