Ay'ın boşlukta olması ne demek?

İnci Gücen, Ay'ın boşlukta olma kavramı hakkında bilgiler verdi.

Ay'ın boşlukta olması ne demek?
Astroloji
16 Mayıs 2022 Pazartesi

Merhaba yeryüzü sakinleri,

Gökyüzünde her gezegen ve her ışık (Güneş ve Ay) kendi döngüleri içinde hareket ederek ilerlerler. Onların değişen enerjisi, aralarındaki bağlar, yeryüzünde yaşadıklarımızla eş zamanlıdır. Bu gezegen ve ışıklar içerisinde en hızlı hareket eden nokta Ay'dır.


Ay, bireysel haritamızda; içgüdülerimiz, bilinçdışımız, dişil enerjimiz, duygusal dünyamızla bağlantılıdır. Dünyamıza en yakın noktadır, o nedenle etkilerini baskın biçimde hissederiz. Gökyüzünde ise Yeniay'dan Dolunay'a bir göksel şölen yaratarak 8 fazdan geçer. 28 günde bir bu döngüsünü tamamlar. O nedenle her ay içerisinde mutlaka bir Yeniay ve Dolunay yaşarız. Diğer fazları da bir o kadar önemlidir.


Ay, yeryüzünü bu döngüsü ile oldukça etkiler. Örneğin; 28 gün kadınların menstural döngüleri ile de yakından bağlantılıdır. Her Dolunay'da denizler medcezir etkisi yaşarlar. Bizler de baş ağrıları hissedebiliriz. Balzamik Ay fazlarında genellikle hepimiz dinlenmeye ihtiyaç duyarız. Bu gibi örnekler, Ay'ın en bilinen etkileridir.


Ay burç enerjisini 2,5 günde bir değiştirerek ilerler. Böylelikle 28 günde 12 burcu birden ziyaret etmiş olur. O 2,5 gün içerisinde diğer gezegenlerle olan bağlantıları da hızla değişir. Her bağlantı kurduğu gezegen enerjisini aktif ederek ilerler ve anın enerjisini bize tıpkı Güneş'i yansıttığı gibi yansıtır. O nedenle günlük yorumlar Ay ve onun tetiklediği enerjiler üzerinden yapılır.


Ay'ın boşlukta olma kavramı ise Ay'ın hiçbir majör açı yapmaması demektir. Hiçbir gezegenle açı oluşturmayan Ay, kuracağı bir sonraki bağlantıya kadar 'boşlukta' kabul edilir. Bu süreçte enerjimiz biraz düşebilir, dinlenme ihtiyacında olabiliriz. İçsel olarak bir şeyleri sindirme, yavaşlama, yarım kalan işleri gözden geçirerek tamamlama zamanlarıdır. Başlatılan yeni işler sonuçsuz ve askıda kalabilir. Ay gökyüzünde yeniden bir bağlantı kurduğunda, hayat normal seyrine devam eder.


Karma Astroloji'de Ay'ın boşlukta olma durumu pek kullanılan bir kavram değildir. Çünkü her zaman minör bir açı ile gezegenler ve Ay arasında bağlantı vardır. Ancak Batı Astrolojisi zaten bu durumu majör (büyük ve temel bağlantılar) için kullanmaktadır. Yıllar boyunca kendi yaptığım gözlemlerde ise boşlukta olma durumunu hepimizin yoğun biçimde deneyimlediğini fark ettim.


Sizler de günlük yaşamlarınızda dinlenme ve yeni işlere başlama zamanlarını seçerken Ay'ın hareketlerini takip ederseniz, kolaylıkla günlerinizi planlayabilirsiniz.


Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji


Ay boşluktayken ne yapılmamalı?
Ay boşluktayken ne yapılmamalı?


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.