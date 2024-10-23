Üzümlü zeytinyağlı kek

Zeytinyağı, portakal kabuğu, taze kekik ve badem unu aromalarının bir arada çok yakıştığı, yerken ağızda dağılan nefis taze üzümlü kek… Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Üzümlü zeytinyağlı kek
Yaşam
Giriş: 23 Ekim 2024 10:48 Güncelleme: 01 Kasım 2024 00:04
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Bu tarifte Antep çekirdeksiz mor üzüm kullandım, İzmir üzümüyle de çok lezzetli olan keki taze üzüm mevsimindeyken deneyin derim…


Servis: 20 cm lik kek kalıbında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika


Malzemeler:

250 ml’lik bardak ölçüsüyle;

  • 150 gr çekirdeksiz taze üzüm, her biri ikiye doğranmış

  • 2 adet L yumurta

  • 1/2 bardak toz şeker

  • 1/2 bardak zeytinyağı

  • 1/4 bardak süt

  • 3 - 4 dal taze kekik, ayıklanmış

  • 1 büyük portakalın rendelenmiş kabuğu

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

  • 1 bardak un

  • 1 paket kabartma tozu

  • Yarım bardak badem unu

Üzerine;

  • 150 gr çekirdeksiz taze üzüm

  • 2 yemek kaşığı badem, pirinç tanesi gibi

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  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri




Yapılışı:

*Kek kalıbına az miktarda yağ sürüp tabanına pişirme kağıdı serin, yanlarına un serpip fazlalığını silkeleyip atın.


*Yumurtalar ve toz şekeri derin bir kaba alarak el mikseri ile 3 - 4 dakika çırpın.


*Zeytinyağı, süt, kekik, rendelenmiş portakal kabuğu ve vanilya özütünü ekleyip 2 - 3 dakika çırpın.


*Un ve kabartma tozunu eleyerek sıvı karışıma ekleyin, badem ununu da ilave edip spatula ile homojen kıvama gelene kadar karıştırın. En son doğranmış üzümleri ekleyip karıştırarak kek kalıbına aktarın.


*Hamurun üzerine kalan 150 gr üzümü (bütün olarak) ve kırıntılanmış bademi serpiştirin.


*175 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 30 - 35 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse fırın ısı ayarını 170 dereceye düşürüp 5 dakika daha pişirin.


*Keki fırından aldıktan sonra ılınınca servis tabağına geçirin, üzerine pudra şekeri serpiştirin.


Kısa bir not:

*Badem unu yerine fındık unuyla da çok lezzetli oluyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…






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