Esenlikler. 26 Ekim sabah saat 07:11’de Boğa burcunun 2. derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunaylar bir süredir gelişmekte olan konuların görünür olduğu, bazı sonuçların alındığı, farkındalıkların yükseldiği ve artık devam ettiremeyeceğimiz konularla yüzleştiğimiz dönemlerdir. Bu dolunayda da açığa çıkan konuların merkezinde Boğa burcunun temsil ettiği maddi ve manevi güvenlik ihtiyacımız olacak.

Boğa burcu sahip olduklarımız, finansal kaynaklarımız, gelirlerimiz, yeteneklerimiz, özdeğerimiz, huzur ve konfor alanımızla alakalıdır. Sabit bir toprak burcu olduğu için var olanı korumak, sağlamlaştırmak ve kalıcı hale getirmek ister. Bu yüzden önümüzdeki 15 günlük dönemde para, yatırımlar, sahip olduğumuz eşyalar ve bize güven veren insanlar daha fazla önem kazanabilir. Fakat Boğa’nın değişime karşı gösterdiği direnç, artık işlevini kaybetmiş bir düzeni yalnızca alıştığımız için sürdürme riskini de beraberinde getirir.

An haritasının yükselen burcu Terazi. Terazi burcu ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, diplomasi, adalet, sanat ve uyum arayışıyla alakalıdır. Yani bir taraftan kendi güvenliğimizi ve sahip olduklarımızı korumak isterken diğer taraftan karşımızdaki insanlarla denge kurmak, orta yolu bulmak ve birlikte hareket etmek zorunda kalabiliriz. Finansal konularla ilişkilerin birbirine karıştığı, eşimizle, ortağımızla veya yakın ilişkide olduğumuz insanlarla karşılıklı hak ve sorumlulukları yeniden değerlendirdiğimiz bir dönem olabilir.

Hem Boğa burcunun hem de an haritasının yükseleni olan Terazi burcunun yöneticisi Venüs. Venüs Terazi burcunda ve haritanın 1. evinde olduğu için oldukça güçlü. Güzellik, çekicilik, uzlaşma, ilişki kurma ve karşılıklı fayda yaratma becerimiz yüksek olacak. Fakat Venüs’ün retro harekette olması bu gücün doğrudan ve rahat bir şekilde dışarı akmasını engelleyebilir. Geçmiş ilişkiler, eski kırgınlıklar, daha önce verilmiş finansal kararlar, kendimize verdiğimiz değer ve hayattan gerçekten ne istediğimiz yeniden değerlendirme konusu olabilir. Venüs güçlü ama retro olduğu için yeni bir kararı hemen kesinleştirmekten çok, geçmişte yaptığımız seçimlerin bizim için hâlâ değerli olup olmadığını anlamaya çalışacağız.

An derecesi haritanın 8. evinde. Bu ev borçlar, krediler, vergiler, sigortalar, miraslar, eşin veya ortağın gelirleri, ortaklaşa sahip olunan kaynaklar ve krizlerle alakalıdır. Boğa burcundaki bir dolunay güvenliği ve elimizde olanı koruma ihtiyacını yükseltirken 8. ev bazı kaynakları paylaşmamız, borçlarımızla yüzleşmemiz veya kontrol edemediğimiz finansal koşullara uyum sağlamamız gerektiğini anlatıyor.

An derecesine Plutodan sert bir kare açı var. Pluto bulunduğu yerde kontrol, güç, kriz, takıntı ve köklü dönüşüm yaratır. Bu nedenle sakinlik ve güven arayan Boğa dolunayı düşündüğümüzden daha yoğun çalışabilir. Finansal baskılar, güç savaşları, kaybetme korkusu, bir şeyi veya bir insanı kontrol altında tutma isteği bizi zorlayabilir. Gizli kalmış bir borç, harcama, ortak kaynak veya ilişki dinamiği açığa çıkabilir. Krizi büyütmek, inatlaşmak ve manipülasyona başvurmak yerine, artık sürdürülemeyen düzeni değiştirmeyi kabul etmek faydamıza olacaktır. Plüton’un sert açısı kolay değildir fakat doğru kullanıldığında uzun süredir taşıdığımız bir yükü bırakmamızı ve daha sağlam bir düzen kurmamızı sağlayabilir.

Ay, ALDEBARAN sabit yıldızıyla paralel açı içerisinde. Paralel açıyı kavuşum gibi değerlendirebiliriz. ALDEBARAN dört kraliyet yıldızından birisidir ve başarıyı, yükselmeyi, görünür olmayı anlatan güçlü bir sabit yıldızdır. Fakat hileye, yalana, manipülasyona veya yalnızca kişisel kazanç uğruna başkalarını zorlamaya başvurulduğunda elde edilen başarı kalıcı olmayabilir. Plütonun sert etkisiyle birlikte düşündüğümüzde bu dolunayın en önemli sınavı, güç ve maddi güvenlik arayışımızı ne kadar dürüst ve tutarlı bir şekilde yönettiğimiz olacak.

Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak...

Yükselen Koç

Dolunayda gelirleriniz, sahip olduklarınız ve özdeğerinizle ilgili konular ön plana çıkacak. Bir ödeme, gelir düzeni veya önemli bir harcama gündeme gelebilir. Pluton karesi nedeniyle zorlanma arkadaşlar, sosyal çevre, proje grupları, gelecek planları veya kariyerden elde edilen gelirler üzerinden gelebilir. Borç alma verme konularına dikkat.

Yükselen Boğa

Dolunayda hayatınızın geneli, sağlığınız, görünüşünüz ve kişisel kararlarınızla ilgili önemli bir sonuçlanma yaşanabilir. Pluton karesi nedeniyle kriz kariyer, toplumsal statü, üstler veya otorite figürleri üzerinden gelebilir. İş hayatındaki baskılar sizi kişisel bir değişime zorlayabilir.

Yükselen İkizler

Bu dolunayda kontrolünüz dışındaki olaylar, gizli kalan konular, psikolojik yorgunluk ve inzivaya çekilme ihtiyacı ön plana çıkabilir. Pluton karesi nedeniyle zorlanma eğitim, akademik konular, yurtdışı, hukuk, yayıncılık veya inançlarınız üzerinden gelebilir. Takıntılı düşüncelere dikkat.

Yükselen Yengeç

Dolunayda arkadaşlar, sosyal çevre, proje grupları, gelecek planları ve kariyerden elde edilen gelirlerle ilgili bir konu açığa çıkabilir. Plüton karesi nedeniyle kriz ortaklaşa gelirler, borçlar, krediler, eşin geliri, miras veya güven sorunları üzerinden gelebilir. Arkadaşlarla maddi alışverişlere dikkat.

Yükselen Aslan

Dolunayda kariyer, başarı ve toplumsal statü konuları ön plana çıkacak. İş hayatınızda bir proje tamamlanabilir veya beklediğiniz bir sonuç gelebilir. Plüton karesi nedeniyle baskı eşiniz, ortağınız, açık rakipleriniz veya önemli bir sözleşme üzerinden gelebilir. İlişkilerdeki güç dengeleri kariyerinizi etkileyebilir.

Yükselen Başak

Dolunayda eğitim, akademik çalışmalar, yurtdışı, uzun yolculuklar, hukuk ve yayıncılıkla ilgili bir konu sonuçlanabilir. Plüton karesi nedeniyle zorlanma iş ortamı, çalışma arkadaşları, günlük sorumluluklar veya sağlık üzerinden gelebilir. Günlük yükleriniz büyük planlarınızı zorlayabilir.

Yükselen Terazi

Dolunayda borçlar, krediler, vergiler, miras, eşin geliri ve ortaklaşa kaynaklar ön plana çıkıyor. Plüton karesi nedeniyle kriz flörtler, çocuklar, hobiler veya spekülatif yatırımlar üzerinden gelebilir. Venüs retrosuyla geçmiş bir ilişki veya eski bir maddi karar yeniden gündeme gelebilir.

Yükselen Akrep

Dolunayda evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler ve sözleşmelerle ilgili bir konu sonuçlanabilir. Bir ilişkinin yönü belirlenebilir veya ortaklıkla ilgili bir sonuç alınabilir. Plüton karesi nedeniyle zorlanma ev, aile, ebeveynler, geçmiş meseleler veya gayrimenkul konuları üzerinden gelebilir. Aile baskısı ilişkinizi etkileyebilir.

Yükselen Yay

Dolunayda iş ortamı, çalışma arkadaşları, günlük sorumluluklar, sağlık ve evcil hayvanlarla ilgili bir konu sonuçlanabilir. Plüton karesi nedeniyle kriz iletişim, belgeler, anlaşmalar, kardeşler, yakın akrabalar veya kısa yolculuklar üzerinden gelebilir. Yazılı iletişimde ve trafikte dikkatli olmakta fayda var.

Yükselen Oğlak

Dolunayda aşk hayatı, flörtler, çocuklar, hobiler ve yaratıcılıkla ilgili bir sonuçlanma yaşanabilir. Plüton karesi nedeniyle zorlanma gelirleriniz, sahip olduklarınız ve özdeğeriniz üzerinden gelebilir. Bir ilişki, hobi veya spekülatif yatırım beklediğinizden fazla harcama yaratabilir.

Yükselen Kova

Dolunayda ev, aile, ebeveynler, yaşadığınız yer ve gayrimenkul konularıyla ilgili bir sonuçlanma olabilir. Plüton karesi nedeniyle baskı sizin değişen tavrınız, kontrol ihtiyacınız veya kişisel kararlarınız üzerinden gelebilir. Aileniz geçirdiğiniz dönüşüme uyum sağlamakta zorlanabilir.

Yükselen Balık

Dolunayda eğitim, yazışmalar, anlaşmalar, belgeler, kardeşler ve kısa yolculuklarla ilgili bir konu sonuçlanabilir. Plüton karesi nedeniyle zorlanma kontrolünüz dışındaki olaylar, gizli korkular, perde arkasındaki insanlar veya psikolojik baskılar üzerinden gelebilir. Söylenmeyen konular iletişime yansıyabilir.

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