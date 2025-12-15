Vasilopita: Portakallı yeni yıl keki 

Vasilopita ile tanışmam yıllar evvel Selanikli dostlarımızla geçirdiğimiz bir yeni yıl arefesindeydi. Geleneklerine göre kek hamuruna pişirmeden evvel gümüş veya metal para konuluyor, kimin dilimine denk gelirse onun şanslı bir yıl geçireceğine inanılıyor. Portakalın suyu ve rendelenmiş kabuğunun mis gibi aromasıyla çok da lezzetli olan keki deneyin derim.

Servis: 24 cm'lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 45 - 50 dakika

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

————————-

————————-

*Kelepçeli kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın, yanlarına tereyağı sürüp un serpiştirin ve unun fazlalığı silkeleyin dökün.

*Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın, aklarını mereng kıvamına gelene kadar mikserin yüksek deviri ile iyice çırpın, kabı ters çevirdiğinizde akmıyorsa olmuş demektir.

*Toz şeker ve rendelenmiş portakal kabuğunu büyük bir çırpma kabına alın, portakal aromasının şekere geçmesi için spatula ile iyice karıştırın. Tereyağını ekleyip kremamsı kıvama gelene kadar mikserin yüksek deviri ile çırpın. Yumurta sarıları, portakal suyu ve dilerseniz metaxa veya brandyi ilave ederek çırpmaya devam edin (bu aşamada pütürlü olan karışım diğer malzemeleri ekleyince pürüzsüz bir kıvam alıyor).

*Un kabartma tozu, karbonat, vanilya ve tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma eklerken bir yandan çırpın (bu aşamadan sonra mikser kullanmıyoruz). Çırpılmış yumurta aklarını hamura üç defada ekleyin ve her defasında spatula ile pürüzsüz kıvama gelene kadar alttan üste doğru karıştırın.

*Hamuru kalıba aktarıp üzerini düzeltin, orta boy bir madeni parayı iyice yıkayıp streç film ile kaplayarak hamurun kenarına saplayıp üzerini kapatın.

*170 decece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 45 - 50 dakika pişirin. Kekin kabarabilmesi için ilk 35 - 40 dakika fırının kapağını açmayın, 40. dakikadan sonra kontrollü olarak kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz (bu kural fırında pişirilen tüm kekler için geçerlidir).

*Pişen keki fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı geçince servis tabağına geçirin. Tamamen soğuyunca üzerine bol pudra şekeri serpin ve dilediğiniz gibi süsleyin.

Kısa bir not;

*İçine madeni para koyduğunuzu mutlaka belirtin ki herkes dikkat etsin!

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...