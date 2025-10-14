1- İlişkiyi "kolay" sanmak

Hiçbir ilişki mükemmel değildir. Sevgi dolu bir ilişki bile emek, sabır ve anlayış ister. Her gün, hem iyi hem kötü anlarda, ilişkinizi beslemeniz gerekir.

2- Sürekli bir sonraki adımı zorlamak

Anı yaşamak yerine sürekli "bir sonraki aşamaya" geçmeye çalışmak ilişkiyi yorar. Geleceği düşünmek güzel ama yolun kendisi de hikâyenizin bir parçası.

3- Destek olmak, çözüm bulmak değildir

Partnerinizi desteklemek her sorunun cevabını vermek anlamına gelmez. Onun yanında olun ama her şeyi sizin çözmeniz gerekmediğini unutmayın.

4- Zor zamanları görmezden gelmek

Her ilişki zorluklar yaşar. Önemli olan, bu sorunları yok saymak değil, birlikte çözmeye çalışmaktır. Sorunları halının altına süpürmek onları büyütür.

5- Korkuların ilişkiyi yönetmesine izin vermek

İlişki ciddileştiğinde korkmak normaldir. Ancak bu korkulara teslim olursanız güzel bir ilişkiyi kaybedebilirsiniz. Duygularınızı açıkça paylaşın.