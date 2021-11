Kitap okumaya zorlanıyorsanız...

1- Yüksek hedefler koymayın

Özellikle yeni başlayan bir okuyucuysanız muhtemelen ulaşamayacağınız yüksek hedefler koymayın. Ayda sadece bir kitap veya günde 20 sayfa okumak gibi kolayca ulaşılabilecek bir okuma hedefi belirleyerek başlayın. Zaten ayda bir kitap okuyorsanız, ikiye atlayın. Kendinizi zor bir hedef için zorlamadığınız zaman, okuma deneyiminin daha az stresli ve daha keyifli olduğunu göreceksiniz.

2-Hedeflerinizi kendinize saklayın

Artık bir okuma hedefi belirlediğinize göre, bunu kendinize sakladığınızdan emin olun.

3- Bazen okumayı bırakın

Kendinizi bir kitabı yarıladıktan sonra bu kitabı neden okuduğunuzu sorgularken bulabilirsiniz. Böyle durumlarda bitirmek için inat etmektense başka bir şey okumaya çalışmalısınız.

4- Gerçekten zevk aldığınız kitapları okuyun

Bir önceki maddeyi de doğrulayarak, gerçekten okumak istediğiniz kitapları okuduğunuzda, elinizden bırakmak daha zor olacak. Genelde kurgu türler yerine sizi daha çok geliştireceği söylenen şeyler okumak önerilse de gelişim birçok farklı şekilde gelebileceğinden, siz kitap okuma eylemini bir ödev olarak değil de keyif olarak görmeye çalışın.

5- Her zaman elinizin altında bir kitap bulundurun

Her zaman okuma fırsatınız olabilir. Sabah işe gidip gelirken, sıra beklerken veya bir toplantı veya konferans görüşmesinden önce birkaç dakika boşa harcadığınız zamanız vardır. Böyle boşluklarda sayfaları karıştırmak zamanın da daha hızlı geçmesini sağlar.

6- Daha az önemli bir şeyden okuma zamanı ödünç alın

Kitap okumak için bir saat ayırmak gözünüze biraz fazla gelebilir fakat sosyal medyada ekranı kaydırarak harcadığınız zamanın hesabını tuttuğunuzda aslında birçok şeye yer açabileceğinizi görebilirsiniz.

7- Okuma yarışlarına katılın

Çevrimiçi olarak insanları motive eden birçok uygulama veya yarışma bulabileceğiniz gibi bunu kendi kendinize bir mücadele olarak da yapabilirsiniz.

8- Dikkat dağıtmayan bir okuma ortamı yaratın

Her zaman bir kütüphaneye gitmek zorunda değilsiniz fakat okuma zamanı geldiğinde televizyonu ve telefonu kapattığınızdan emin olun.

9- Stok yapın

Fazladan paranız olduğunda gerçekten ihtiyacınız olmayan kıyafetlere para harcamak yerine, bir kütüphane oluşturun. Okuduğunuz kitapların birikmesi ve sizi bekleyen yenilerinin olması oldukça iyi bir motivasyon kaynağı olabilir.

10- Teknolojiden faydalanın

Elinizdeki gerçek bir kitabın kokusunu ve dokusunu hiçbir şey tutamaz fakat bütün imkanlar düşünüldüğünde telefonunuzdan dahi ulaşabileceğini dijital kitaplardan faydalanmamak akıllıca bir davranış değil.

11- Zihniyetinizi değiştirin

Çok kitap okumanın anahtarı, onu yaptığınız bir aktivite olarak düşünmeyi bırakmakla başlar. Okumak sizin için yemek yemek ve nefes almak kadar doğal olmalı. Bunu bir zorunluluk veya çaba olarak değil refleks olarak hayatınıza sokmalısınız.

12- Birden fazla kitap okuyun

Bu yöntem herkes için çalışmayabilir ancak çalışma masanızda başka, sıra beklerken başka bir kitap okumak bulunduğunuz ortama uygun bir kitap seçtiğinizde okuma deneyiminizi kolaylaştırabilir ve zenginleştirebilir.

13- Seyahat ederken veya yatmadan önce okumaya başlayın

Seyahat etmek okumak için en iyi zamandır. Uçağınıza yetişmek için beklerken ve otobüsteyken sahip olduğunuz tüm boş zamanları düşünün. Aslında seyahat ederken bir kitabın tamamını bitirebilirsiniz. Seyahat etmediğiniz zamanlarda, yatmadan hemen önce okumaya özen gösterin. TV izlemek veya sosyal kanallarınıza göz atmak yerine bu seçeneği kullanın. Sadece daha fazla okumakla kalmayacak, aynı zamanda daha iyi uyuyacaksınız.

14- Karar vermeyi kolaylaştırın

Karar yorgunluğu, üretken olmanızı ve okuma gibi alışkanlıklar edinmenizi engelleyebilecek gerçek bir şeydir. Binlerce ve binlerce yeni kitap yayınını amaçsızca aramak yerine, derlenmiş listeleri arayın. Herhangi bir liste, karar yorgunluğunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve size daha fazla okuma süresi verir.

15- Okuduklarınızı paylaşın

Unutmayın, okuma hedeflerinizi paylaşmayın. Ama okuduğunuz kitapları mutlaka paylaşın. Okuduğunuz bilgileri veya içgörüleri aktardığınız için bu, tüm okuma sürecinin bir parçası oluyor ve kitabı içselleştirmenizi hızlandırıyor.

16- Okuyacaklarınızı sıraya koyun

Karar alma yorgunluğunu azalttınız, listeleriniz ve kütüphaneleriniz hazır. Okuduğunuz kitap bitmeden bir sonrakini belirlemek artık süreci daha da hızlandıracak.

17- Özel bir okuma zamanı ayarlayın

Özel bir zaman ayırmak okumayı bir alışkanlık haline getirmeye yardımcı olur. Özellikle sabahları, daha sakin bir zihinle daha verimli okumalar yapabilirsiniz.

Referanslar:

John Rampton. "25 Expert Tips to Reading WAY More Books This Year’". Şuradan alındı: https://www.inc.com/john-rampton/25-ways-to-read-a-lot-more-books-this-year.html (27.12.2020).