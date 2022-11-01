Karma astrolojide Ay Tutulmaları

Ay Tutulmaları, Dolunaylar esnasında meydana gelir. Aslında her ay mutlaka Dolunay evresini yaşarız ancak tutulma meydana gelebilmesi için Ay ve Güneş’in tam olarak karşı karşıya gelmesi gerekir. Bir yılda genellikle üç Ay Tutulması, iki Güneş Tutulması yaşanır.

Ay Tutulmaları, tutulma esnasında Dünya’nın karanlıkta kalan, Ay’ın görüldüğü çok büyük bir alanında görülür. Güneş Tutulmaları, daha dar alanlarda görülürken, Ay Tutulmaları Dünya’nın neredeyse karanlıkta kalan, gece olan her yerinde görülür. Kışın Ay Tutulmalarının etkisi Ay’ın Dünya’ya yakınlığı sebebiyle daha güçlü olur. Yazın Ay’ın Dünya’ya uzaklığı sebebiyle Ay tutulmalarının gücü daha düşüktür.

Güneş Tutulmalarının etkisini tutulmanın gerçekleştiği süreyle hesaplayarak görürüz. Ancak bir Ay Tutulmasının etkisi 6 ay devam eder, bir sonraki Ay tutulmasıyla azalır, alt banda düşer. Aynı burç üzerinde dört kez üst üste veya bir başka burcun ilk derecelerinde çok yakın, dört kere üst üste Ay tutulması olduğunda bunun ismi tetrad, Bloody Moon’dur. Yani Kanlı Ay tutulmasıdır.

Ay, Kelos yani an’ın tanrısı ile alakalıdır. Zamanın günlük hayat akışını temsil eden yönüdür. Ay Tutulması olduğunda, zaman hızla akacak ve içsel değişimler yaşanacaktır. Etkisi Güneş Tutulmasından daha hızlı yaşanır.

Ay; pasif, mistik, ruhsal, dişil, soğuk ve çok manyetik bir enerjidir. Dolayısıyla Ay Tutulmaları mistik etkiler barındırır. Bilinçaltımız, duygularımız ve ruh dünyamızla yüzleşiriz. İçsel aydınlanmalar yaşarız.

Ay Tutulmalarında Güneş ve Ay karşı karşıya gelir. Eril ve dişil karşı karşıyadır ve denge ister. Dişilin erilden ayrılarak bireyselleşmesi de sembolize edilir. İşte Ay Tutulmalarında bu sebepten ötürü; kurtulmak, ayrılmak, bitiş sembolü vardır. Aslında bu sonlanmanın altında, bireyselleşme ve bağımlılıklardan sıyrılma vardır. Dünya ikisi arasındaki bağlantıyı kesince yaşamın ışığını da keser, onun için ölümlere de sebebiyet verir. Ay Tutulmaları ölüm, Güneş Tutulmaları doğumlarla bağlantılıdır.

Ay Tutulmasının Dünyaya yakınlığı

1- Hiper tutulma

Ay dünyaya en yakın pozisyonda ise bu tutulmaya Hiper Ay Tutulması denir. Ay dünyaya ne kadar yakınsa etkisi o kadar güçlüdür. Ay Tutulmaları, standart bir Dolunaya göre dört katı daha güçlüdür. Hiper Ay Tutulmaları ise sekiz katı güçlüdür. Bu tutulmalar yüzyılda bir veya iki kez görülür.

2- Süper Tutulma

Ayın göreceli olarak dünyaya normal yakınlığının 3’te 1 kadar daha yakın olduğu dönemlerde ortaya çıkan tutulmalardır. Bu tutulmalara Süper Ay Tutulması denir. Bir Süper tutulma bir Dolunaydan 6 kat daha güçlüdür.

8 Kasım Ay Tutulması

8 Kasım 2022 tarihinde saat 11.02’de (tr) Tam Ay Tutulması yaşayacağız. Bu tutulma, Boğa burcunda 16 derecede gerçekleşecek. Tutulma etkisi ile Nisan ayında attığımız tohumların, yaptığımız başlangıçların nasıl şekillendiğini görebiliriz. Birçok mesele tamamlanarak aydınlığa kavuşabilir. Geçmişte yapmadıklarımızın sorumluluklarını aldığımız, bize yaramayana tutunmayı bıraktığımız, şifalandığımız bir süreçte olacağız. Bazen kriz sandıklarımız, mucize fark edişlere sebep olarak yepyeni başlangıçlara alan açabilir. İlerlemek için arınmak, yetişkin gibi davranarak duygu ve davranışlarımızın sorumluluğunu almak, değişimi seçmek ve cesurca ilerlemek tutulmanın bireysel deneyimleri olacaktır.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji