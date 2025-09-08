Evinizi düzensiz gösteren dekorasyon hataları

Bazı dekorasyon seçimleri evinizi düzensiz ve dağınık gösterebilir. İşte o hatalar...

Evinizi düzensiz gösteren dekorasyon hataları
Yaşam
Giriş: 08 Eylül 2025 11:10
ABONE OL

Hayatınız boyunca kendinizi düzen hastası olarak mı tanımladınız? Hatta muhtemelen temizlemeyi ve organize etmeyi her zaman sevdiğiniz için, eviniz genellikle oldukça düzenli ve temiz olur. Ancak bazen, ne kadar sık toz alıp süpürseniz de eviniz yine de dağınık ve karmaşık hissettiriyor olabilir. Bunun nedenini tam olarak anlayamıyorsanız, evinizi olduğundan daha dağınık hissettiren birkaç basit dekorasyon hatası olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir.


Depolama çözümleri eklememek

Bir odayı döşerken, mobilya seçmek ve dekorları düzenlemek gibi eğlenceli kısımlara takılıp kalmak çok kolaydır ancak pratik şeyleri unutabilirsiniz. Tasarıma yeterince depolama alanı eklemediğinizde, dağınıklık çok daha hızlı birikir. Günlük dağınıklığın üstesinden gelmek için, dağınıklığı kontrol etmeye ve gizlemeye yardımcı olacak depolama çözümleri ekleyebilirsiniz. Bu noktada dağınıklığın biriktiği alana kapaklı bir kutu veya sepet kullanmak iyi bir fikir olabilir.


Çok fazla küçük aksesuar kullanmak

Mekanınızı küçük süs eşyalarıyla doldurmak beğenilerinizi göstermenin harika bir yolu olabilir ancak her yere dağılmış birçok küçük eşya, görsel karmaşa yaratır ve bu da evinizin dağınık hissettirmesine neden olur. Çözüm, bu eşyaları tamamen kaldırmak değil, onları düzenlemektir. Birkaç anlamlı objeyi bir arada gruplandırın ve bir tepsiyle veya büyük bir vazo gibi daha büyük bir şeyle dengeleyin.


Çok fazla desen kullanmak

Maksimalizm gittikçe popüler hale geldikçe, desenlerin karıştırılması ve eşleştirilmesi de artıyor. İster çiçek desenlerini ister klasik çizgileri tercih edin, bunlar mekana kişilik katmanın harika yollarıdır. Ancak çok fazla çatışan desen bir mekanı karmaşık ve dolayısıyla dağınık hissettirebilir. Evinizi daha özenli döşenmiş göstermek için, daha az ve birbirini tamamlayan desenler seçip onları düz renklerle karıştırmak en iyisidir.


Yatak odasında yapılan 8 dekorasyon hatası
Yatak odasında yapılan 8 dekorasyon hatası

Duvar süslemelerinde aşırıya kaçmak

Sanat eserlerini çok seviyor olabilirsiniz. Ama çok fazla parçayı çok yakın asmak odayı kolayca boğabilir. Bunun yerine, sanat eserlerini aralıklı yerleştirin ve her parçaya biraz nefes alma alanı bırakın. Evinizi daha uyumlu ve az karmaşık göstermek için, renkleri veya temaları birbirini tamamlayan fotoğraf ve baskılar arasından seçebilirsiniz.

Dağınık bir giriş alanı

Evinize girerken insanların ilk gördüğü yer olan giriş alanı, evinizin geri kalanının havasını belirleyebilir. Eve geldiğinizde ayakkabılarınızı çıkarmak ve anahtarlarınızı rastgele bırakmak çok cazip gelse de bu evinizin olduğundan daha dağınık görünmesine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için giriş alanındaki her şeyin belirli bir yeri olmalı. Anahtarlar için bir kase, montlar için askılar eklemek dağınık bir giriş alanını toparlamada harikalar yaratır.


Fazla mobilya yerleştirmek

İster arkadaşlardan veya aileden kalan bazı parçalar olsun, ister önceki evinizden artan birkaç mobilya ya da alışverişte biraz fazla kaçırmış olun, evinizde fazladan mobilya olması işleri zorlaştırır. Ekstra bir sandalye iki misafir ağırlarken işe yarayabilir ancak çok fazla mobilya mekanın dağınık görünmesine sebep olabilir. Bir odada çok fazla mobilya olması, odayı sıkışık hissettirebilir ve hareket akışını engelleyerek dağınıklık hissi yaratır. Her boş alanı mobilyayla doldurmaya çalışmak yerine, kullandığınız parçalarda bilinçli olun ve onları nefes alacak şekilde stratejik olarak yerleştirin.


Kabloların açıkta bırakılması

Gerçekçi olalım: Kablolar gerekli bir kötülüktür. Onlar olmasaydı, cihazlarımızı kullanamaz ya da şarj edemezdik ancak kablolar alanınızı düzensiz gösteren ciddi dağınıklıklar ortaya çıkarabilirler. Neyse ki kabloları gizlemenin birkaç kolay yolu var. Birden fazla kabloyu tek bir düz hat halinde toplamak için kablo kılıfı kullanabilirsiniz. Güç şeridini tamamen gizlemek veya Wi-Fi yönlendiricisi gibi daha büyük bir cihazı kamufle etmek için, delikleri olan kapaklı bir sepet yerleştirip kabloları oradan geçirebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzu kolayca şarj etmek için, içinde priz olan komodin veya yan sehpa gibi mobilyalar da bulabilirsiniz; böylece kabloyu en yakın duvardaki prize kadar uzatmanıza gerek kalmaz.


Yatağı toplamamak

Sabah uyanır uyanmaz aklından geçen ilk şey kahve içmekse, yatağınızı toplamak istemeyebilirsiniz. Ancak yatağınızı her gün toplamak evinizin görünümünde büyük fark yaratabilir. Bu sadece yatak odanızın daha düzenli görünmesine yardımcı olmakla kalmaz, sabahları böyle küçük bir iş yaparak güne başlamak evinizin diğer alanlarını da düzenli tutmanızı kolaylaştırır. Bir adım daha ileri giderek, yatak örtülerini ve battaniyeleri katlayarak ve çarşafları düzgünce sıkıştırarak yatağı oteldekiler gibi gösterebilirsiniz.


Çok fazla dekoratif yastık kullanmak

Dekoratif yastıklar mekana doku, renk ve görsel ilgi katmanın harika bir yoludur ancak bir yüzeyde çok fazla yastık olması karmaşık ve dağınık görünebilir. Yastık sayısını sınırlamak ve kaliteyi nicelikten önce tutmak en iyisidir. Örneğin, bir kanepenin her iki ucuna iki veya üç yastık koymak, aşırıya kaçmadan şık ve düzenli bir görünüm yaratmak için yeterlidir.


Çok fazla parlak rengi bir arada kullanmak

Desenler mekanda dağınıklık hissi yaratabileceği gibi, parlak renkler de aynı etkiyi yapabilir. Cesur renklerde boyanmış duvarlar ile parlak renkli dekorların birleşimi, gözleri yorabilir ve aşırı gelebilir. Bunun yerine, tasarımcılar renkleri nötr unsurlarla birleştirerek mekana nefes alacak alan bırakmayı önerir. Renk paletini bir veya iki parlak renge indirgemek, mekânın daha uyumlu ve dengeli hissetmesine yardımcı olur.


Referanslar

Christine Winder, “10 Common Decorating Mistakes That Are Making Your Home Look Messy”, https://theeverygirl.com/decorating-mistakes-messy-home/


Evinize lüks bir otel havası katmanın 6 yolu
Evinize lüks bir otel havası katmanın 6 yolu


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.