İç mimarların dekorasyon sırları

Yaşam alanını yenilemek, dekore etmek her zaman heyecan vericidir. Dekoratif aksesuarlar toplamak, boya renkleri seçmek, o “mükemmel” parçayı bulmak… Hepsi sürecin keyifli bir parçasıdır. Ancak bütçe, zaman ve bitmeyen kararlar yüzünden bu süreç zamanla yorucu hale gelebilir. İşte tam da bu noktada, iç mimarların sıkça kullandığı pratik ipuçları devreye giriyor. Bu öneriler sayesinde evinizi daha şık bir hale getirebilirsiniz.
Düzenle başlayın
Şık bir evin ilk şartı düzenli olmasıdır. Yeni eşya almadan önce fazlalıklardan kurtulun; kullanmadığınız ya da sevmediğiniz eşyaları elden çıkarın. Temiz ve ferah bir alan, yeni fikirler için zemin hazırlar.
Dekorasyonda tek sayı kullanın
Aksesuarları üçlü ya da beşli gruplar halinde kullanmak mekâna daha doğal ve estetik bir görünüm kazandırır. Fazla simetri bazen sıkıcı olabilir.
Farklı dokular kullanmaktan çekinmeyin
Kumaş, ahşap, taş, seramik gibi farklı dokular mekâna derinlik katar. Tek renkli bir oda bile dokular sayesinde daha sıcak görünür
Ölçü ve orana dikkat edin
Mobilyaların oda ile uyumlu boyutlarda olması çok önemlidir. Küçük bir odaya büyük mobilyalar koymak alanı daraltır.
Küçük halı kullanmayın
Küçük halılar odanın dengesini bozar. Halının, mobilyaların ön ayaklarını kapsayacak büyüklükte olması idealdir.
Yaşam tarzınızı göz önünde bulundurun
Evin sadece güzel değil, kullanışlı da olması gerekir. Okumayı seviyorsanız rahat bir koltuk ve iyi bir aydınlatma kullanın. Misafiri seviyorsanız ekstra oturma alanı oluşturun.
Para harcamadan evinizi yenilemenin 12 yolu
Odak noktası belirleyin
Her odanın dikkat çeken bir noktası olmalıdır. Pencere, büyük bir tablo ya da özel bir mobilya bu görevi üstlenebilir.
Üçte bir kuralını kullanın
Alanı zihninizde dokuz parçaya bölün ve her bölgenin dengeli görünmesine dikkat edin. Bu yöntem görsel uyum sağlar.
Doğayı evinize taşıyın
Bitkiler eve canlılık katar. Gerçek ya da yapay bitkilerle ortamı canlandırabilirsiniz.
Aydınlatmayı önemli
Sadece tavandaki ışığa güvenmeyin. Masa lambaları, aplikler ve ayaklı lambalarla farklı ışık katmanları oluşturun.
Tablo kullanın
Tablolar ve sanat objeleri mekâna karakter kazandırır. Tabloları duvara asarken onları göz hizasında asmaya dikkat edin.
Sürekli düzenleyin
Fazla aksesuar kalabalık yaratır. Gereksiz detayları zamanla azaltmanızda fayda var be ayrıca her gördüğünüz fikri uygulamaya çalışmayın. Unutmayın sadelik her zaman daha şıktır.
Sürpriz bir dokunuş
Beklenmedik bir renk, farklı bir mobilya ya da sıra dışı bir obje mekâna karakter katar. Kurallara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Küçük dokunuşların büyük etkileri olduğunu unutmayın.
