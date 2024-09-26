Meryl Streep'in konuşması ve Afganistan'daki kadınların durumu

Aktivist ve oyuncu Meryl Streep, BM’de bir konuşma yaparak Afganistan'da kadınların Taliban yönetimi altında karşı karşıya kaldığı durumlara dikkat çekti. Streep, geçen ay yeni bir dizi "ahlak yasasının" uygulamaya konmasının ardından Afganistan'daki kadınların durumu için şöyle konuştu:

“Bugün Kabil'de dişi bir kedi, bir kadından daha fazla özgürlüğe sahip. Bir kedi ön verandasında oturabilir ve güneşi yüzünde hissedebilir. Parkta bir sincabı kovalayabilir” diyen Streep, şöyle devam etti: "Bugün Afganistan'da bir sincabın bir kız çocuğundan daha fazla hakkı var çünkü halka açık parklar kadınlara ve kızlara kapatıldı. Ağustos ayında kabul edilen bu ‘ahlaksızlık ve erdem’ düzenlemeleri, kadınların, diğer şeylerin yanı sıra, erkek yabancıların önünde vücutlarını ve yüzlerini örtmelerine, toplum içinde yüksek sesle şarkı söylememelerine, okumamalarına ve erkeklere bakmamalarına sebep oluyor. Bu kültürün, bu toplumun alt üst olması dünyanın geri kalanı için uyarıcı niteliktedir.”

Ağustos 2021’de Batılı askeri koalisyonun Ağustos 2021'de geri çekilmesinin ardından Taliban’ın bir kez daha iktidara geri dönmesi; vatandaşlarına, özellikle de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik bir dizi kısıtlama getirdi. BM uzmanları bu baskıcı yasaları Taliban'ın 1990'daki önceki yönetimine benzeterek kınadı ve uluslararası toplumu, Afganistan'ı bu insan hakları ihlallerinden sorumlu tutacak bir strateji geliştirmeye çağırdı.