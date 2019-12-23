Spekulatius bisküvili tarçınlı tiramisu

Kendine has aroması olan spekulatius bisküvilerle hazırladığım Tiramisu’yu geçen hafta tarifini yazdığım maskarpone peynir ile hazırladım.
Yeni yıl yaklaşırken yemek sonrası tatlısı olarak misafirlerinizin beğeneceği lezzeti deneyin derim.
Servis: 18*28 cm'lik dikdörtgen kap
Hazırlama süresi: 30 dakika
Malzemeler:
Üzerine:
Yapılışı:
*Yumurta sarıları, esmer şeker, maskarpone peynir ve vanilya özütünü mikserle kremamsı hale gelene kadar 5-6 dakika çırpın.
*Quark ve limon suyunu ayrı bir kapta karıştırın, maskarponeli karışıma ekleyip homojen kıvama gelen kadar çırparak kenarda bekletin.
*Espressoya sıcak su ekleyip karıştırın.
*Bisküvileri espressolu suya batırarak tek sıra halinde kaba yerleştirin. Üzerine maskarponeli karışımın 1/3 nü yayın. Kalan bisküvi ve kremayı aynı sırayla yerleştirerek tamamlayın (toplamda 3 kat bisküvi, 3 kat maskarponeli karışım olacak gibi).
*Buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra üzerine tarçın ve kakao serpin, bisküvi kırıntıları ve arzu ederseniz süs şekerlemeleri serperek servis edin.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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