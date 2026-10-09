10 Ekim 17 derece terazi burcunda Türkiye saatine göre 18.50’de bir Yeni Ay meydana gelecek. An haritasını Ankara’ya göre çıkardığımızda Boğa burcu yükselirken, İstanbul bölgesine göre çıkardığımızda ise Koç burcu yükseliyor. Yeni ay Jüpiter’den destek alırken, Akrep burcunda retro Venüs Mars’a dik açı yapıyor.Öte yandan Mars Pluton karşıtlığı devrede ve Merkür ise Akrep burcunda…

Terazi burcunda yeniay enerjisi, hayatımızın bir kısmında yeni başlangıçlar yapma arzumu tetiklerken, yöneticisinin retroda olması sebebiyle atacağımız yeni adımlarda engeller karşımıza çıkarabilir. İlerlemek ve değişim isterken bir taraftan yeterli koşulları sağlayamama potansiyelini beraberinde getiriyor. Venüs’ün gökyüzünde 14 Kasım’a kadar retro olması, 24 Ekim’de Merkür’ünde retrosunun başlayacak olması bize her türlü hayatlarımızda iki ileri bir geri yaşatabilir. Böylesi durumlarda hayatla savaşmak yerine, sakince olanı biteni gözlemlemek, istenilen yeni başlangıçlar için retronun bitmesini beklemek daha iyi bir tercih olabilir.

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Yeni ay her zaman yeni bir adım at demek değildir. Bazen de yeni bir davranışa geç, yeni gözlerle hayata, ilişkine, işine bak demektir. Bu yeni ay ilerleme vaad etmezken, gerileme de vaad etmiyor.Durduğun yerde gördüklerini değiştir diyor. Beynimiz odaklandığı şeyleri görmeye ve büyütmeye odaklıdır. Farkındalık burda devreye giriyor.Şimdi odağımızı değiştirme vakti.

Yeniay yöneticisinin retro konumda olması, hayatımızın tüm alanlarını gözden geçirmek, önceliklerimizi, değerlerimizi, hakedişlerimizi sorgulamak ve talep etmekle çok alakalı. Görmezden geldiğimiz her konuyu önceliklendirmek ve yeni bir şekle sokmak açısından önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Terazi burcu ortaklıkları ve ilişkileri sembolize ettiğinden başka insanlarla yaptığımız iş birliklerimiz, iletişimimiz çok önemli. İlişkilerde ve ortaklıklarda istediğimiz değeri görememe, yok sayılmak, görmezden gelinmek veya alma verme dengesinde hoşnutsuzluklar varsa bu yeni ay ilişkileri yeni bir şekle büründerebilir. Hiçbir şey eskisi olmayabilir, eskisi gibi de hissettirmeyebilir.

Terazi burcunun sembolize ettiği konular, hak, hukuk, adalet, ortaklıklar, ilişkiler, evlilikler, iş birlikleri, diplomasi, mahkemeler, barış ve arabulucuktur.Yeni ay Terazi burcunun sembolize ettiği her konuyu çokca gündem yapabilir. Bu ay en çok adaleti konuşabiliriz. Dünya genelindeki etkisi, sahip olduğu arketiple, yeni ortaklıklara, işbirliklerine kapı aralarken, güç dengelerinin değişeceğine işaret ediyor.Ancak bu yeni ortaklıklar çok kalıcı olmayabilir.Retroda alınan kararlar ve yenilikler konuyu tekrar gözden geçirmeye tabiidir. Durum değerlendirmesi yapıldığında ve tekrar düşünüldüğünde retro sonrası konular şekil değiştirebilir.

Bireysel hayatlarımızda, kazançlarımızı, kariyerimizi, ilişkimizi, gördüğümüz değer ve gelir kaynakları üzerinden sorgulayabiliriz. Sağlam olmayan ilişkiler için test dönemi olabilecekken, güvenli ve güçlü ilişkiler için bu dönem daha bağlayıcı ve tutkulu geçebilir.İnsanlar bazen zorlu zamanlarında daha çok kenetlenir.Bir çok kişinin ilişkisinde güven kavramı oturacak.

Bu dönem hayattan aldığımız zevk ve motivasyonlar mercek altında. Keyfi arttırmak için sanatsal temalarla ilgilenmek, yaratıcılığımızı kullabileceğimiz alanlar keşfetmek iyi olabilir. Hayatın estetik ve güzel taraflarına odaklanmak, ilişkilerde nezakati önceliklendirmek, etrafımıza daha çok tebessüm etmek, espri yapmak, neşeli olmak, iltifat etmek, kollektifin negatif enerjisini azaltırken bizim daha iyi hissetmemize sebep olacaktır. Evrende her şey bir titreşim. Bardağın dolu tarafına odaklanıp, ilişkilerde ahengi ve neşeyi arttırmak önemli olacak. En çok kullandığımız kelimeler kaderimizi inşaa ediyor. Her şey güvensiz demek yerine, sürekli ben güvendeyim, biz güvendeyizi terkarlamak ve telaffuz etmek kollektif enerjiyi destekleyebilir.

Türkiye haritasının, dördüncü evine denk düşen bu yeni ay muhalefet partilerinin daha çok gündem olacağına işaret ediyor. Öte yandan Mars aslan burcunda ve Türkiye’nin para hanesinde.Mayıs ayına kadar da burada kalacak. Mars’ın para hanesinde oluşu ve Plüton ile karşıtlığı ve retro Venüs’ten dik açı alması finansal olarak para piyasalarına dikkat etmek gerektiğini, Türkiye’nin yeni kaynak arayışlarında olabileceğini, yeni ekonomi politikalarına gidebileceğini, retro venüs’ün Merkür ile Akrep burcunda beşinci evde olması ise çocuklar, gençler ve kadınlarla ilgili gündemlerin odakta olabileceğini sembolize ediyor.

Yeni ayın hayatlarımıza güzellikler getirmesini dilerim.

Çok sevgiler,

Buşra Efe

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