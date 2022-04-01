Gelecekte karşılaşacağımız 7 çılgın meslek

Çöp mimarı, uzay turu rehberi, şehir çiftçileri ve daha nicesi… Geleceğin en ilginç 7 mesleğini öğrenmek için okumaya devam edin.

Gelecekte karşılaşacağımız 7 çılgın meslek
Yaşam
01 Nisan 2022 Cuma

Dijital ve uzay teknolojilerinin hayatımız üzerindeki etkileri çok fazla. Peki, önümüzdeki birkaç on yıl içinde bu teknolojilerin meslek alanlarını nasıl değiştirebileceğini hayal edebiliyor musunuz?


İşte artık çok da uzakta olmayan, geleceğin 7 çılgın mesleği:


3 Boyutlu robot işçiler

Bu robotlar isterseniz kişisel asistanız gibi kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra evinizde bozuk bir musluk varsa bunu tamir etmek için ya da yeni taşındığınız bir evde gerekli işlere yardımcı olmak için bu robot işçilerden faydalanabileceksiniz. Sihirbaz gibi bir işçi robot! 3 Boyutlu yazıcılar sayesinde hemen yanınızda olacak.


Çöp mimarı

Gelecekte dünyamızda o kadar çok çöp olacak ki onlarla başa çıkmak için yeni yollar bulmak zorunda kalacağız. İçlerinde 20 bine yakın insanın yaşayabileceği, alglerden ve atıklardan yapılmış havada süzülen şehirlerin oluşturulması bu konuda planlanan konseptlerden biri. Ya da plastiklerden yapılma köşkler… Çöp mimarlarının gelecekte neler yapabileceğini böylelikle görmüş olacağız!


Dijital detoksla daha mutlu olmak mümkün mü?
Dijital detoksla daha mutlu olmak mümkün mü?

Uzay turu rehberi

30 dakikada Dünya’dan uzaklaşıp uzaya çıktığınızda etraftaki en güzel noktaları göstermesi, selfie çekilecek en iyi açıları bulmanıza yardımcı olması ve ücretsiz Wi-Fi noktalarını bulmanızı sağlaması için bir uzay turu rehberine ihtiyacınız olacak. Rehberiniz buzdolabınızın üzerine asmanız için gerçek bir Ay parçasını da magnet olarak size hediye edebilecek!


Dijital ölüm müdürü

Kulağınıza mantıksız geliyorsa 20-30 yıl daha bekleyip kendi gözlerinizle görebilirsiniz. İnsanlar internette o kadar çok zaman geçirmeye başlayacak ki öldükten sonra sosyal medya ve banka hesaplarıyla ilgilenmesi için birine ihtiyaç duyacaklar. Facebook hesabınız siz öldükten sonra dondurulmalı mı yoksa tamamen silinmeli mi? Telefonunuzdaki fotoğraflar ailenizle paylaşılmalı mı yoksa tamamen silinmeli mi? Pekii ya şifreler? İşte bu soruların hepsini özel dijital ölüm müdürünüzle tartışabileceksiniz.


Asteroid madencileri

Araştırmalara göre asteroidlerde platin, rodyum ve paladyum gibi birçok değerli maden bulunuyor. Bu da gelecekte asteroid madenciliğini hiç şüphesiz çok kârlı bir meslek haline getirecek. Kim bilir? Belki de çocuğunuz gelecekte uzay madenlerinde vardiyalı olarak çalışmaya başlar. Kulağa çok çılgınca gelmiyor mu?


Televizyon ve sinemada başka bir dönem mi başlıyor?
Televizyon ve sinemada başka bir dönem mi başlıyor?

Merak eğitmenleri

Kendinizi internette amaçsız bir şekilde gezinirken kendinizi o makaleden bu makaleye atlarken bulmuş olabilirsiniz. İşte bu noktada “merak eğitmenleri” tam size göre! Bu eğitmenler ilham almanızı sağlayacak ve merakınızı teşvik edecek kişisel danışmanlar olacak. Aynı zamanda nasıl yeni fikirler keşfedebileceğinizi gösterecek ve sizi için en yararlı konuları bulmanıza yardımcı olacaklar.


Şehir çiftçileri

Nüfusun artmasıyla birlikte mecburen tarım arazileri de yerleşim yerlerine dönüştürülecek. Bu yüzden tarım yapmak için yeni yollar araştırılacak. Çatı tarımı, dikey ağaçlandırma ve daha nicesi… Boş bulunan her nokta tarım için değerlendirilecek. Bu noktada bitkilerle ilgilenmesi için şehir çiftçilerine ihtiyaç duyulacak. Hatta şehir çobanlarına bile ihtiyaç olacak!



Çeviren: Dilara Koru

Referans: BrightSide. 7 Crazy Jobs People Will Have in the Future. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/wonder-curiosities/7-crazy-jobs-people-will-have-in-the-future-386060/



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