Adaçayı kadın sağlığını desteklemek için nasıl kullanılır?

Adaçayı, çeşitli rahatsızlıklara karşı sıklıkla kullanılan ve birçok kültürde de kutsal kabul edilen bitkilerden biri. Konu kadın sağlığı olduğunda da adaçayının birçok kullanım alanı bulunuyor.

Adaçayı kadın sağlığını desteklemek için nasıl kullanılır?
Sağlık
21 Ekim 2020 Çarşamba

Adaçayı (Salvia officinalis), güçlü aroması ve kokusu ile hem baharat, hem bitki çayı olarak kullanılan en şifalı bitkilerden biri. Yapraklarından elde edilen uçucu yağın da birçok kullanım alanı bulunuyor. Kurutulmuş yapraklarının yakılmasıyla elde edilen tütsü, hem havayı temizlemek için hem de böcekleri uzaklaştırmak için kullanılabiliyor.


İçeriğinde birçok vitamin ve mineral barındıran adaçayı bitkisi, özellikle K vitamini bakımından zengin. Bir çay kaşığı (0,7 gr) adaçayında günlük ihtiyacımızın %10’unu karşılayacak kadar K vitamini bulunuyor. Polifenoller bakımından da zengin olan adaçayında kanser riskini azaltan, beyin fonksiyonlarını iyileştiren ve hafızayı güçlendiren antioksidanlar da bol miktarda bulunuyor.


Mistik bir bitki: Ada çayı
Mistik bir bitki: Ada çayı

Adaçayının içeriğinde bulunan ve östrojen benzeri etkiler gösteren bileşenler, birçok kadın hastalığının önlenmesinde ve iyileşmesinde bedeni destekleyebiliyor. Yapılan bir araştırmada, 8 hafta boyunca düzenli olarak adaçayı kullanılmasının menopoz sürecinde yaşanan sıcak basmalarının sıklığını ve yoğunluğunu azalttığı doğrulandı.


Antienflamatuar özelliği de bulunan adaçayı, adet döneminde yaşanan sorunların da hafifletilmesinde yardımcı. Aynı zamada oturma banyosu şeklinde uygulandığında da vulvadaki yanma ve kaşıntı benzeri şikayetlerin giderilmesine yardımcı oluyor.


Adaçayı tütsüsü ile ruhsal arınma
Adaçayı tütsüsü ile ruhsal arınma

Fitoöstrojenler de içeren adaçayı, vücudun genel hormonal dengesinin sağlanmasında etkili oluyor. Özellikle doğurganlık için hormonal dengeyi desteklemek isteyen kadınlar, yüzyıllardır adaçayanın etkilerinden faydalanıyorlar.


Adaçayının uçucu yağının da aromaterapik etki ederek adet dönemindeki sancıları hafifletmeye yardımcı olduğu biliniyor. Yastığınıza bir iki damla adaçayı (clary sage) uçucu yağı damlatmak veya bir buhurdanlık yardımı ile adaçayı yağının hafifçe kokusunu solumak, adet sancılarıyla baş etmeyi kolaylaştırıyor.


Adaçayı içilmemesi gereken durumlar

Adaçayı, kadınlık hormonlarını doğrudan etkileyebileceği için, hamilelik ve emzirme dönemlerinde kesinlikle tüketilmemesi gereken bitkilerden biri. Aynı zamanda hormonlara duyarlı bir hastalığınız varsa, örneğin meme kanseri teşhisi aldıysanız, adaçayından uzak durmanız gerekir.


Sağlıklı menstrual döngü nasıl olmalıdır?
Sağlıklı menstrual döngü nasıl olmalıdır?


Referanslar: Amelia Grant ''The Benefits of Sage for a Woman's Reproductive Health'' (24 Nisan) Şuradan alındı: https://parkbench.com/blog/the-benefits-of-sage-for-a-womans-reproductive-health

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