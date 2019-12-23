Spekulatius bisküvili tarçınlı tiramisu nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'den spekulatius bisküvili tarçınlı tiramisu tarifi...

Kendine has aroması olan spekulatius bisküvilerle hazırladığım Tiramisu’yu geçen hafta tarifini yazdığım maskarpone peynir ile hazırladım.

Yeni yıl yaklaşırken yemek sonrası tatlısı olarak misafirlerinizin beğeneceği lezzeti deneyin derim.







Servis: 18*28 cm'lik dikdörtgen kap

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

2 yumurta sarısı

100 gr esmer şeker

300 gr maskarpone peynir

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

200 gr quark

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı espresso

200 ml sıcak su

350 gr spekulatius bisküvi





Üzerine:

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı kakao

50 gr spekulatius bisküvi, kırıntı haline getirilmiş

Süs şekerlemeleri

Yapılışı:

*Yumurta sarıları, esmer şeker, maskarpone peynir ve vanilya özütünü mikserle kremamsı hale gelene kadar 5-6 dakika çırpın.

*Quark ve limon suyunu ayrı bir kapta karıştırın, maskarponeli karışıma ekleyip homojen kıvama gelen kadar çırparak kenarda bekletin.

*Espressoya sıcak su ekleyip karıştırın.

*Bisküvileri espressolu suya batırarak tek sıra halinde kaba yerleştirin. Üzerine maskarponeli karışımın 1/3 nü yayın. Kalan bisküvi ve kremayı aynı sırayla yerleştirerek tamamlayın (toplamda 3 kat bisküvi, 3 kat maskarponeli karışım olacak gibi).

*Buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra üzerine tarçın ve kakao serpin, bisküvi kırıntıları ve arzu ederseniz süs şekerlemeleri serperek servis edin.







Afiyetle sevgiyle kalın…

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