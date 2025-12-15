HTHAYAT
Giyim

Kış trendi: Puantiyeli kombinler

Moda dünyasında zamansız desenlerin başında gelen puantiye, yıllardır popülerliğini koruyor. Marilyn Monroe ve Twiggy gibi stil ikonlarından Minnie Mouse'a kadar uzanan geniş bir yelpazede, bu desenin moda tarihindeki yeri her zaman sağlam oldu. İşte kış stilinde puantiye kullanmanın yolları…

15 Aralık 2025, Pazartesi
Güncelleme: 15 Aralık 2025, Pazartesi 11:25
İlkbahar ve yaz aylarında hafif kumaşlarla öne çıkan puantiye, kış mevsiminde katmanlı kombinlerle bambaşka bir kimlik kazanıyor. Diz üstü çizmelerle tamamlanan uzun desenli etekler, puantiyeli bluzların üzerine giyilen salaş kazaklar ya da iddialı bir elbisenin oversize deri ceketle dengelenmesi, sezonun öne çıkan stilleri arasında. Çantaya bağlanan ipek bir fular ya da sosyal medyada sıkça görülen puantiyeli nail art gibi küçük dokunuşlar bile, bu deseni kış stiline taşımak için yeterli. Soğuk aylarda puantiyeyi kızılcık kırmızısı, çikolata kahvesi ve lacivert gibi daha derin tonlarda tercih etmek, deseni daha sıcak ve mevsime uygun hale getiriyor. Elbette klasik siyah-beyaz puantiye de her zaman güvenli bir seçenek. Mikro desenlerden büyük ve iddialı noktalara kadar, puantiyeyi modern ve şık bir şekilde kullanmanın pek çok yolu bulunuyor.

 

Kış stilinize ilham verecek beş puantiyeli kombin önerisi şöyle:

1- Midi veya maksi etekleri diz üstü çizmelerle kombinlemek

Eğer yılın başında puantiye trendine yatırım yaptıysanız, dolabınızda mutlaka puantiyeli bir etek vardır. Kış aylarında bu parçayı Mary Jane ayakkabılar yerine diz üstü çizmelerle kombinleyerek daha sıcak ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Üst parça olarak düz renk bir kazak tercih ederek eteği ön plana çıkarabilir, monokrom kombinlerle sofistike bir stil yaratabilirsiniz.

2- Puantiyeli pantolonları sade üstlerle tamamlamak

Bu sezon klasik kot pantolonlar yerine puantiyeli pantolonlara şans verin. Görünüme zahmetsizce hareket katan bu parçalar, düz renk bir hırka veya kazakla dengelendiğinde şıklığı garantiliyor. Günlük bir stil için denim, daha iddialı bir görünüm için saten veya ipeksi kumaşlar tercih edilebilir.

3- Mini etek ve elbiselerin altında puantiyeli çoraplar

Kış gardırobunun vazgeçilmezi olan çoraplar, bu sezon puantiyeli modellerle öne çıkıyor. Mini etek ve elbiseleri tamamlayan bu detay, kombine güçlü bir görsel etki katarken soğuktan da koruyor. Loafer, topuklu ayakkabı ya da diz üstü çizmelerle rahatlıkla kullanılabilir. Kısa bir kaban tercih ederek desenin görünür kalması sağlanabilir.

4- Aksesuarlarda cesur puantiye dokunuşları

Puantiye bazen nötr bir desen gibi algılansa da, doğru kullanıldığında kombinin yıldızı olabilir. Puantiyeli bir çanta, ayakkabı ya da fular, sade bir kombini anında hareketlendirir. Ayrıca puantiyeli bir manikür, trendi küçük ama etkili bir şekilde yansıtmanın en pratik yollarından biri.

5- Diğer desenlerle katmanlayarak

Daha cesur ve maksimalist bir stil benimseyenler için puantiyeyi çizgili ya da farklı desenlerle birlikte kullanmak bu kış için ideal. Katmanlı giyimin yoğun olduğu bu sezonda, farklı boyut ve renklerde puantiyeleri bir arada kullanarak güçlü ve dikkat çekici kombinler oluşturmak mümkün.

 

Referanslar

Lauren Barnhill. "5 Outfit Ideas That Will Make You Want to Wear Polka Dots All Winter Long". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/polka-dot-outfits/ (11.12.2025).

