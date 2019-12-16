Mascarpone peynir nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, ev yapımı mascarpone peynirinin tarifini verdi!

Evde mascarpone peynir yapmak o kadar kolay ki... Sadece 10 dakikadan daha az sürede ocakta kısık ateşte, sonrasında temiz tülbent üzerinde süzgeçe alıp buzdolabında bir gün bekleterek kullanıma hazır hale gelecektir. Pasta, kek ve ilerleyen günlerde tarifini vereceğim Spekulatius Bisküvili Tiramisu gibi arzu ettiğiniz tatlılarda kullanabilirsiniz.

Servis: 300 gr

Hazırlama süresi: 10 dakikadan az

Bekletme süresi süresi: 1 gün

Mascarpone peyniri için malzemeler:

3 kutu krema, 600 ml

1,5 yemek kaşığı limon suyu

Mascarpone peyniri yapılışı:

Kremayı sos tenceresine alın, kısık ateşte 80 derece sıcaklığa gelene kadar ısıtın (kaynatmayın!). 3 dakika aynı ısıda kalmasına dikkat edin. Limon suyunu ekleyerek 3 dakika daha çok kısık ateşte 80 dereceyi geçmeyecek gibi ocakta bekletin. Birkaç kat temiz tülbenti tel süzgeçe yerleştirip kremayı üzerine akıtın, üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabında bir gece (24 saat) bekletin. Süzülen peyniri tülbentin üzerinden sıyırarak temiz cam kaba alın. Kapağı kapalı olarak 2 - 3 gün buzdolabında saklayabilirsiniz.

Kısa bir not:

Mascarpone peynir süzüldükten sonra altta kalan sıvı kremayı kek yaparken kullanarak değerlendirebilirsiniz.

Afiyetle sevgiyle kalın…