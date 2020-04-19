Meditasyonun faydalarını bilim onaylıyor

Meditasyonun faydalarına dair bilimsel araştırmalara bir göz atın: Hemen şimdi bu pratiği hayatınıza katmak için onlarca sebep var!

Bir yoga uzmanı ya da mistik olmanıza gerek yok. Derin derin nefes alın ve biraz oturup farkındalığı deneyin…

Farkındalıktan kastımız aslında açık bir zihinle kendinin ve çevrenin farkında olma halidir. Meditasyon deyince aklınıza yalnızca Budist rahipler veya lotus oturuşu geliyorsa tekrar düşünün, biraz farkındalık meditasyonu aslında stres dolu şehir hayatı yaşayan herkesin ihtiyacı olan, kolay ve etkileri muazzam bir pratiktir.

Daha önce deneyimlemediyseniz ya da meditasyon yapmayı bilmediğinizi düşünüyorsanız da üzülmeyin, yalnızca nefes alış verişinize konsantre olarak sakince oturmayı denediğinizde, zihniniz yavaşlayacaktır, kendinizin ve çevrenizin daha gerçekçi bir biçimde farkında olmaya başlayacaksınız. İşte ilk meditasyonunuzu yaptınız bile!

Bilim adamları, farkındalık temelli meditasyonun sağlayacağı faydaları olağanüstü diye nitelendiriyor. İşte bilim tarafından desteklenen ve bilmeniz gereken farkındalık faydaları:

1. Ağrı ve sancıları hafifletir

Eğer sırt, boyun ya da vücudunuzun başka bir bölgesine dair ağrı ve sancılardan şikayetçiyseniz, bunun bir kısmı zihninizden kaynaklanıyor olabilir. Journal of Neuroscience’nde yayınlanan araştırmaya göre, 80 dakikalık bir meditasyon, ağrı algısının neredeyse yarısını keser.

Montreal Üniversitesi’nde yapılan bir diğer araştırmada, düzenli meditasyon uygulamalarının ağrı algılanmasını etkileyip etkilemediğini görmek için, en az 1000 saat meditasyon yapan denekler ile hiç yapmayan bir grup karşılaştırılmıştır. Sonuç ezici üstünlük ile meditasyon yapanların ağrı eşiğinin çok daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

2. Seks hayatını geliştirir

Nasıl mı? Düşüncelerinizi yaşanan ana odaklamanıza yardımcı olarak. Psychosomatic Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, farkındalık meditasyon egzersizleri – bireyin anlık düşüncelere odaklanmasını sağlayan – kadınların seks hayatını geliştiriyor.

Görünüşe göre, kendini yargılayıcı sesler seks sırasında kadının aklını dolduruyor ve bu da o an yaşadığı deneyimden keyif almasını engelliyor. Halbuki meditasyon yapan kadınlar, yapmayanlara göre daha çabuk uyarılıyor ve daha çok zevk alıyor.

3. Daha zeki olmanıza yarar ve karar verme becerisini geliştirir

Frontiers in Human Neuroscience dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, uzun süreli meditasyon yapan insanların beynindeki kortikal kıvrımlar daha çoktur ve onların bilgileri daha hızlı işlemesini sağlar. Ayrıca düşünce ve karar verme sürecini bozan geçmiş olaylara takılıp kalma alışkanlığını engeller. Nefesinize odaklanacağınız 15 dakikalık meditasyon seansları bile daha net düşünmenize yetecektir.

4. Ruh halini iyileştirir

Dağıtım için bekleyen bir grup Amerikan piyadesi, 8 hafta boyunca farkındalık meditasyon eğitimine tabi tutuldu. Bu süreç sonunda, ruh hali ve çalışma belleğinde belirgin iyileşmeler görüldü. Bu iyileşmeler, piyadelerin bilginin kısa süreli alımı ve depolama konusunda becerilerini de geliştirdi.

Araştırmacılar, son derece stresli ve duygusal durumlarda bile farkındalık meditasyonunun işe yaradığının altını çiziyor. Hatta ‘zihinsel bir zırh’ inşa etmeye sebep olduğunu belirtiyorlar.

5. Empati ve yardımseverlik becerilerini geliştirir

Northeastern Üniversitesi Bilim Koleji’nde yapılan araştırmada, meditasyon grubuna katılan insanların yüzde 50’sinden fazlasının daha şefkatli olduğu gözlemlendi.

Plos One’da yayınlanan bir diğer araştırmada ise, deneyimli ya da deneyimsiz meditasyoncuların hepsinde, meditasyon yaparken empati ile bağlantılı bölgelerde daha fazla beyin aktivitesi görüldüğü öne sürüldü.

6. Dikkat süresi ve odaklanmayı geliştirir

Görünüşte saçma bir uygulama gibi gelen ‘düşünmemeyi düşünmek’ pratiğinin, dikkat dağıtıcı şeylerden zihni özgürleştirerek insanların odaklanmasına faydalı olduğu gözlemlenmiştir.

Yine Plos One’da yayınlanan ve beyin taramaları ile yapılan araştırmaya göre, Zen meditasyon egzersizleri, bireyin kafasının içindeki başıboş düşüncelerden arınarak, duruşuna ve nefeslerine odaklanmasını sağlıyor. Meditasyon, sıkıcı uyaranlar üzerinde bile odaklanma ve dikkat süresini arttırıyor.

7. Esneklik ve ağırbaşlılığı arttırıyor

Bir nörolog olan Richie Davidson ve duygularla yakından ilgilenen dünyanın önde gelen sayılı araştırmacılarından biri Paul Ekman, bir araya gelerek, Dalai Lama’nın sağ kolu ve meditasyon tecrübesi 30 yılı aşkın bir Avrupalı keşiş olan Lama Oser üzerinde bir seri çalışma yürüttü.

Araştırmacılar, Lama Oser’in sol-sağ prefrontal korteks aktivitesi oranının (MRI ile taranan ve 175 insanla kıyaslanan) kelimenin tam anlamıyla çizelgelerin dışında olduğunu keşfetti. Esneklik ve ağırbaşlılık ile bağlantılı prefrontal korteks aktivitesi oranı normalin çok üzerindeydi ve bu büyük ölçüde senelerin verdiği disipline bağlandı.

8. Nörodejeneratif hastalıkları yavaşlatır

Beth İsrail Kadın Papaz Tıp Merkezi’nde yürütülen pilot bir araştırma, stres azaltma gibi farkındalık meditasyonu ile ilişkili pozitif beyin değişiklikleri, yaşa bağlı kognitif rahatsızlıkların (Alzheimer hastalığı ve demans gibi) ilerlemesinin yavaşlatılması için cevap olabileceğini öne sürüyor.

Çalışmaya katılan Alzheimer hastaları 8 haftalık farkındalık temelli stres azaltma sonrası, daha az bilişsel gerileme gösterdi. Dahası, farkındalık temelli programa katılan hastalar tesadüfen de olsa iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olan refah seviyelerinde yükselme bildirildi.

9. Yaratıcılığı arttırıyor

Yaratıcılık düzeylerini iki ana faktör belirler: Farklı düşünme (pek çok farklı fikir geliştirme) ve yakınsak düşünme (tek parlak kavram içine bu fikirleri katılaştırmak).

Bilişsel Psikolog Lorenza Colzato tarafından yönlendirilen Leiden Üniversitesi araştırmacıları, iki farklı meditasyon uygulamasının ıraksak ve yakınsak düşünme üzerine etkilerini inceledi ve farkındalık meditasyonunun her iki düşünce türünü de geliştirdiği sonucuna vardı.

10. Yalnızlık hissini azaltır

J. David Creswell tarafından yönetilen Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmasına göre, 40 yaş ve üzerindeki yetişkinler 8 hafta boyunca 30ar dakikalık meditasyon yaptığında, yalnızlık hisleri azalıyor.

Bu çok da şaşırtıcı bir sonuç değil çünkü esneklik ve şefkat duyguları arttığında daha mutlu ve dolu dolu bir hayat görüşü elde eden insanlar yalnızlık ve kendine acıma duygusundan uzaklaşıyor.

Creswell konuya dair, “ Spor salonunda kaslarınızı geliştirdiğiniz gibi zihninizi de eğitmelisiniz” diyor.