Tutulmaların doğum haritamıza özel etkileri

Tutulma; bir gökcisminin araya giren başka bir gökcismi sebebiyle ışığının tamamen veya kısmen görülmemesi sonucu enerjisini geçici süreliğine yansıtamamasıdır.

Tutulmalar sonucunda çok büyük bir enerji açığa çıkar ve o enerji alanında önemli değişimler yaşarız. Tutulmalar sayesinde ruhumuz gelişme ve ilerleme fırsatı bulurken, hayatımızın bir alanında kadersel bir sürece başlarız.

2023 yılının ilk tutulmalarının yaşandığı 20 Nisan Güneş Tutulması ve 5 Mayıs Ay Tutulması arasındaki tutulma koridorunda ilerlerken, hepimiz hayatımızda 2,5 yıllık yepyeni bir döngüye başlıyoruz. Ay Düğümlerinin de Koç- Terazi aksına geçeceği yeni deneyim alanlarına, yeni doğumlara ve bitişlere ilerliyoruz.

Her ruh birbirinden farklı ve eşsiz yaratılmıştır. Hepimizin bu hayatta tekamül alanı bir diğerinden farklıdır. Tutulmalar kolektif anlamda ortak bir deneyim alanını işaret etse de hepimiz bu deneyimleri hayatımızın bambaşka alanlarında yaşayarak öğreniriz. Gezegenler üzerinde yaşanan tutulmalar, yaşayacaklarımız konusunda bize önemli ipuçları verir. Öte yandan elbette açılar, yıldızlar ve diğer tüm noktalar da çok değerlidir, bu yüzden tutulmaların bir haritada özenle incelenmesi gerekir.

Doğum haritamızda gezegenler üzerinde olan tutulmalar

Güneş üzerindeki tutulmalar burçları nasıl etkiler?

Güneş üzerinde olan tüm tutulmalar; benliği aydınlatan, kişinin öze ulaşmasına ışık tutan bir süreci başlatır. Kişiliğin üzerinde değişimlerin başladığını gösterir. Bu süreçte kişi hayatında büyük ve önemli dönüm noktaları yaşar. Bu dönüm noktaları 9 yıllık bir deneyim sürecini başlatır. Deneyimler, Güneş’in haritada bulunduğu alana göre yaşanacaktır. Örneğin; okula başlama, taşınma, evlenme, boşanma gibi konularla kişi kim olduğunu ve gerçekte ne istediğini anlamaya başlayabilir. Benliği ve egoyu sağlıklı yapılandırmak en önemli konu olacaktır.

Ay üzerindeki tutulmalar burçları nasıl etkiler?

Doğum haritanızda Ay üzerinde olan tüm tutulmalar; bilinçaltını açığa çıkartan ve fark ettiren etkiler yaratır. Karmamızı, çocukluk örüntülerimizi, ailemizi (özellikle annemizi), duygularımızı, ruhumuzun derinliklerini ve ihtiyaçlarını, psikolojik süreçlerimizi anlamamıza yardımcı olur.

Ay üzerindeki tutulmalarda hayatta çok hızlı bir değişim süreci başlar. İlişkilerimiz, annemiz, hayatımızdaki kadınlar, bu hayatta sevdiğimiz şeyler, içgüdülerimiz, aidiyet duygumuz değişmeye başlar. Seyahatleri, ev yaşamını, evliliği, hamilelikleri gündeme getirir. Duygusal olarak kendimizi besleyerek, dünyaya daha fazla ait hissetme ihtiyacında oluruz.

Merkür üzerindeki tutulmalar burçları nasıl etkiler?

Merkür üzerinde olan tüm tutulmalar bilincimiz, zihnimiz, hayata bakış açımız, mantığımızla ilgilidir. Ruh, hazır olduğu bir bilgiyi edinir. Bu süreçte anlama ve anlaşılma ihtiyacımız artar. Daha fazla konuşmak, öğrenmek, seyahat etmek, yazılar yazmak isteriz. İletişim trafiği, yolculuklar, anlaşmalar, görüşmeler, tanışmalar, toplantılar, yayıncılık, medya, ticaret, yakın çevre bağlantıları, kardeşler ile ilgilidir. Günlük rutinlerin yoğunlaştığı, meşgul dönemlerdir. Yoğun iletişim kurarak aslında kendimizi daha iyi anlar ve daha iyi ifade etmeyi öğreniriz.

Venüs üzerindeki tutulmalar burçları nasıl etkiler?

Venüs üzerindeki tüm tutulmalar; değer duygumuzu ve dişil enerjimizi açığa çıkartan etkiler yaratır. Kendi değerimizi fark ettiren, değerimizi yaşamamız için ihtiyacımız olanı gösteren deneyimler yaşatır. Böylece hayattan aldığımız tat, haz, keyif, aşk, neşe, sevgi, romantizm, bereket, üretme duygusu, sosyallik ve şansı çoğaltabilmekle ilgilidir.

Bu enerji aynı zamanda alıcı olmayı hatırlamakla ilgilidir. Venüs üzerindeki tutulmalarda hayatta verdiğiniz kadarı size döner. Kalbimizi hayattan almaya açmak, hayatın hediyelerini zarifçe kabul edebilmek en önemli deneyim alanımızdır.

Mars üzerindeki tutulmalar burçları nasıl etkiler?

Mars’ın üzerine gelen tüm tutulmalar; eril gücümüzü, yapabilirlik duygumuzu açığa çıkartır. Bizi isteklerimiz için eylemde olmaya ve mücadele etmeye teşvik eder. Buradaki deneyim alanımız enerjimizi ve gücümüzü doğru yere odaklayabilmekle ilgilidir. İsteklerimiz için net, kararlı ve iradeli biçimde ilerlemediğimizde baskı, çatışma ve öfke yaratabilir. Enerji; kaza, saldırı ve hastalıklarla açığa çıkabilir. Bu süreçte enerjimizi yararlı bir yere yönlendirerek çaba harcamak, üretmek, kendimizden emin olmak; enerjimizi, cesaretimizi, motivasyonumuzu yükseltecektir. Aynı zamanda ilişkiler, cinsel enerji ve hayatımızdaki erillere dair konuları da gündemimize getirecektir.

Jüpiter üzerindeki tutulmalar burçları nasıl etkiler?

Jüpiter üzerindeki tüm tutulmalar; ruhumuzu bilgeleştirmek, sınırlarımızı aşmak ve ufkumuzu genişletmek üzere hayatımızdaki bir noktaya mercek tutan, büyüten ve genişleten etkileri yaratacaktır.

Karmik ödüllerimizi aldığımız, ilahi adalet döngüsünün yaşandığı bu tutulmalar hayatımıza şans getirir ve bir noktada etki yaratmak, bir şeyi çoğaltmak için fırsat verir. Bu şans ve fırsatları haritamızdaki Jupiter’in gücüne göre yaşarız. Aynı zamanda; yurt dışı bağlantıları, taşınmalar, eğitimler, hukuk, maneviyat, din gibi konularda da deneyimler yaratabilir. Hayatın işaretleri, rüyalarımız ve sezgilerimiz bu dönemde çoğalacaktır. Onları doğru okuyarak bilincimizi genişletebiliriz.

Satürn üzerindeki tutulmalar burçları nasıl etkiler?

Satürn üzerindeki tüm tutulmalar; hayat amaçlarımızı anlamamızı sağlayan, hayattaki ihtiyaçlarımızı bize gösteren etkiler yaratır. Bu tutulmalar olgunlaşmamızı ve hayata daha yetişkin bakmamızı sağlar. Bu yüzden bulunduğu alanda sorumluluklar getirir ve o alanda kalıcı başarılar elde etmemiz için disiplinli ve istikrarlı olmamızı, emek vermemizi ister. Böylece saygınlık, statü, kendinden eminlik yaratır ve kendi kendimize yetmenin, ayaklarımız üstünde durmanın hazzını yaşatır. Haritamızda Satürn’ün bulunduğu alanda zaman daha hızlı akar ve hayattaki en geniş zamanları tutulma etkisi boyunca o alana ayırırız.

Uranüs üzerindeki tutulmalar burçları nasıl etkiler?

Uranüs’ün üzerindeki tutulmalarda; çok yoğun bir enerji açığa çıkar. Kişi bir alanda bilinç sıçraması yaşamaya hazırlanır. Önemli değişimler, sürpriz gelişmeler yaşatır. Yenilenmesi ve değişmesi gereken konuları gösterir. Kalıpları yıkan çok hızlı deneyimler yaşatır. Özgür, özgün ve bireysel olmayı sağlar. Önemli vizyonlar yaratır ve kolektiften alınan bilgi akışını çoğaltır. Yaşanan ani ve beklenmedik olaylar sonucu hayat tamamen değişirken, Uranüs ile gelen 7 yıl sonra Uranüs ile bitebilir. Onu doğru anlayarak kabuğumuzdan çıkabilmek ve kendimizin daha iyi bir versiyonuna ulaşabilmek önemlidir.

Neptün üzerindeki tutulmalar burçları nasıl etkiler?

Neptün üzerinde olan tutulmalar; akışa güvenmeyi, teslimiyeti, birliği, ideallerimizi, hayallerimizi ve maneviyatı anlatır. Ruhsal ihtiyaçlarımıza ışık tutar. İlham ve hayal gücünü çoğaltır. Egomuzun sağlıksız yönlerini, aşırı kontrol arzumuzu, yüksek beklentilerimizi çözer ve dağıtır. Belirsiz ve anlaşılmaz etkiler yaşatabilir. Bulunduğu alana şifa ve koruyuculuk getirir.

Neptün üzerindeki tutulmalarda yaşadığımız olaylar, hayal kırıklıkları veya kayıplar; bizi arındıran, karmik bir konuyu çözen, bağımlılıklarımızdan özgürleştiren, iyileşmek üzere teslimiyeti anlamamızı sağlayan ve yüksek egomuzu yıkan etkiler yaratır. Daha sonra şükredeceğimiz ve iyi ki diyeceğimiz deneyimler yaşatır. Tutulma yaşanan süreçlerde güvenli yerlerde güvenilir kişilerle olmak önemlidir.

Plüton üzerindeki tutulmalar burçları nasıl etkiler?

Plüton üzerinde olan tutulmalar; bizi dönüştüren, en derinlerimizle yüzleştiren, korkularımızı ve blokajlarımızı fark etmemizi sağlayan, içsel gerçek gücümüzü bize gösteren etkileri yaşatır. Gücümüzü ele almak üzere vadesi dolmuş olan her şeyi geri dönüşsüz bizden alır. Bilinmeze olan merakımızı ve sezgilerimizi çoğaltır.

Onun olduğu alanda en karanlık yanlarımızı görebiliriz. Kapımızı kapatarak ne olduğunu bilmediğimiz ve kaçtığımız korkularımızı görür, aşma fırsatı bulur böylece daha özgür ve güçlü hissederiz. Kontrol etme arzumuzu, dürtülerimizi, manipülasyon ve kıskançlık enerjisini, sahip olma isteğini yönetmek en önemli deneyim alanlarımızdır.

Ay düğümleri üzerindeki tutulmalar burçları nasıl etkiler?

Ay düğümleri üzerinde olan tutulmalar; hayatın tamamen değişeceği, kadersel önemli olaylar yaşayacağımız tutulmalardır. Bu tutulmalar 9 – 18 yıllık döngüler yaratır. Son 9 yılda neler yaptığımıza dair yüzleşmeler ve hak edişler getirir. Dünyada var oluş sebebimizi bize hatırlatır. Hayatımıza kaderimizi etkileyecek önemli insanlar ve dersler getirir. Bu süreçlerde genellikle ruh eşi ve ruh ikizi deneyimleri yaşanır. Kaderin en keskin dönüm noktalarının olduğu zamanlarıdır.

Güney ay düğümündeki tutulmalar; karmik hediyelerimizi, bu hayata getirdiğimiz yetenekleri aynı zamanda gölge yönlerimizi açığa çıkartır. Karşımıza çıkan olaylar ve kişiler bizi durdurarak, zorlayarak ilerlememiz gereken ve bize iyi gelecek olan noktaları gösterir. Bir şeyi bırakmak ve değiştirmekle ilgilidir.

Kuzey ay düğümündeki tutulmalar; bu hayatta tekamül ederek ruhumuzu olgunlaştıracağımız, bize iyi gelen, ileriye taşıyan olayları ve kişileri hayatımıza getirir. Kadersel destekler yaratır. Önümüzde açılan kapılardan geçmeye gönüllü oldukça hayatımız daha kolay ve keyifle akacaktır.

Sevgilerimle

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi