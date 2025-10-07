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Bakım

Sadeliği sevenlere: Doğal nail art önerileri

Kimi zaman tırnaklarımızda sadelikten yana olmak isteriz ve o duru görünüm hoşumuza gider. İşte sade nail art önerileri arayanlar için derlediklerimiz...

Giriş: 07 Ekim 2025, Salı 17:00
Güncelleme: 07 Ekim 2025, Salı 17:00
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Nude renklerin üstüne kondurulan çiçek ve bitki motiflerini bir çok sade ve zarif buluyoruz. Birçok kıyafetle uyumlu olacağından her mevsim tercih edilebilir bir tırnak modeli.

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Doğrudan şeffaf bir ojenin ya da parlatıcının üzerine yapılan desenler farklı bir model elde etmenizi sağlar. Genelde renkli bir ojenin üstüne tercih edilen desenleri bir de bu şekilde tercih etmeyi deneyin.

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Altın rengini ve beyazı biz birbirine çok yakışıyoruz. Yaptığınız kombinde kullandığınız altın rengi takılara eşlik etmesi bakımından oldukça keyifli olacak bu model, hem zarif hem de göz alıcı.

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Bu sezonun favorisi olan metalik ojelerle yapabileceğiniz tersten french klasik görünümlerden sıkılan ama bir o kadar da sade bir görünüm elde etmek isteyenler için. Altın veya gümüş renklerinde metalik bir tondaki ojeyle bu modeli oldukça rahat bir şekilde yapabilirsiniz.

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Geçtiğimiz sezonun favorilerinden olan ve kolay kolay vazgeçilemeyen bir model ise bu inci tozuyla yapılan "glazed donut" nail artı. Nude renklerle ve beyazla çok yakışan bu modeli henüz denemediyseniz bir şans vermenizi öneririz.

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Klasikten vazgeçmeyenler için tabii ki french modelini unutmadık... Yıllardır belki de en vazgeçilemeyen modellerden biri olan french nail artlar kütten badem tırnaklara kadar birçok tırnak şekline eşlik etmekte oldukça başarılı.

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İşte diğer sade ve zarif nail art modelleri...

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