Merhaba Neptün!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu, Neptün'ün yeni göz alıcı fotoğraflarını paylaştı. Neptün ve halkalarının daha önce hiç bu kadar parlak görüntülenmediği belirtildi.

Temmuz ayından çekilen görüntüler sadece Neptün'ün ince halkalarını değil, aynı zamanda bilinen 14 uydusundan yedisini ve kızılötesinde daha önce gözlemlenmemiş görüntüleri ortaya çıkardı.

James Webb Teleskobu, geçen ay da fotoğrafta Jüpiter'i bugüne kadarki en iyi görüntülerini paylaşmıştı.

Bir yıldan kısa bir süre önce piyasaya sürülen 10 milyar dolarlık Webb, zamanının çoğunda evrenin derinlerini inceliyor. Gökbilimciler, teleskopla birlikte ilk yıldızların ve galaksilerin oluştuğu zamanın neredeyse başlangıcını görmeyi umuyorlar.