Ay'ın boşlukta olması ne demek?

Merhaba yeryüzü sakinleri,

Gökyüzünde her gezegen ve her ışık (Güneş ve Ay) kendi döngüleri içinde hareket ederek ilerlerler. Onların değişen enerjisi, aralarındaki bağlar, yeryüzünde yaşadıklarımızla eş zamanlıdır. Bu gezegen ve ışıklar içerisinde en hızlı hareket eden nokta Ay'dır.

Ay, bireysel haritamızda; içgüdülerimiz, bilinçdışımız, dişil enerjimiz, duygusal dünyamızla bağlantılıdır. Dünyamıza en yakın noktadır, o nedenle etkilerini baskın biçimde hissederiz. Gökyüzünde ise Yeniay'dan Dolunay'a bir göksel şölen yaratarak 8 fazdan geçer. 28 günde bir bu döngüsünü tamamlar. O nedenle her ay içerisinde mutlaka bir Yeniay ve Dolunay yaşarız. Diğer fazları da bir o kadar önemlidir.

Ay, yeryüzünü bu döngüsü ile oldukça etkiler. Örneğin; 28 gün kadınların menstural döngüleri ile de yakından bağlantılıdır. Her Dolunay'da denizler medcezir etkisi yaşarlar. Bizler de baş ağrıları hissedebiliriz. Balzamik Ay fazlarında genellikle hepimiz dinlenmeye ihtiyaç duyarız. Bu gibi örnekler, Ay'ın en bilinen etkileridir.

Ay burç enerjisini 2,5 günde bir değiştirerek ilerler. Böylelikle 28 günde 12 burcu birden ziyaret etmiş olur. O 2,5 gün içerisinde diğer gezegenlerle olan bağlantıları da hızla değişir. Her bağlantı kurduğu gezegen enerjisini aktif ederek ilerler ve anın enerjisini bize tıpkı Güneş'i yansıttığı gibi yansıtır. O nedenle günlük yorumlar Ay ve onun tetiklediği enerjiler üzerinden yapılır.

Ay'ın boşlukta olma kavramı ise Ay'ın hiçbir majör açı yapmaması demektir. Hiçbir gezegenle açı oluşturmayan Ay, kuracağı bir sonraki bağlantıya kadar 'boşlukta' kabul edilir. Bu süreçte enerjimiz biraz düşebilir, dinlenme ihtiyacında olabiliriz. İçsel olarak bir şeyleri sindirme, yavaşlama, yarım kalan işleri gözden geçirerek tamamlama zamanlarıdır. Başlatılan yeni işler sonuçsuz ve askıda kalabilir. Ay gökyüzünde yeniden bir bağlantı kurduğunda, hayat normal seyrine devam eder.

Karma Astroloji'de Ay'ın boşlukta olma durumu pek kullanılan bir kavram değildir. Çünkü her zaman minör bir açı ile gezegenler ve Ay arasında bağlantı vardır. Ancak Batı Astrolojisi zaten bu durumu majör (büyük ve temel bağlantılar) için kullanmaktadır. Yıllar boyunca kendi yaptığım gözlemlerde ise boşlukta olma durumunu hepimizin yoğun biçimde deneyimlediğini fark ettim.

Sizler de günlük yaşamlarınızda dinlenme ve yeni işlere başlama zamanlarını seçerken Ay'ın hareketlerini takip ederseniz, kolaylıkla günlerinizi planlayabilirsiniz.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji