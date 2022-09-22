Merhaba Neptün!

James Webb Teleskobu, Neptün ve halkalarını yıllar sonra ilk kez bu kadar parlak görüntüledi.

Merhaba Neptün!
Yaşam
22 Eylül 2022 11:00
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu, Neptün'ün yeni göz alıcı fotoğraflarını paylaştı. Neptün ve halkalarının daha önce hiç bu kadar parlak görüntülenmediği belirtildi.


İşte kara deliğin sesi!
İşte kara deliğin sesi! ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dai...
Evrenin en derin görüntüsü NASA, James Webb Uzay Teleskobu ...

Temmuz ayından çekilen görüntüler sadece Neptün'ün ince halkalarını değil, aynı zamanda bilinen 14 uydusundan yedisini ve kızılötesinde daha önce gözlemlenmemiş görüntüleri ortaya çıkardı.





James Webb Teleskobu, geçen ay da fotoğrafta Jüpiter'i bugüne kadarki en iyi görüntülerini paylaşmıştı.



Bir yıldan kısa bir süre önce piyasaya sürülen 10 milyar dolarlık Webb, zamanının çoğunda evrenin derinlerini inceliyor. Gökbilimciler, teleskopla birlikte ilk yıldızların ve galaksilerin oluştuğu zamanın neredeyse başlangıcını görmeyi umuyorlar.


2022’nin en iyi samanyolu fotoğrafları

Seyahat blogu Capture the Atlas tarafından belirlenen 2022 Yılının Samanyolu Galaksisi fotoğrafları belli oldu.

10
Fotoğrafçı: Alwin Wu
Fotoğrafçı: Burak Esenbey
Fotoğrafçı: Jinyi He
Fotoğrafçı: Benjamin Barakat
Fotoğrafçı: Spencer Welling
Fotoğrafçı: Rachel Roberts
Fotoğrafçı: Jose Manuel Galvan Rangel
Fotoğrafçı: Uroš Fink
Fotoğrafçı: Marcin Zajac
Fotoğrafçı: Tomáš Slovinský

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