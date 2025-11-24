Trend: Hiçbir şey yapmamak

Sosyal medyada hızla yayılan ‘hiçbir şey yapmama’ akımı, uzmanlara göre zihni sakinleştirip kaygıyı azaltarak modern yaşamın getirdiği bilgi bombardımanına karşı bir nefes molası sunuyor.

Sağlık
Giriş: 24 Kasım 2025 13:19
Sıkılmak, aslında düşünüldüğünden daha fazla fayda sağlayabilir. Bazen yerinde durup kendini oyalayacak bir şey yapmamak zor olabilir, ancak bazı uzmanlar sıkılmanın aslında faydalı olabileceğini öne sürüyor.


Sosyal medyada son dönemde 'hiçbir şey yapmama' meydan okuması ortaya çıktı. Bu akıma katılanlar, hiçbir ekrana ya da hatta bir kitaba bile bakmadan oturup sıkılmayı deneyimlerken kendilerini videoya çekiyor.


Kaygı üzerine uzmanlaşmış psikoterapist Niro Feliciano, teknolojinin varlığıyla sürekli maruz kaldığımız bilgi akışından ara vermenin faydaları olabileceğini belirtiyor. Feliciano: "Zihnimiz sürekli çalışıyor. Bu meydan okumanın harika olduğunu düşünüyorum çünkü insanları zihinlerini durgunlaştırmak için gerçekten eğitmeye zorluyor. Ve biliyoruz ki, o durgunluk anını bulduğumuzda beyinde ve bedende pek çok şey gerçekleşiyor” açıklamasında bulundu.


Feliciano, bildirim kontrol etmenin her seferinde beynimize 'iyi hissetme hormonu' olarak bilinen dopamin sağladığını ve bunun tekrar tekrar daha fazlasını istememize yol açtığını açıkladı.


Hiçbir şey yapmamak işe yarıyor mu?

İster sosyal medya, ister mesaj bildirimi, ister e-posta kontrolü olsun, sürekli yeni bilgiler bize yüksek seviyede dopamin sağlıyor. Bu da durgunluğa tahammül edemememize neden oluyor. Dopamin olmadığında neredeyse yoksunluğa giriyoruz. Bu trend, sosyal medyayı ortadan kaldırdığı için FOMO’yu — yani 'gelişmeleri kaçırma korkusu'nu — azaltarak kaygıyı düşürmeye yardımcı oluyor.


Meydan okumadan en yüksek faydanın sağlanabilmesi için katılımcıların kendilerini çekerken video kaydı almamaları ve paylaşmamaları öneriliyor; böylece telefondan tamamen uzak durmak mümkün oluyor. Hiçbir şey yapmadan oturma fikri zorlayıcıysa ilk adım olarak birkaç dakika boyunca pencereden dışarı bakmak ya da her zamankinden daha uzun bir duş almak tavsiye ediliyor.


Uzmanlar, ayrıca insanların hayal kurmasının ve zihnini serbest bırakmasının teşvik edildiği belirtildi. Telefonunuzu yanınızda bulundurmanız kesinlikle gerekiyorsa — okul ya da iş için — yine de 'hiçbir şey yapmama' meydan okumasının faydalarını elde edebilirsiniz. Bildirimleri sessize almak, ekranı gri tonlamaya almak (renklerin cazibesinden uzaklaşmak için) ve yatarken telefonu yataktan uzak tutmak bunun yollarından bazıları.



Kaynak: Brittany Miller. "The internet’s obsessed with a new craze: the ‘do nothing’ challenge". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/life-style/do-nothing-challenge-viral-benefits-anxiety-stress-b2870425.html. (22.11.2025).





