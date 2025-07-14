Taliban'dan Afgan kadınlara yeni kısıtlama

Afganistan’daki Taliban yönetimi, kadınların dış görünüşüne ilişkin yeni bir kısıtlama getirerek İslam Şeriatı'na göre kadınların tek gözlerini kapatması ve dünyaya sadece tek gözleriyle bakması gerektiğini iddia etti. Bir Taliban üyesi, kadınlar için tek bir gözle görmenin "yolu görüp düşmemek için" yeterli olduğunu söyledi.

Taliban yönetiminin şeriat yasalarına dayandırdığı emir, Afgan kadınlarının üzerindeki baskılara eklenen bir yenisi oldu.

Kadınların gözleri hariç tüm vücutlarını örtmelerini gerektiren Taliban emrinin ardından gelen yönergenin ardından uluslar arası toplum ile hak grupları, Afgan kadınlara yönelik artan kısıtlamalar nedeniyle Taliban yönetimini eleştirdi. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Orta Doğu-Kuzey Afrika uzmanı yazar-gazeteci Natiq Malikzada’nın paylaştığı bilgilere göre Taliban yetkilisi söz konusu açıklamayı bir televizyon kanalında yaptı.

Taliban, Ağustos 2021'de Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinden bu yana, Afgan kadınların ve kız çocukların hayatlarının neredeyse her yönünü kısıtlayan ferman, kural ve politikayı dayattı.

Taliban yönetimi, geçtiğimiz Ekim ayında kadınların sesi avret olarak ilan etmiş ve “örtülmesi ve başka bir kadın tarafından bile duyulmaması gereken ses” olarak nitelendirmişti.