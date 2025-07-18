Krem şokola 

Sıcak yaz günleri için serinletici leziz bir tatlı olan çikolatalı krem şokolayı kısa sürede hazırlayabilirsiniz...

Servis: 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

2 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası, 40 gr

1 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu, 20 gr

1 bardak toz şeker

2 yemek kaşığı kakao, 30 gr

5 bardak süt, 1 lt

100 gr bitter çikolata

Üzerleri için;

Hindistan cevizi

Çilek

Yapılışı:

*Nişasta, pirinç unu, toz şeker ve kakaoyu orta boy tencereye alarak karıştırın. Sütü yavaş yavaş eklerken topak olmaması için bir yandan el çırpıcısı ile karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirip ocağı kapatın. Bitter çikolatayı ekleyip çikolata eriyene kadar iyice karıştırarak kuplara pay edin.

*Buzdolabında en az iki saat beklettikten sonra üzerlerini hindistan cevizi, çilek veya dilediğiniz orman meyvesiyle süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...