Taliban'dan kadın sesine yasak!

Taliban, Afgan kadınlara yönelik radikal yasaklarına bir yeni kısıtlama daha ekledi. Resmi adıyla Erdemi Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanı Muhammed Halid Hanefi tarafından yapılan sözlü açıklamada, kadınların sesi avret olarak ilan edildi ve “örtülmesi ve başka bir kadın tarafından bile duyulmaması gereken ses” olarak nitelendirildi.

Afganistan'ın Batı destekli hükümetinin düşmesinden sonra sürgündeki Afgan gazeteciler tarafından kurulan ABD merkezli Amu TV'ye göre, Taliban'ın ahlak ve erdem bakanı Muhammed Halid Hanefi, kadınların İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'ı diğer kadınların yanında yüksek sesle okumaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Taliban, Ağustos 2021'de Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdiğinden beri, Afgan kadınların ve kız çocukların hayatlarının neredeyse her yönünü kısıtlayan; hareket özgürlüğü, eğitim, çalışma, sağlık hizmetleri, ifade özgürlüğü ve sosyal medyaya erişim dahil temel haklarını kullanmalarını engelleyen bir dizi ferman, kural ve politikayı dayattı. ABD'li oyuncu Meryl Streep, BM'de yaptığı son konuşmada "Bugün Afganistan'da bir sincabın bir kız çocuğundan daha fazla hakkı var çünkü halka açık parklar kadınlara ve kızlara kapatıldı" şeklinde konuşmuştu.

