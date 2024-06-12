Taha Dede kimdir?

7 yaşındaki Ömer Taha Dede, İrlanda’da düzenlenen Okullar Arası Avrupa Satranç Şampiyonası’nda karşılaştığı 7 rakibini de yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Taha Dede kimdir?
Yaşam
Giriş: 12 Haziran 2024 23:10
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Balıkesir’de yaşayan ve 7 yaşında olan Ömer Taha Dede, oldukça zorlu bir mücadeleyi rekor bir sonuç ile tamamladı. Matematik öğretmeni bir anne ve polis memuru bir babanın ikinci çocuğu olan Ömer Taha Dede, 7 yaşında Avrupa şampiyonluğu gururunu yaşadı.


5 yaşında ablasını örnek alarak ilgilenmeye başladığı satrançta yaptığı hamleler ile kısa sürede kendini fark ettiren Ömer Taha, kulüp çatısı altında disiplinli bir çalışma ile yaşıtlarına göre iyi bir oyuncu oldu. Girdiği yerel turnuvalarda öne çıkan Ömer Taha, Balıkesir il birincisi olduktan sonra, Antalya’da düzenlenen turnuvada Türkiye şampiyonu oldu. Sonrasında Türkiye Satranç Federasyonu tarafından milli formaya layık görülen Ömer Taha Dede, İrlanda’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 7 maçını da kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.


Şampiyonluğun ardından Aİhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Ömer Taha Dede, "Önce il birinciliğine gittim. Sonra, Türkiye şampiyonu olmak için Antalya’ya gittim, kazandım. Ardından Avrupa Okullar Şampiyonası için İrlanda’ya gittim. 7’de 7 yaptım ve şampiyon oldum" ifadelerini kullandı. Maçlara nasıl hazırlandığını da dile getiren Dede, "Çalışıyorum, maça çıkıyorum, oynuyorum, yeniyorum, maçtan çıkıyorum" dedi.


Şampiyonluğun ardından Türkiye Satranç Federasyonu da sosyal medya hesaplarından "İrlanda’da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda Türkiye tarih yazdı. Tüm kategorilerde şampiyonuz. 12 altın, 9 gümüş, 7 bronz olmak toplam 28 kupa kazandık. Dördüncü ve beşinci olan sporcularımızın aldığı madalyalarla birlikte 44 sporcumuzun 38’i ülkemize kupa ve madalya ile dönüyor. Tebrikler gençler, sizlerle gurur duyuyoruz." cümleleri ile tebrik mesajı yayınladı.


Manşet görseli İHA tarafından servis edilmiştir.



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