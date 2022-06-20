Türkiye'nin karması - 2022

Bulunduğumuz coğrafya, adeta yeryüzündeki tüm zenginlikleri içinde barındıran, bolluk bereket dolu, geniş kaynaklara sahip, pek çok medeniyetin doğduğu, muhteşem bir yerdir. Bu yerde doğduysak ne kadar şanslı olduğumuzu fark etmemiz, potansiyellerimizi bütün için kullanmamız, neyi neden yaşadığımızı anlamamız çok önemlidir.

Hepimizin doğum haritasında hayat planımızı anlatan bir 'Kuzey Ay Düğümü' noktası vardır. Ve çok dürüst olmamız, hazinelerimizi doğru yönetmemiz gereken bir 'Güney Ay Düğümü' noktasına sahibiz. Ülkemizin hayat planı 'Başak' üzerinedir. Yani; olaylara mantıksal ve analizci yaklaşmak, topraklarımızı verimli kullanmak, üretmek, kaynaklarımızı kullandıkça saygınlık elde etmek, sağlık ve eğitimdeki muhteşem potansiyellerimizi ortaya çıkartmak, çok yönlü taraflarımızı kullanmak, dış ilişkilerde seçici olmak, sorgulamak ve sorumluluk almak bizi yükseltecek olanlardır.

Ülkemizin Güneş Burcu yani kimliği ise Akrep'tir. Oldukça derin, dönüşümlerle kendini var eden, şifacı özellikleri gelişmiş bir ülkeye sahibiz. Bu doğrultuda dilersek, sağlık, şifa ve spiritüel konularda baskın biçimde kendimizi gösterebiliriz. 5. ev yerleşimi ile; spor ve sanat konusunda çok başarılı olabiliriz. Kimlik evimizde yerleşen Yengeç burcundaki Retro Plüto ve tepe noktamızdaki Ankaa Yıldızı, küllerinden doğarak ilerleyen bir ülke olduğumuzu göstermektedir. Ancak küllerinden doğmak için önce yanmak gerekir. Ne yazık ki, iyileşmesi gereken konularda en krizli olanı yaşamadan ilerleyemiyoruz.

Ülkemizin Güney Ay Düğümü ise 'Balık' yerleşimindedir. Bu yerleşim tepe noktamıza yakındır. Ülkemizin geleceği konusunda kendimize dürüst olmamız, manevi yönlerimizi geliştirmemiz, mali güce değil insana ve tarihimize değer vermemiz, vicdan ve merhametle ilerlememiz, adalet konusunda dürüst olmamız çok önemlidir. Ancak bu alanı kurban psikolojisine girerek ve hep bir kurtarıcı bekleyerek çalıştırıyoruz. Sorumluluk almadıkça, yeni karmalar yaratıyoruz.

Neptün tepe noktamızda ilerlerken ve Şubat 2022 itibariyle bir Yeniay fazına başlamışken, önümüzdeki iki yıl belirsizlik, kaygı, manipülasyon, gariplikler yaşayabiliriz. Bir şeylerin aslını görmekte zorlanabiliriz. Mart 2025 itibariyle Kuzey Ay Düğümü, Satürn ve Neptün Balık enerjisinde buluşarak muhteşem bir çözülme yaşatacak ardından Neptün'ün Koç burcuna geçişi ile geleceğe dair tüm algımız değişirken, adeta bir sis perdesi kalkmış gibi hissedeceğiz. Manevi alanlar, denizler ve enerji çalışmaları konusunda liderliği ele alabiliriz. Liderlerden beklentilerimiz de bütünüyle değişebilir.

Ülkemizin 8. evinde ilerleyen transitler daima krizleri getirmiştir. Satürn bu alandan geçerken kaynaklarımızı doğru yönetmek konusunda bizleri uyarmaktadır. Önümüzdeki yıl ise daha önce hiç deneyimlemediğimiz Plüto transitini bu alanda yaşayacağız. Tüm ekonomik sistemlerimiz böylelikle değişebilir. Yeni ülkelerle iş birlikleri yapabiliriz.

Bu yıl gerçekleşen tutulmalar ülkemizin düğümlerine olumlu açılar yaparak aslında çıkış yolunun; üretmek, kaynaklarımıza değer vermek, analiz etmek, düzen kurmak, eğitim ve sağlık sistemini yenilemek olduğunu anlatmaktadır. Yaşadığımız her şeyi elimizde olanı görmek ve sorgulamak, çözüm yollarına odaklanmak için yaşıyoruz. Önümüzdeki yıl ise gündemimiz su kaynaklarımız olacaktır.

Bu yıl 22 Temmuz - 2 Ağustos aralığı baskın olmak üzere ekonomide daha zorlu süreçler yaşayabiliriz. Bir yandan yoğun sıcaklar, bir yandan beklenmedik yağışlar için çiftçilerin çok dikkatli olması gerekmektedir. 29 Ekim - 13 Ocak aralığında kıyılarımızda tehlikelerin artması, göç sorunları, fikirsel çatışmalar, hiperenflasyon, siber saldırılar, medyanın engellenmesi, gizli saklı işler, halkı manipüle ederek karmaşaya çekmeye çalışan durumlara karşı çok dikkatli olmalı, dış dünyada taraf olmamalıyız. Bireysel olarak sessiz ve sakin kalmak, elimizdekini korumak, sabırla hareket etmek önemli olacaktır. 2023 yılından sonra ışığımız güçlü biçimde parlayacaktır.

Ülkemizin Ay'ı yani halk, İkizler enerjisindedir. Üstelik 29 derecededir. Bu derece astrolojide en keskin derecedir. Aslında çok zeki, isterse çok başarılı olabilecek, çok yönlü, mizah yönü gelişmiş, bilgiyle beslenen bir ülkeyiz. Ülkemizin yükseleni Yengeç'te yerleşmektedir. Yani Ay yönetimindedir. Ay 12. evde (gizli alanda) gibi görünse de güç, halkın elindedir. "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir."