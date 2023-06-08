Sadeliği sevenlere: Doğal nail art önerileri

Kimi zaman tırnaklarımızda sadelikten yana olmak isteriz ve o duru görünüm hoşumuza gider. İşte sade nail art önerileri arayanlar için derlediklerimiz...

Güzellik
Giriş: 08 Haziran 2023 10:21
ABONE OL

  • Nude renklerin üstüne kondurulan çiçek ve bitki motiflerini bir çok sade ve zarif buluyoruz. Birçok kıyafetle uyumlu olacağından her mevsim tercih edilebilir bir tırnak modeli.

    1 / 15

  • Doğrudan şeffaf bir ojenin ya da parlatıcının üzerine yapılan desenler farklı bir model elde etmenizi sağlar. Genelde renkli bir ojenin üstüne tercih edilen desenleri bir de bu şekilde tercih etmeyi deneyin.

    2 / 15

  • Altın rengini ve beyazı biz birbirine çok yakışıyoruz. Yaptığınız kombinde kullandığınız altın rengi takılara eşlik etmesi bakımından oldukça keyifli olacak bu model, hem zarif hem de göz alıcı.

    3 / 15

  • Bu sezonun favorisi olan metalik ojelerle yapabileceğiniz tersten french klasik görünümlerden sıkılan ama bir o kadar da sade bir görünüm elde etmek isteyenler için. Altın veya gümüş renklerinde metalik bir tondaki ojeyle bu modeli oldukça rahat bir şekilde yapabilirsiniz.

    4 / 15

  • Geçtiğimiz sezonun favorilerinden olan ve kolay kolay vazgeçilemeyen bir model ise bu inci tozuyla yapılan "glazed donut" nail artı. Nude renklerle ve beyazla çok yakışan bu modeli henüz denemediyseniz bir şans vermenizi öneririz.

    5 / 15

  • Klasikten vazgeçmeyenler için tabii ki french modelini unutmadık... Yıllardır belki de en vazgeçilemeyen modellerden biri olan french nail artlar kütten badem tırnaklara kadar birçok tırnak şekline eşlik etmekte oldukça başarılı.

    6 / 15

  • İŞte diğer sade ve zarif nail art modelleri...

    7 / 15

  • 8 / 15

  • 9 / 15

  • 10 / 15

  • 11 / 15

  • 12 / 15

  • 13 / 15

  • 14 / 15

  • 15 / 15

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.