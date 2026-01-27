HTHAYAT
Dekorasyon Önerileri

İç mimarların dekorasyon sırları

Evinizi dekore ederken iç mimarların da kullandığı bu küçük sırları bilmekte fayda var!

İç mimarların dekorasyon sırları
Giriş: 27 Ocak 2026, Salı 11:38
Güncelleme: 27 Ocak 2026, Salı 11:38

Yaşam alanını yenilemek, dekore etmek her zaman heyecan vericidir. Dekoratif aksesuarlar toplamak, boya renkleri seçmek, o “mükemmel” parçayı bulmak… Hepsi sürecin keyifli bir parçasıdır. Ancak bütçe, zaman ve bitmeyen kararlar yüzünden bu süreç zamanla yorucu hale gelebilir. İşte tam da bu noktada, iç mimarların sıkça kullandığı pratik ipuçları devreye giriyor. Bu öneriler sayesinde evinizi daha şık bir hale getirebilirsiniz.

Düzenle başlayın

Şık bir evin ilk şartı düzenli olmasıdır. Yeni eşya almadan önce fazlalıklardan kurtulun; kullanmadığınız ya da sevmediğiniz eşyaları elden çıkarın. Temiz ve ferah bir alan, yeni fikirler için zemin hazırlar.

Dekorasyonda tek sayı kullanın

Aksesuarları üçlü ya da beşli gruplar halinde kullanmak mekâna daha doğal ve estetik bir görünüm kazandırır. Fazla simetri bazen sıkıcı olabilir.

Farklı dokular kullanmaktan çekinmeyin

Kumaş, ahşap, taş, seramik gibi farklı dokular mekâna derinlik katar. Tek renkli bir oda bile dokular sayesinde daha sıcak görünür

Ölçü ve orana dikkat edin

Mobilyaların oda ile uyumlu boyutlarda olması çok önemlidir. Küçük bir odaya büyük mobilyalar koymak alanı daraltır.

Küçük halı kullanmayın

Küçük halılar odanın dengesini bozar. Halının, mobilyaların ön ayaklarını kapsayacak büyüklükte olması idealdir.

Yaşam tarzınızı göz önünde bulundurun

Evin sadece güzel değil, kullanışlı da olması gerekir. Okumayı seviyorsanız rahat bir koltuk ve iyi bir aydınlatma kullanın. Misafiri seviyorsanız ekstra oturma alanı oluşturun.

Odak noktası belirleyin

Her odanın dikkat çeken bir noktası olmalıdır. Pencere, büyük bir tablo ya da özel bir mobilya bu görevi üstlenebilir.

Üçte bir kuralını kullanın

Alanı zihninizde dokuz parçaya bölün ve her bölgenin dengeli görünmesine dikkat edin. Bu yöntem görsel uyum sağlar.

Doğayı evinize taşıyın

Bitkiler eve canlılık katar. Gerçek ya da yapay bitkilerle ortamı canlandırabilirsiniz.

Aydınlatmayı önemli

Sadece tavandaki ışığa güvenmeyin. Masa lambaları, aplikler ve ayaklı lambalarla farklı ışık katmanları oluşturun.

Tablo kullanın

Tablolar ve sanat objeleri mekâna karakter kazandırır. Tabloları duvara asarken onları göz hizasında asmaya dikkat edin.

Sürekli düzenleyin

Fazla aksesuar kalabalık yaratır. Gereksiz detayları zamanla azaltmanızda fayda var be ayrıca her gördüğünüz fikri uygulamaya çalışmayın. Unutmayın sadelik her zaman daha şıktır.

Sürpriz bir dokunuş

Beklenmedik bir renk, farklı bir mobilya ya da sıra dışı bir obje mekâna karakter katar. Kurallara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Küçük dokunuşların büyük etkileri olduğunu unutmayın.

Referanslar

Jessica Friedhoff. “17 Decorating Tricks Designers Use in Every Room”. Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/how-to-decorate-like-a-designer/

