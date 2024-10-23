Üzümlü zeytinyağlı kek

Bu tarifte Antep çekirdeksiz mor üzüm kullandım, İzmir üzümüyle de çok lezzetli olan keki taze üzüm mevsimindeyken deneyin derim…
Servis: 20 cm lik kek kalıbında
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 30 - 35 dakika
Malzemeler:
250 ml’lik bardak ölçüsüyle;
- 150 gr çekirdeksiz taze üzüm, her biri ikiye doğranmış
- 2 adet L yumurta
- 1/2 bardak toz şeker
- 1/2 bardak zeytinyağı
- 1/4 bardak süt
- 3 - 4 dal taze kekik, ayıklanmış
- 1 büyük portakalın rendelenmiş kabuğu
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 1 bardak un
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım bardak badem unu
Üzerine;
- 150 gr çekirdeksiz taze üzüm
- 2 yemek kaşığı badem, pirinç tanesi gibi
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- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı:
*Kek kalıbına az miktarda yağ sürüp tabanına pişirme kağıdı serin, yanlarına un serpip fazlalığını silkeleyip atın.
*Yumurtalar ve toz şekeri derin bir kaba alarak el mikseri ile 3 - 4 dakika çırpın.
*Zeytinyağı, süt, kekik, rendelenmiş portakal kabuğu ve vanilya özütünü ekleyip 2 - 3 dakika çırpın.
*Un ve kabartma tozunu eleyerek sıvı karışıma ekleyin, badem ununu da ilave edip spatula ile homojen kıvama gelene kadar karıştırın. En son doğranmış üzümleri ekleyip karıştırarak kek kalıbına aktarın.
*Hamurun üzerine kalan 150 gr üzümü (bütün olarak) ve kırıntılanmış bademi serpiştirin.
*175 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 30 - 35 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse fırın ısı ayarını 170 dereceye düşürüp 5 dakika daha pişirin.
*Keki fırından aldıktan sonra ılınınca servis tabağına geçirin, üzerine pudra şekeri serpiştirin.
Kısa bir not:
*Badem unu yerine fındık unuyla da çok lezzetli oluyor.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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