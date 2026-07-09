Temmuz ortası geldiğinde Türkiye'de mangal sezonu doruğa çıkıyor. Hafta sonları ve tatil planlarıyla birlikte bahçelerde, piknik alanlarında ateşler yeniden yanmaya başladı. Ateş yakan herkes de eninde sonunda ızgaranın üstünde biriken yanık yağ ve kömürleşmiş kalıntılarla uğraşmak zorunda kalıyor. Çoğu kişi bunun için hiç düşünmeden tel fırçaya uzanır. Yıllardır mutfakların ve barbekü setlerinin standart aleti odur. Oysa en pratik sanılan o fırça, farkında olmadan sofraya taşınan bir riski de beraberinde getiriyor.

Tel fırçanın gizlediği tehlike

Tel fırçaların kılları zamanla gevşer ve fırçaladıkça teker teker kopar. Fırça ne kadar eskiyse kıl dökme ihtimali de o kadar artar. Kopan parçalar saç teli kadar ince ve metaldir. Bu kıllar ızgara çubuklarının arasına ya da yağ tabakasının içine sıkışınca çıplak gözle fark edilmesi neredeyse imkânsız hale geliyor. Rengi kömürleşmiş kalıntıya benzediği için kolayca gözden kaçıyor, sonraki pişirmede etin ya da sebzenin içine gömülüp sofraya kadar gelebiliyor. Fırçaladıktan sonra ızgarayı nemli bir bezle silmek yaygın bir önlem ama çubukların arasına iyice yerleşmiş kılları çoğu zaman yakalamaz. Yemeğe karışan böyle ince bir metal parçası yutulduğunda boğaza ya da yemek borusuna saplanıp yaralanmaya hatta hastanelik olmaya yol açabiliyor.

Uzmanların tercih ettiği yöntem

Tel fırçayı bir kenara koyup ponza taşına geçenlerin sayısı son yıllarda artıyor. Izgara için üretilen bu sürtme taşının yüzeyi gözenekli ve aşındırıcı. Sıcak ızgaraya yapışan yağ ve karbon tabakasını kazıyarak kaldırıyor, geride tek bir metal kıl bile bırakmıyor. Kopup yemeğe karışacak bir parçası olmadığı için tel fırçanın en büyük kusurunu baştan gideriyor. Kullandıkça taşın kendisi aşınıp küçülür. Bu normaldir, ızgaraya zarar vermez. Fiyatı da bir tel fırçadan pek farklı değil. Üstelik tek bir taş çoğu zaman bütün bir sezona yetiyor. Banyoda topuk temizliğinde kullanılan ponza taşıyla karıştırmayın. Izgara için üretileni daha iri ve serttir. Büyük marketlerin mutfak reyonlarında ya da hırdavatçılarda kolayca bulabilirsiniz.

Mangal hâlâ sıcakken başlayın

En iyi sonucu, mangalı kullandıktan hemen sonra, ızgara daha sıcakken alırsınız. Sıcak yüzeyde kalıntılar yumuşar, taş da çok daha rahat kavrar. Deterjana ya da kimyasal bir temizleyiciye gerek kalmaz. Sıcaklık ve taşın aşındırıcı yüzeyi işi birlikte halleder. Önce çubukların üzerine ince bir tabaka sıvı yağ sürün. Ayçiçek gibi ısıya dayanıklı olanı iş görür. Yüksek sıcaklığa dayandığı için pas ve yağ kalıntısını çözmeye yardımcı olur. Ardından taşı ızgaraya bastırıp ileri geri hareketlerle çubuk çubuk gezdirin. Taş kısa sürede ızgaranın şeklini alıp oluklara kadar girer. İş bitince ızgarayı bir kez daha hafifçe yağlayıp otuz kırk dakika kısık ateşte ısıtın. Böylece yüzeyde ince bir koruyucu tabaka oluşur ve sonraki pişirmede yapışma azalır.

Porselen kaplı ızgaralara dikkat!

Izgaranız porselen ya da emaye kaplıysa, taşın sert yüzeyi kaplamayı çizer ve zamanla yıpratır. Kaplama bir kez zedelendiğinde altındaki metal açığa çıkar ve pas çoğunlukla oradan başlar. Bu tür ızgaraları tanımak zor değil. Camsı, parlak yüzeyleri onları çıplak metalden hemen ayırır. Bunları ılık sabunlu suyla ve yumuşak kıllı bir fırçayla silmek daha doğru olur. Parlak yüzey hâlâ yerindeyse taşı ona hiç yaklaştırmayın.

Referanslar

Meadow St. Clair. “https://www.housedigest.com/2208082/use-this-bathroom-staple-clean-grill-pumice-stone/” https://www.housedigest.com/2208082/use-this-bathroom-staple-clean-grill-pumice-stone/ (07.07.2026).

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