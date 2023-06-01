Çikolatalı muzlu fit dondurma

Elinizde kabuğu kararmış olgun muzlarınız varsa kapalı kapta dondurucuda bir gece bekleterek fıstık ezmesi, kakao ve az miktarda süt ekleyerek kısa sürede hazırlayabileceğiniz rafine şekersiz leziz dondurma... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle!

Çikolatalı muzlu fit dondurma
Yaşam
Giriş: 01 Haziran 2023 11:04 Güncelleme: 01 Haziran 2023 11:06
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Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika


Çikolatalı muzlu fit dondurma için malzemeler:

  • 6 adet orta boy olgun yerli muz

  • 3 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 2 yemek kaşığı soğuk süt

Üzerine:

  • Antep fıstığı, çikolata parçaları




Çikolatalı muzlu fit dondurma yapılışı:

*Muzların kabuklarını soyup her birini ikiye bölün, cam kaba tek sıra halinde yerleştirin. Üzerini streç film ile kaplayarak dondurucuda en az 4 saat veya bir gece bekletin.


*Donmuş muzlar, fıstık ezmesi, kakao ve sütü blendere alın, püre haline gelene kadar blenderden geçirin. Eğer hemen tüketmeyecekseniz bekletmeden yine cam kaba aktarıp üzerini düzeltin ve streç film ile kaplayarak dondurucuya alın.


*Servis edeceğiniz zaman dondurma kaşığı yardımıyla kuplara pay edin, üzerlerini Antep fıstığı ve çikolata parçalarıyla süsleyin.


Kısa notlar:

*Eğer büyük boy ithal muz kullanacaksanız 3 - 4 adet yeterli olacaktır.


*Dondurucuda kapalı kapta bir ay kadar saklayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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