Tatlı patatesli avokado kremalı kakaolu kek nasıl yapılır?

Altında yumuşacık kakaolu tatlı patatesli kek, üzerinde avokadolu kakaolu kremasıyla rafine şekersiz nefis lezzet... Kahve veya çay yanına çok yakışan leziz kekin pişirme süresi de sadece 15 dakika...

Servis: 24 cm’lik yuvarlak kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Tatlı patatesli avokado kremalı kakaolu kek malzemeler:

Kek için;

170 gr tatlı patates, pişirilmiş net ölçü (ayrıntı tarif sonunda)

150 gr tam buğday unu

50 gr kakao

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3 büyük boy yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

100 ml zeytinyağı

120 ml akçaağaç şurubu veya bal

50 gr ceviz içi

Kreması için malzemeler:

2 olgun avokado

50 gr kakao

120 ml akçaağaç şurubu veya bal

Üzerine:

2 yemek kaşığı rendelenmiş bitter çikolata

Tatlı patatesli avokado kremalı kakaolu kek yapılışı:

*Kalıbın tabanını fırın kâğıdı ile kaplayın, yanlarına 1 çay kaşığı zeytinyağı sürün.

*Un, kakao, karbonat ve kabartma tozunu elekten geçirerek harmanlayın.

*Fırınlanmış tatlı patatesi çatalla ezerek püre haline getirin

*Yumurtaları derin bir kaba alarak mikserle 2 -3 dakika çırpın.

*Tatlı patates püresi, vanilya özütü, zeytinyağı, akçaağaç şurubu veya balı çırpılmış yumurtaya ekleyip 2 - 3 dakika daha çırpın. Bu aşamadan itibaren mikser kullanmıyoruz. Unlu karışımı üç defada yumurtalı karışıma eklerken bir yandan spatula ile alttan üste doğru karıştırın. En son iri parçalara ayrılmış ceviz içini ilave ederek kalıba aktarın ve üzerini spatula ile düzeltin.

*10 dakika önceden 175 derecede fanlı ayarda ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Keki fırından alın ve ılınınca kalıptan servis tabağına geçirin (soğuyana kadar kenarda bekletin).

*Kreması için; Avokadoların kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkartarak rondoya alın, üzerine kakao, akçaağaç şurubu veya balı ekleyin. Karışım kremamsı hale gelene kadar rondoyu birkaç tur çalıştırın. Kremayı sıkma torbasına geçirerek ucunu 4 cm genişliğinde kesin, kekin ortasından başlayıp kenarlara doğru sıkarak üzerini spatula ile düzeltin. Üzerine rendelenmiş çikolata serperek tüketene kadar buzdolabında bekletin.

Notlar:

*Tatlı patatesin kabuklarını soyarak yıkayın ve iri dilimlere ayırarak derin bir fırın kabına tek sıra halinde yerleştirin. Üzerini fırın kâğıdı ve folyo ile kaplayarak 200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Pişen patatesleri sıcakken patates ezicisi veya çatalla ezin. Gerektiği kadarını kullandıktan sonra kalanını ilerde kullanmak üzere dondurucuda saklayın.

*Keki dilimledikten sonra kapalı kapta dondurucuda bir ay kadar saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...