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İlişki

İlişkide yapmaktan vazgeçmeniz gerekenler

İlişkinizi korumak istiyorsanız bu hataları yapmamaya özen göstermenizde fayda var! İşte ilişkilerde yapılmaması gereken davranışlar ve ilişki yaşarken dikkat etmeniz gerekenler...

Giriş: 14 Ekim 2025, Salı 19:00
Güncelleme: 14 Kasım 2026, Cumartesi 08:18
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1- İlişkiyi "kolay" sanmak

Hiçbir ilişki mükemmel değildir. Sevgi dolu bir ilişki bile emek, sabır ve anlayış ister. Her gün, hem iyi hem kötü anlarda, ilişkinizi beslemeniz gerekir.

 

2- Sürekli bir sonraki adımı zorlamak

Anı yaşamak yerine sürekli "bir sonraki aşamaya" geçmeye çalışmak ilişkiyi yorar. Geleceği düşünmek güzel ama yolun kendisi de hikâyenizin bir parçası.

 

3- Destek olmak, çözüm bulmak değildir

Partnerinizi desteklemek her sorunun cevabını vermek anlamına gelmez. Onun yanında olun ama her şeyi sizin çözmeniz gerekmediğini unutmayın.

 

4- Zor zamanları görmezden gelmek

Her ilişki zorluklar yaşar. Önemli olan, bu sorunları yok saymak değil, birlikte çözmeye çalışmaktır. Sorunları halının altına süpürmek onları büyütür.

 

5- Korkuların ilişkiyi yönetmesine izin vermek

İlişki ciddileştiğinde korkmak normaldir. Ancak bu korkulara teslim olursanız güzel bir ilişkiyi kaybedebilirsiniz. Duygularınızı açıkça paylaşın.

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6- Sırlar saklamak

Sağlıklı bir ilişkide sır olmaz. Sakladığınız her şey aranızda bir duvar örer. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar; en iyisi dürüst olmaktır.

 

7- Sahte davranmak

Partnerinizin istediği kişi olmaya çalışmak yerine kendiniz olun. Gerçek olmayan davranışlar hem size hem de ilişkinize zarar verir.

 

8- Dışarıdan onay beklemek

Bir ilişkinin onayı dışarıdan değil, içeriden gelir. Eğer partneriniz sizi başkalarının görüşleriyle değerlendiriyorsa, ortada güven sorunu vardır.

 

9- Kin tutmak

Tartışmalar normaldir ama kin tutmak ilişkiyi zehirler. Affetmeyi öğrenin; herkes hata yapabilir.

 

10- Geçmişi sürekli gündeme getirmek

Geçmiş geçmişte kalmalı. Sürekli eski olayları hatırlatmak geleceği mahveder. Şimdiyi yaşamayı öğrenin.

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11- Sürekli güçlü olmayı beklemek

Kimse her zaman güçlü olamaz. Partnerinizin zayıf anlarında yanında olun. Dayanılmaz beklentiler yıpratır.

 

12- Kusurları yargılamak

Eleştiri, ilişkinin en büyük düşmanıdır. Kimse mükemmel değildir; yapıcı konuşun, yıkıcı olmayın.

 

13- Aşırı beklentiye girmek

İlişkide "beklentiler" değil, "katkılar" önemlidir. Her şeyin eşit paylaşılmasına gayret edin.

 

14- Partneri hafife almak

Zamanla birbirinize alıştığınızda "zaten biliyor" diyerek sevgiyi göstermemek büyük bir hatadır. Teşekkür edin, övün, "seni seviyorum" demekten vazgeçmeyin.

 

15- Sadece iyi günleri paylaşmak

Gerçek sevgi, hem iyi hem kötü günde var olur. Partneriniz hastalandığında, zorluk yaşadığında da yanında olun.

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16- Partneri değiştirmeye çalışmak

Birini "ideal" hale getirmek için değiştirmeye çalışmak sevgiden çok kontrol isteğidir. Onu olduğu gibi kabul edin.

 

17- Dinleyip duymamak

Partneriniz konuştuğunda gerçekten dinleyin. Göz teması kurun, söylediklerini anlayın, hislerini önemseyin.

 

18- Aşırı alınganlık

Her konuda alınmak, dürüst iletişimi engeller. Farklı fikirlere saygı gösterin. Her şey kişisel değildir.

 

19- Yanlış anlaşılmaları çözmemek

Tartışmadan kaçmak sorunu çözmez. Konuşun, gerekirse bir uzmandan destek alın.

 

20- Başkalarının fikirleriyle hareket etmek

Aileniz veya arkadaşlarınız ilişkiniz hakkında konuşabilir, ama karar size aittir. Dış sesler yerine birbirinizi dinleyin.

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21- Yeni fikirlere kapalı olmak

Yeni fikirlere, değişimlere açık olun. Hayatın akışı bazen planları değiştirir; birlikte uyum sağlamayı öğrenin.

 

22- Partneri başkalarıyla kıyaslamak

Birini eski sevgilinizle veya başka biriyle kıyaslamak kadar kırıcı bir şey yoktur. Bu, "sen yeterli değilsin" demektir.

 

23- Yalan söylemek

Yalan, güveni yok eder. Küçük beyaz yalanlar bile birikir ve ilişkiyi temelden sarsar.

 

24- Sorunları dışarıda çözmeye çalışmak

Partnerinizle yaşadığınız problemleri başkalarıyla paylaşmak yerine önce onunla konuşun. "Dert ortağı" değil, "çözüm ortağı" olun.

 

25- Profesyonel yardımı reddetmek

Bazı durumlarda terapi, ilişkiyi kurtarabilir. Partneriniz yardım almayı reddediyorsa bu ciddi bir uyarıdır. Unutmayın: Değişim istekle başlar, zorlamayla değil.

Referanslar

Rachael Pace. "25 Things You Should Never Do in a Relationship". Şuradan alındı: https://www.marriage.com/advice/relationship/things-you-should-never-do-in-a-relationship/ (03.11.2024).

Zaman zaman öfkelendiğinizde tepki göstermeniz ya da istemeden kalp kırıcı bir söz söylemeniz normaldir. Ancak bu olumsuz davranışlar alışkanlığa dönüşürse, ilişki yavaşça zarar görmeye başlar. İşte, bir ilişkide asla yapılmaması gereken 25 davranış:

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