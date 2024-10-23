Üzümlü zeytinyağlı kek

Bu tarifte Antep çekirdeksiz mor üzüm kullandım, İzmir üzümüyle de çok lezzetli olan keki taze üzüm mevsimindeyken deneyin derim…

Servis: 20 cm lik kek kalıbında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika

Malzemeler:

250 ml’lik bardak ölçüsüyle;

150 gr çekirdeksiz taze üzüm, her biri ikiye doğranmış

2 adet L yumurta

1/2 bardak toz şeker

1/2 bardak zeytinyağı

1/4 bardak süt

3 - 4 dal taze kekik, ayıklanmış

1 büyük portakalın rendelenmiş kabuğu

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 bardak un

1 paket kabartma tozu

Yarım bardak badem unu

Üzerine;

150 gr çekirdeksiz taze üzüm

2 yemek kaşığı badem, pirinç tanesi gibi

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1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Kek kalıbına az miktarda yağ sürüp tabanına pişirme kağıdı serin, yanlarına un serpip fazlalığını silkeleyip atın.

*Yumurtalar ve toz şekeri derin bir kaba alarak el mikseri ile 3 - 4 dakika çırpın.

*Zeytinyağı, süt, kekik, rendelenmiş portakal kabuğu ve vanilya özütünü ekleyip 2 - 3 dakika çırpın.

*Un ve kabartma tozunu eleyerek sıvı karışıma ekleyin, badem ununu da ilave edip spatula ile homojen kıvama gelene kadar karıştırın. En son doğranmış üzümleri ekleyip karıştırarak kek kalıbına aktarın.

*Hamurun üzerine kalan 150 gr üzümü (bütün olarak) ve kırıntılanmış bademi serpiştirin.

*175 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 30 - 35 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse fırın ısı ayarını 170 dereceye düşürüp 5 dakika daha pişirin.

*Keki fırından aldıktan sonra ılınınca servis tabağına geçirin, üzerine pudra şekeri serpiştirin.

Kısa bir not:

*Badem unu yerine fındık unuyla da çok lezzetli oluyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…