Fırında kavrulmuş fındıklı sonbahar reçeli

"Fırında reçel nasıl yapılır?" diye düşünüyorsanız Müjgan Yurtseven'in hazırladığı bu harika tarifi mutlaka deneyin! İşte fırında kavrulmuş fındıklı sonbahar reçeli tarifi...

Fırında kavrulmuş fındıklı sonbahar reçeli
Yaşam
23 Eylül 2022 10:50
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Tarif defterimden;

Bir yandan yaza veda ederken diğer taraftan Sonbahar'ın başladığı bugünlerde iki mevsimin meyvelerini buluşturduğum nefis fırın reçeli... Erik, elma, armut, üzüm, mandalina, tarçın, karanfil ve damla sakızlı reçeli sirke ve az şeker ile fırında pişiriyorum... Sirke, az şekerle pişen reçelde bakteri üreyip ekşimesine engel olduğundan fırında yaptığım reçellerde limon veya limon tuzu yerine sirke kullanmayı tercih ediyorum. Kavrulmuş fındığın aromasının da çok yakıştığı, yapılışı pratik nefis reçeli yapılacaklar listenize alın derim...

Servis: 4 adet 400 ml'lik kavanozda

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 2 saat


Malzemeler:

  • 750 gr mürdüm eriği

  • 500 gr siyah, red globe veya İzmir üzümü

  • 2 adet gala elma, 300 gr

  • 1 adet santa maria armut, 150 gr

  • Yarım kg toz şeker

  • 2 çubuk tarçın

  • 10 karanfil

  • 2 parça damla sakızı

  • 4 mandalina suyu, 200 ml

  • 4 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 150 gr fındık içi





Yapılışı:

*Tüm meyveleri yıkayıp süzgeçe alın. Eriklerin her birini dörde bölün, elmaların kabuklarını soyarak dilimleyin, armutları kabuklarıyla dilimleyin. Üzümleri saplarından ayırın. Meyveleri derin ve geniş bir fırın kabına aktarın. Toz şeker, çubuk tarçın, karanfil, dövülmüş damla sakızı, mandalina suyu ve elma sirkesini ekleyip karıştırın.


*10 dakika önceden 150 derece fanlı ayarda ısıtılmış fırında 2 saat pişirin (her yarım saatte bir kabı fırından çıkartıp karıştırın). Ayrı bir tepsiye fındıkları yayın, reçel fırında pişerken son 15 dakikasında fındıkları fırının alt rafında kavurun ve yanmamalarına dikkat edin!


*Kavrulan fındıkları iri parçalar halinde olacak gibi havanda dövün ve fırından çıkardığınız pişen reçele ekleyip karıştırın. Reçel sıcakken kavanozlara doldurup temiz kapaklarla sıkıca kapatın. Tüketene kadar serin yerde saklayın.


Kısa notlar;

*Damla sakızını buzlukta bekleterek yapışmalarına fırsat vermeden havanda kolaylıkla un haline getirilebilir.


*Elinizdeki üzümlerden herhangi birini değerlendirebilirsiniz. Ayrıca mürdüm eriği yerine anjelik erik de kullanılabilir.


*Fırın ısıları markalara göre farklılık gösterdiğinden kendi fırın ayarınıza göre pişirin, reçel fırında kaynama kıvamına gelmeli! Sadece meyvelerin yanmamalarına dikkat edin!


*Tarçın, karanfil ve damla sakızına ilave olarak kakule aroması da bu reçele çok yakışıyor.


*Bizim evde koyu kıvamlı reçel tercih edildiğinden fırında 2 saat pişiriyorum, reçelin biraz daha sulu olmasını isterseniz 1,5 saat pişirmek yeterli olacaktır.


Kış boyunca afiyetle tüketmeniz dileğiyle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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