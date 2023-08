Sinir sistemine neler iyi gelir?

Stresli ve endişeli olduğumuzda, sinir sistemimiz de düzensiz bir halde çalışabilir ve bu, bedenimizden kopmuş ve kendimizle bağlantımızı yitirmiş gibi hissetmemize neden olabilir. Bedeni de kapsayan bazı pratikler, kopukluk hissini atlatmak ve bedenimizle yeniden bağ kurmak için ideal.

"Bedene dönmek" gerçekten ne anlama geliyor?

"Bedene dönmek", bedeninizi rahat, huzurlu ve şimdiki anın içinde hissedeceği bir duruma getirmek anlamına gelir.

Modern Sex Therapy Enstitüsü'nün yardımcı direktörü ve somatik psikoterapist Dr. Holly Richmond, bedene dönmenin ilk adımının “sinir sisteminizin nerede olduğunu belirlemek” olduğunu söylüyor. Bunun içinse 1 ile 10 arasında bir skala belirlemek ideal. 1 çok düşük ve depresif, 10 ise çok yüksek ve panik modu anlamına geliyor. Dr. Richmond, “hedefimiz dört ile altı arasında bir esneklik ve esenlik hali bulmak” diyor.

Eğer kendinizi depresif ve düşük hissediyorsanız, biraz yükseltecek şekilde sinir sisteminizi düzenlemek istersiniz. Eğer kaygılı ve manik hissediyorsanız, daha düşük bir moda gelecek şekilde sisteminizi regüle etmek istersiniz.

Dr. Holly Richmond, ister yükseltmek, ister biraz düşürmek için olsun, yeniden bedeninize dönmeniz için 25 yol öneriyor:

Modunuzu “yükseltmek” için

Enerjinizi artırarak sinir sisteminizi daha düşük, depresif bir durumdan daha yüksek, enerjik bir hale getirmek için en iyi yöntemler, bedenin hareket etmesini içeren pratikler. Aşağıdaki seçenekler, hem Dr. Richmond hem de lisanslı psikoterapist Babita Spinelli'nin enerjinizi artırmak ve daha canlı hissetmek için önerileri:

1. Soğuk bir banyo ya da duş alın.

2. Dokunma, koku ve tat gibi farklı duyular kullanarak çevrenizle etkileşime geçin.

3. Hızlı bir yürüyüş ya da koşuya çıkın.

4. Bir boks torbası ya da yastığa vurun.

5. Ayağa kalkın ve kendinizi sallayın.

6. Dans edin.

7. Yerinizde koşun.

8. Yukarı aşağı zıplayın.

Sisteminizi “düşürmek” için

Eğer daha kaygılı ya da stresliyseniz ve her şey fazlasıyla “yüksek” geliyorsa, enerjinizi düşürmek ve sinir sisteminizi yatıştırmak istersiniz. Spinelli’nin de açıkladığı gibi, "Topraklanma ve anda olma teknikleri, bedeninizin yeniden bağlantı kurmasına ve tamamen şimdiki ana dönmesine yardımcı olur" diyor:

1. Ayaklarınızı yere koyun ve altındaki zemini hissedin, stabilitesini fark edin.

2. 5-4-3 tekniğini deneyin: Görebileceğiniz beş şey, duyabileceğiniz dört şey ve koklayabileceğiniz üç şey adlandırın.

3. Farkındalıkla hareket etme pratiği yapın, yavaş germe veya tercih ettiğiniz herhangi bir nazik hareketi deneyin.

4. Meditatif bir yürüyüş yapın.

5. Doğayla bağlantı kurun.

6. Çıplak ayaklarla çimenlere basın.

7. Derin nefes alın.

8. Rehberli bir meditasyon pratiği yapın.

9. Bir fincan çay yapın.

10. Sıcak bir banyo yapın.

11. Evcil hayvanınızla vakit geçirin.

12. Sevdiklerinizle vakit geçirin.

13. Bir beden taraması yapın.

Sinir sistemini düzenlemenin diğer yolları

Uzmanların son önerileri, modunuzu dengelemek için yükselmek ya da yatışmaktan çok, dengelenmeye odaklanıyor. Dr. Richmond’un örneğindeki gibi, sabahları orgazm olmak çok yükselten bir düzenleyici olabilirken, yatmadan önce orgazm olmak daha yatıştırıcı bir düzenleyicidir.

Benzer şekilde, günlük tutmak ya da içsel çocuk çalışması yapmak da enerjinizi yükseltmeye ve daha canlı hissetmenize yardımcı olabilir, ancak eğer bunu sakin ve sessiz bir şekilde yapıyorsanız, daha rahatlatıcı ve yatıştırıcı da hissettirebilir:

1. İçsel çocuk çalışması yapın, içinizdeki çocukla bağlantı kurun.

2. Nefes egzersizleri yapın.

3. Bir deftere düşüncelerinizi ve duygularınızı dilbilgisi ya da yazım hatası yapmaktan endişelenmeden yazın.

4. Orgazm olun.

Dr. Holly Richmond sağlıklı bir sinir sisteminin, esnek bir sinir sistemi olduğunu hatırlatıyor. Bu tür uygulamalar sinir sistemimize dengelenmeyi (regüle olmayı) öğretirken aynı zamanda beden-zihin bağlantımızı da kuvvetlendirebilir. Bu da uzun vadede daha sağlıklı bir sinir sistemi ve psikolojik olarak daha dengeli bir hal demektir.

Kaynak: Sarah Regan. "Feeling Out Of Body? Here's What Experts Recommend To Come Back To It". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-come-back-to-your-body-when-feeling-dissociative. (24.06.2023).