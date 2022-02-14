Tiramisu tarifi

İtalyan mutfağının en sevilen geleneksel tatlılarından olan tiramisu, espresso kahvesine batırılmış savoyer bisküvileri ve orjinalinde olduğu gibi mascarpone ile çok lezzetli oluyor...

Servis: Orta boy oval cam kapta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Tiramisu için malzemeler:

2 yumurta akı

4 yumurta sarısı

500 gr mascarpone

1 tatlı kaşığı acıbadem likörü, opsiyonel

150 gr pudra şekeri

36 adet savoyer bisküvisi

Espresso sosu için malzemeler;

3 yemek kaşığı toz espresso

1 yemek kaşığı toz şeker

400 ml sıcak su

2 yemek kaşığı acıbadem likörü, opsiyonel

Üzerine;

2 yemek kaşığı kakao

Tiramisu yapılışı:

*Yumurta aklarını mikserin yüksek deviri ile kremamsı hale gelene kadar iyice çırpın (kabı ters çevirdiğinizde dökülmüyorsa olmuş demektir). Diğer malzemeleri hazırlayana kadar buzdolabına kaldırın.

*Yumurta sarıları ve pudra şekerini ayrı bir kapta kremamsı hale gelene kadar 5 - 6 dakika çırpın, mascarpone ve dilerseniz 1 tatlı kaşığı acıbadem likörünü ekleyip homojen kıvama gelene kadar 3 - 4 dakika daha çırpın. Mascarponeli karışıma çırpılmış yumurta aklarını üç defada ekleyerek her defasında spatula ile alttan üste doğru karıştırın. Karışımı buzdolabında 15 dakika kadar dinlendirin.

*Espresso sosu malzemelerini derin bir kaba alarak şeker eriyene kadar karıştırın.

*Cam kabın tabanına ince bir katman krema yayın. Savoyerlerin yarısını espressoya batırarak bekletmeden kremanın üzerine yerleştirin. Kremanın yarısını savoyerlerin üzerine yayın, üzerlerine bir kat daha espresso ile ıslatılmış savoyerleri yerleştirin. Kalan kremayı sıkma torbasına alıp savoyerlerin üzerine dilediğiniz gibi şekil vererek sıkın. Buzdolabında bir gece dinlendirdikten sonra üzerini kaplayana kadar kakao serpin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...