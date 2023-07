Beynin sağlıklı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Beynimizin, aslında diğer tüm organlarımız gibi, biz yaşlandıkça yaşlanan ve fonksiyonları azalabilen bir organ olduğunu biliyoruz. Ancak sadece yaşımız ilerlediği için değil, daha sağlıklı ve dolu dolu bir hayat için de beyin sağlığımıza özen göstermemiz gerekiyor.

Hayatınızın hangi aşamasında olursanız olun, beyninizi beslemek esastır. Beyin sağlığı, bilişsel işlev, zihinsel dayanıklılık, duygusal düzenleme ve zihinsel sağlığın diğer birçok yönünü içerir. İster haftalık bir bulmaca, ister günlük bir Sudoku, ister beyin güçlendirici bir takviye olsun, beyninize sevginizi vermenin, onu beslemenin birçok yol vardır ve beyniniz mutlu olduğunda, siz de mutlu olursunuz.

Beyin sağlığı karmaşık olmak zorunda değildir. Her yaştaki insanlar için, iyi yemek yemek, iyi uyumak ve sürekli öğrenmek - ister bir sınıfta ister başka bir yerde - mutlu ve sağlıklı bir zihne katkıda bulunabilir. Peki beyninizin sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bedeniniz, siz farkında olmadan beyninizin biraz daha fazla sevgiye, ilgiye ihtiyaç duyduğunu söylüyor olabilir:

Sık sık unutkanlık yaşıyorsanız,

Karar vermekte sıklıkla zorluk çekiyorsanız,

En sevdiğiniz insanlarla çok fazla bağlantı kuramıyorsanız,

Uyku düzeniniz bozulduysa,

Hemen sinirlenmeye başladıysanız,

Olağandan daha hassas hissetmeye başladıysanız,

Gün ortasında tükenme hissi yaşıyorsanız,

Motivasyonunuz düşükse,

Düşünmek sizin için zorlaştıysa,

Odaklanmakta güçlük çekiyorsanız,

Stresinizi etkin bir şekilde yönetmekte zorlanıyorsanız.

Beyninizi beslemek içinse, bu yöntemleri hayatınıza katmak isteyebilirsiniz:

Beyin destekleyici bir takviye alın ve beyni besleyen gıdalar tüketin

Beyin sağlığınızı iyileştirmenin en basit yollarından biri, doğru besinlerle beyninizi beslemek ve beyin sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olan takviyeler kullanmaktır. Örneğin, omega-3 yağ asitleri, B vitaminleri, vitamin D ve vitamin C gibi beyin destekleyici besinleri diyetinize eklemeyi düşünebilirsiniz. Yağlı balıklar, yapraklı yeşillikler, bitter çikolata ve hatta biberiye gibi gıdalar, beyin sağlığınızı iyileştirecek mikrobesin ve fitobesinleri sağlayabilir.

Yeterince uyuyun

Uyku, beynin hücrelerini onarır ve anılarınızı günceller. Yeterli uyku, beyninizin düzgün çalışmasını sağlar ve genel sağlığınızı iyileştirir. Uykunuz ne kadar iyi olursa, beyninizin performansı da o kadar iyi olur. Yeterli uykuyu almak, sadece genel sağlığınızı değil, aynı zamanda ruh halinizi ve kognitif yeteneklerinizi de iyileştirir.

Vücudunuzu hareket ettirin

Beyninizin sağlıklı kalması için düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Egzersiz, beyninize oksijen ve besin maddesi akışını artırır, bu da kognitif yeteneklerinizi ve genel beyin sağlığınızı iyileştirir. Sadece birkaç dakikalık egzersiz bile beyin sağlığınızı desteklemeye yardımcı olabilir.

Beyninizi zorlayın

Beyninizi düzenli olarak zorlamak, kognitif yeteneklerinizi korumak ve geliştirmek için harika bir yoldur. Bu, bulmacaları çözmeyi, oyunlar oynamayı, yeni bir dil öğrenmeyi veya yeni bir beceri kazanmayı içerebilir. Beyninizi düzenli olarak yeni ve zorlu aktivitelerle meşgul etmek, beyin hücrelerinizi canlı tutar ve yaşlanma belirtilerini geciktirebilir.

Meditasyon yapın

Meditasyon, beyninizin sağlığını desteklemek için güçlü bir araç olabilir. Meditasyon sadece sizi sakinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda beyninizin gri maddesini de artırabilir. Meditasyon yapmak, stresinizi azaltabilir ve daha iyi odaklanmanıza yardımcı olabilir.

Başkalarıyla bağlantı kurun

Sosyal bağlantılar, beyin sağlığını desteklemenin önemli bir parçasıdır. İnsanlarla düzenli olarak etkileşimde bulunmak, beyninizi canlandırır ve yaşam kalitenizi iyileştirir. İlişkiler, hem kısa hem de uzun vadede zihinsel sağlığınızı iyileştirebilir. Bu, ailenizle daha fazla vakit geçirmeyi, arkadaşlarınızla düzenli olarak görüşmeyi veya topluluk etkinliklerine katılmayı içerebilir.

Kaynak: Josey Murray, Ashley Jordan Ferira. "11 Signs You Need To Nurture Your Brain + 8 Ways To Care For It". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/signs-you-need-to-take-better-care-of-your-brain. (01.06.2023).