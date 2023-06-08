Sadeliği sevenlere: Doğal nail art önerileri

Nude renklerin \u00fcst\u00fcne kondurulan \u00e7i\u00e7ek ve bitki motiflerini bir \u00e7ok sade ve zarif buluyoruz. Bir\u00e7ok k\u0131yafetle uyumlu olaca\u011f\u0131ndan her mevsim tercih edilebilir bir t\u0131rnak modeli.. Do\u011frudan \u015feffaf bir ojenin ya da parlat\u0131c\u0131n\u0131n \u00fczerine yap\u0131lan desenler farkl\u0131 bir model elde etmenizi sa\u011flar. Genelde renkli bir ojenin \u00fcst\u00fcne tercih edilen desenleri bir de bu \u015fekilde tercih etmeyi deneyin.. Alt\u0131n rengini ve beyaz\u0131 biz birbirine \u00e7ok yak\u0131\u015f\u0131yoruz. Yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z kombinde kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z alt\u0131n rengi tak\u0131lara e\u015flik etmesi bak\u0131m\u0131ndan olduk\u00e7a keyifli olacak bu model, hem zarif hem de g\u00f6z al\u0131c\u0131.. Bu sezonun favorisi olan metalik ojelerle yapabilece\u011finiz tersten french klasik g\u00f6r\u00fcn\u00fcmlerden s\u0131k\u0131lan ama bir o kadar da sade bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde etmek isteyenler i\u00e7in. Alt\u0131n veya g\u00fcm\u00fc\u015f renklerinde metalik bir tondaki ojeyle bu modeli olduk\u00e7a rahat bir \u015fekilde yapabilirsiniz.. Ge\u00e7ti\u011fimiz sezonun favorilerinden olan ve kolay kolay vazge\u00e7ilemeyen bir model ise bu inci tozuyla yap\u0131lan "glazed donut" nail art\u0131. Nude renklerle ve beyazla \u00e7ok yak\u0131\u015fan bu modeli hen\u00fcz denemediyseniz bir \u015fans vermenizi \u00f6neririz.. Klasikten vazge\u00e7meyenler i\u00e7in tabii ki french modelini unutmad\u0131k... Y\u0131llard\u0131r belki de en vazge\u00e7ilemeyen modellerden biri olan french nail artlar k\u00fctten badem t\u0131rnaklara kadar bir\u00e7ok t\u0131rnak \u015fekline e\u015flik etmekte olduk\u00e7a ba\u015far\u0131l\u0131.. \u0130\u015ete di\u011fer sade ve zarif nail art modelleri.... . . . . . . . .
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