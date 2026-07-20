İngiltere'de 16 yaş altına enerji içeceği satışı yasaklanıyor

İngiltere'de her gün yaklaşık 100 bin çocuğun yüksek kafeinli enerji içeceği tükettiği tahmin ediliyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan ailelerin çocuklarında bu tüketim oranı çok daha yüksek seviyelerde. Okul bahçelerinde giderek popülerleşen ve sosyal medya fenomenleri tarafından sıkça tanıtılan bu içecekler, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. İngiltere hükümeti ise çocukları korumak, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele etmek ve ebeveynleri desteklemek amacıyla nisan ayından itibaren bu içeceklerin satışına katı bir yaş sınırı getiriyor.

Litresinde 150 miligramdan fazla kafein olanlar satılamayacak

Halk sağlığı kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan uzun görüşmeler sonucunda şekillenen yasa kapsamında; çay ve kahve hariç olmak üzere, litresi başına 150 miligramdan fazla kafein içeren tüm içeceklerin 16 yaş altına satışı yasaklanıyor.

Marketleri, otomatları ve internet alışverişlerini kapsayacak olan bu geniş çaplı yasağın denetiminden yerel yetkililer sorumlu olacak. Kurallara uymayarak çocuklara enerji içeceği satmaya devam eden işletmelere ise 2 bin 500 sterline kadar para cezası kesilebilecek.

Kaygı, uykusuzluk ve kalp hastalıklarını tetikliyor

Uzmanlar, enerji içeceklerinin gelişmekte olan bir bedende yarattığı tahribat konusunda oldukça net uyarılarda bulunuyor. Bu içeceklerin tüketimi çocuklarda kaygı seviyesini artırıyor, uyku kalitesini düşürüyor ve odaklanma güçlüğüne yol açarak öğrenme becerilerini doğrudan baltalıyor.

Üstelik riskler sadece bunlarla sınırlı değil; tıp dünyası, yoğun enerji içeceği tüketiminin ilerleyen yaşlarda kalp hastalıkları ve felç riskini ciddi oranda artırabileceğini vurguluyor. Obezite Sağlık İttifakı Yöneticisi Katharine Jenner, çocukları korumak adına atılan bu adımı son derece "sağduyulu ve hayati" olarak nitelendiriyor.

"Çocukların ellerinde yeri yok"

Halk, sağlık profesyonelleri ve ebeveynler tarafından büyük bir destekle karşılanan bu yeni yasa, hükümetin "şimdiye kadarki en sağlıklı nesli yetiştirme" hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor. İngiltere Halk Sağlığı Bakanı Sharon Hodgson da kararlılıklarını şu sözlerle ifade ediyor: "Yüksek kafeinli enerji içeceklerinin çocukların ellerinde yeri yok. Bu yasak, çocukların sağlığına ve esenliğine zarar veren içecekleri satın alma fırsatını ortadan kaldıracak."

Kaynak: The Guardian. "Energy drinks to be banned from sale to under-16s in England" (2026) Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/society/2026/jul/16/energy-drinks-high-caffeine-banned-under-16s-england

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