Üzüm nasıl dondurulur?

Evde dondurma yapmak fazlasıyla zahmetli olabiliyor. Dışarıdan aldığımız dondurmalar ise katkı maddeleri nedeniyle alınacaklar listemizden çoktan çıkmıştı. İşte hem zahmetsiz hemde katkı maddesi olmadan dondurma ihtiyacınızı giderecek bir tarif: Dondurulmuş üzüm.

Donmuş üzüm için malzemeler:

Derdin bir kase dolusu üzüm (İstediğiniz cinsten olabilir - çekirdeksiz olması daha rahat yenmesi açısından tercih sebebi olabilir)

Yarım limon

1 yemek kaşığı toz şekeri

Dondurulmuş üzüm yapılışı:

Üzümleri saplarından ayırarak tane haline getirin.

Yıkayın ve iyice kurulayın.

Yarım limonu sıkın ve üzerine 1 yemek kaşığı toz şekerini serpip buzluğunuza yerleştirin.

En geç 2 saat içinde dondurulmuş üzümleriniz hazır!

Bu tarife ek olarak siz dondurulmuş üzümünüze farklı lezzetler de katabilirsiniz. Üzüme chia tohumu serpip bu şekilde de dondurabilirsiniz. Damak tadınıza ve hayal gücünüze göre tarifleri farklılaştırabilirsiniz.