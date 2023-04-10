Uranüs gezegeni

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, buz devi gezegen Uranüs'ün en net ve en ayrıntılı görüntüsünü yakaladı. Görüntü, gezegenin eşsiz atmosferik özelliklerini ve bilinen 13 halkanın 11'ini gösteriyor.

NASA açıklamasında elde edilen bu fotoğrafın 12 dakikalık bir pozlamanın ürünü olduğu belirtildi. Açıklamaya göre daha uzun pozlamalar ile Uranüs hakkında daha detaylı görüntü ve veriler elde etmek mümkün olacak.

Uranüs'ün özellikleri nelerdir?

Uranüs, Güneş Sistemi'nin Güneş'ten uzaklık sıralamasına göre 7. gezegenidir. Çap açısından Jüpiter ve Satürn'den sonra üçüncü, kütle açısındansa bu iki gezegen ve Neptün'ün ardından dördüncü sırada gelir. Adını Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısı Uranos'tan alır. 1781 yılında William Herschel tarafından keşfedilmiştir ve Buz devi sınıfına girer. Uranüs, Güneş çevresinde bir devrini 84 yılda tamamlar.

Uranüs’ün kütlesi Dünya’nın 15, hacmi ise 63 katıdır. Halkaların tümü, yaklaşık 1 m çapında koyu renkli kaya benzeri parçalardan oluşmaktadır. Bunların yapısı henüz belirlenememiştir. Uranüs, kutbu güneşe bakacak şekilde tekerlek gibi döner. Böylece etrafındaki halkalar da dik olarak onunla birlikte döner.