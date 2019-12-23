Spekulatius bisküvili tarçınlı tiramisu nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'den spekulatius bisküvili tarçınlı tiramisu tarifi...

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Spekulatius bisküvili tarçınlı tiramisu
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Kendine has aroması olan spekulatius bisküvilerle hazırladığım Tiramisu’yu geçen hafta tarifini yazdığım maskarpone peynir ile hazırladım.

 

Yeni yıl yaklaşırken yemek sonrası tatlısı olarak misafirlerinizin beğeneceği lezzeti deneyin derim.


Servis: 18*28 cm'lik dikdörtgen kap

Hazırlama süresi: 30 dakika

 

Malzemeler:

  • 2 yumurta sarısı
  • 100 gr esmer şeker
  • 300 gr maskarpone peynir
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 200 gr quark
  • Yarım limonun suyu
  • 2 yemek kaşığı espresso
  • 200 ml sıcak su
  • 350 gr spekulatius bisküvi


Üzerine:

  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı kakao
  • 50 gr spekulatius bisküvi, kırıntı haline getirilmiş
  • Süs şekerlemeleri

 

Yapılışı:

*Yumurta sarıları, esmer şeker, maskarpone peynir ve vanilya özütünü mikserle kremamsı hale gelene kadar 5-6 dakika çırpın.

 

*Quark ve limon suyunu ayrı bir kapta karıştırın, maskarponeli karışıma ekleyip homojen kıvama gelen kadar çırparak kenarda bekletin.

 

 

*Espressoya sıcak su ekleyip karıştırın.

 

*Bisküvileri espressolu suya batırarak tek sıra halinde kaba yerleştirin. Üzerine maskarponeli karışımın 1/3 nü yayın. Kalan bisküvi ve kremayı aynı sırayla yerleştirerek tamamlayın (toplamda 3 kat bisküvi, 3 kat maskarponeli karışım olacak gibi).

 

*Buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra üzerine tarçın ve kakao serpin, bisküvi kırıntıları ve arzu ederseniz süs şekerlemeleri serperek servis edin.



Afiyetle sevgiyle kalın…

 

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