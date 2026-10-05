Esenlikler. 10 Ekim saat 18:50’de Terazi burcunun 17. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Terazi burcu diplomasi, ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, hukuk, adalet ve sanat ile ilgili bir burçtur. Yeniaylar ise hayatımızda yeni bir bilinç geliştirdiğimiz, karar aldığımız ve yeni başlangıçlara yöneldiğimiz dönemleri anlatır. Bu nedenle önümüzdeki süreçte ilişkilerimizde denge kurmak, ortak hareket etmek ve iki tarafın da ihtiyaçlarını gözetmek daha önemli hale gelecek.

Terazi bazen karar vermekte zorlanabilir. Herkesin fikrini ve beklentisini dikkate alırken kendi isteğimizi geri plana atabiliriz. Bu yeniayda da bazı konuların iki tarafı arasında kalmamız, uzlaşmak isterken kararsızlık yaşamamız mümkün. Fakat denge kurmak herşeye evet demek değildir. Hem karşımızdaki insanın sınırlarını görmek hem de kendi sınırlarımızı açık bir şekilde ifade etmek gerekiyor. İlişkilerde yeni bir sayfa açmak, kırgınlıkları konuşmak, ortaklık şartlarını yeniden düzenlemek ve uzun süredir kararsız kaldığımız konularda bir yön belirlemek için önemli bir dönem.

Yeniay derecesi başka bir gezegenden açı almıyor. Bu nedenle dönemin ana konuları dışarıdan gelen güçlü bir gezegen etkisiyle farklı bir yöne çekilmiyor. Terazi burcunun ilişki, denge, uzlaşma ve adalet temalarını daha doğrudan yaşayabiliriz. Başlatacağımız ilişkilerde, ortaklıklarda ve anlaşmalarda temel motivasyonumuz huzuru sağlamak olabilir. Fakat görünürde huzur olsun diye gerçek sorunları ertelemek yerine, iki tarafın da kendisini ifade edebildiği daha sağlam bir düzen kurmamız gerekiyor.

An haritasının yükselen burcu Koç. Bu da Terazi’nin temsil ettiği ‘biz’ duygusuyla Koç’un temsil ettiği ‘ben’ duygusu arasındaki dengeyi önemli hale getiriyor. Bir taraftan kendi isteklerimizin peşinden gitmek, diğer taraftan ilişkilerimizi ve ortaklıklarımızı korumak isteyebiliriz. Fazla bireysel davranmak ilişkilerde kopukluk yaratabilir; sürekli karşı tarafı düşünmek ise kendi ihtiyaçlarımızdan uzaklaşmamıza neden olabilir. Bu yeniayın ana konusu, birlikte hareket ederken bireyselliğimizi de koruyabilmek olacak gibi görünüyor.

Dünya genelinde diplomatik görüşmeler, ülkeler arasındaki anlaşmalar, hukuk ve adaletle ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Yeni müzakereler başlayabilir veya bir süredir devam eden anlaşmazlıklarda ortak bir zemin aranabilir. Kişisel hayatlarımızda ise evlilik, ilişki, iş ortaklığı, sözleşmeler ve danışmanlıklar konusunda yeni kararlar alabiliriz. Önümüzdeki yaklaşık on beş günlük süreçte hayatımızdaki dengesizlikleri daha açık bir şekilde fark edebilir ve bunları düzeltmek için yeni adımlar atabiliriz.

An haritasında belirgin bir sabit yıldız etkisi yok.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Terazi yeniayı evlilik, ortaklık ve ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. Devam eden ilişkinizle ilgili yeni kararlar alabilir, ilişkinin şartlarını yeniden konuşabilir veya yeni bir ortaklığa adım atabilirsiniz. Karşınızdaki insanları dinlemek önemli fakat kendi isteklerinizi tamamen geri plana atmamanız gerekiyor. Ben ve biz arasındaki dengeyi yeniden kuracağınız bir dönem.

Yükselen Boğa

İş hayatınız, günlük düzeniniz, çalışma arkadaşlarınız ve sağlığınızla ilgili yeni bir dönem başlıyor. Çalışma şeklinizi değiştirebilir, günlük programınızı daha verimli hale getirebilir veya yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Beslenme, uyku ve hareket düzeninizle ilgili yeni alışkanlıklar geliştirmek için de değerlendirilebilir bir zaman. Küçük düzenlemeler günlük hayatınızda önemli bir rahatlama sağlayabilir.

Yükselen İkizler

Aşk hayatınız, çocuklar, hobiler ve yaratıcılığınız bu yeniayın ana konuları olacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilir, devam eden ilişkinizde daha romantik ve paylaşımcı bir döneme girebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler veya çocuklarıyla ilgili yeni kararlar alacak olanlar için de hareketli bir süreç olabilir. Kendinizi ifade ettiğiniz yaratıcı bir işe başlamak için güzel bir zaman.

Yükselen Yengeç

Ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları ön plana çıkıyor. Taşınmak, evinizde değişiklik yapmak, aile içinde uzun süredir konuşulmayan bir konuyu masaya yatırmak veya bir mülkle ilgili yeni karar almak isteyebilirsiniz. Kendi iç huzurunuzu sağlayacak bir yaşam düzeni kurmak daha önemli hale gelecek. Ailenin beklentileriyle kendi ihtiyaçlarınız arasında denge kurmanız gerekebilir.

Yükselen Aslan

İletişim, eğitim, yazışmalar, anlaşmalar, kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, daha fazla görüşme yapabilir veya kısa yolculukların arttığı bir döneme girebilirsiniz. Düşüncelerinizi daha diplomatik bir şekilde ifade etmek ilişkilerinizi kolaylaştıracaktır. Önemli bir anlaşma yapmadan önce ayrıntıları dikkatlice değerlendirmekte fayda var.

Yükselen Başak

Gelirleriniz, harcamalarınız, sahip olduklarınız ve özdeğer duygunuzla ilgili yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir gelir yöntemi geliştirebilir, bütçenizi yeniden düzenleyebilir veya uzun zamandır almak istediğiniz bir şey için karar verebilirsiniz. Maddi konularda denge kurmak ve gereksiz harcamaları azaltmak önemli olacak. Kendi emeğinizin değerini daha net görmeniz gereken bir süreçtesiniz.

Yükselen Terazi

Yeniay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Görünüşünüz, hayata yaklaşımınız, kişisel hedefleriniz ve ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kendinizi daha net ifade etmek, hayatınızda ne istediğinizi belirlemek ve sizi yansıtmayan alışkanlıklardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Başkalarının beklentilerine göre değil, kendi ihtiyaçlarınızı da gözeterek ilerlemeniz gereken oldukça belirgin bir dönem.

Yükselen Akrep

Biraz geri çekilmek, dinlenmek ve kendi iç dünyanıza yönelmek isteyebilirsiniz. Uzun zamandır fark etmediğiniz duygular, kapanması gereken konular veya perde arkasında ilerleyen durumlar gündeme gelebilir. Psikolojik olarak sizi yoran alışkanlıkları bırakmak ve geçmişle ilgili bir meseleyi tamamlamak için uygun bir dönem. Aceleyle harekete geçmek yerine gözlem yapmak daha faydalı olabilir.

Yükselen Yay

Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, proje grupları ve gelecek hedeflerinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir, bir topluluğa katılabilir veya ortak bir hedef için başkalarıyla birlikte çalışmaya başlayabilirsiniz. Uzun vadeli planlarınızı yeniden değerlendirmek ve size gerçekten destek olan insanlarla yol almak önemli olacak. Sosyal çevrenizde dengeyi korumaya çalışabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Kariyeriniz, hedefleriniz ve toplum önündeki yeriniz bu yeniayla birlikte daha fazla önem kazanıyor. Yeni bir işe başlayabilir, görev değişikliği yaşayabilir veya uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir hedef için önemli bir adım atabilirsiniz. İş hayatındaki ilişkiler ve ortaklıklar belirleyici olabilir. Başarılı olmak isterken özel hayatınızla iş hayatınız arasındaki dengeyi de korumanız gerekiyor.

Yükselen Kova

Uzak yolculuklar, yabancılar, akademik konular, hukuk, yayıncılık ve eğitim alanında yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Yeni bir eğitime katılabilir, yolculuk planlayabilir veya dünyaya bakışınızı değiştiren insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bildiklerinizi başkalarıyla paylaşmak ve farklı görüşlere açık olmak size yeni kapılar açabilir. Resmî işlerde ayrıntıları gözden kaçırmamaya dikkat edin.

Yükselen Balık

Ortaklaşa gelirler, borçlar, krediler, vergiler, miras ve eşinizin gelirleriyle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bir ödeme planı oluşturmak, borçları düzenlemek veya ortak bütçenizi yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. Duygusal yakınlık ve güven konuları da bu dönemde önem kazanacak. Hem maddi hem de duygusal paylaşımlarınızda karşılıklılık ve denge arayacaksınız.