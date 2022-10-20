James Webb Teleskobu, Yaratılış Sütunları’nı görüntüledi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki "Yaratılış Sütunları"nın görüntüsünü paylaştı. James Webb Uzay Teleskobu'nun görüntülerde yoğun hidrojen ve toz bulutunun arasında Yaratılış Sütunları yer alıyor.

James Webb'in resmi Twitter hesabından: "Beklediğin şey bu. Webb'in nefes kesici Yaratılış Sütunları manzarasında bizimle yolculuk edin, burada çok sayıda yeni oluşmuş yıldız, yarı saydam gaz ve toz sütunları arasında çiy damlaları gibi parıldar" açıklamasında bulundu.

Yaratılış Sütunları, Hubble Uzay Teleskobu tarafından ilk kez 1995 yılında görüntülenmişti. Hubble, 2014'te bir kez daha Yaratılış Sütunları'nın karesini paylaştı. James Webb'in paylaşımının ardından, Hubble Uzay Teleskobu 2014'te çekilen görüntüyle yeni görüntüyü karşılaştırdı.

Bizden 6 bin 500 ışık yılı uzaktaki Kartal Nebulası içinde bulunan ve Yaratılış Sütunları olarak adlandırılan yıldızlararası gaz öbeğinin Hubble (solda) ve James Webb (sağda) tarafından çekilmiş fotoğrafları.

Kartal Nebulası’ndaki bu sütunlar, etraftaki dev yıldızların yoğun morötesi ışıklarıyla şekil alıyor ve aydınlanıyor. Fakat bu radyasyon aynı zamanda sütunları dağıtıcı bir etkiye de sahip.

*Görseller NASA tarafından servis edilmiştir.