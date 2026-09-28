Maydanozu doğrarken kalın sapları ayırıp çöpe atmak neredeyse hemen hepimizin yaptığı bir hareket. Oysa profesyonel mutfaklarda tam tersi bir alışkanlık var. Şeflerin çorba ve et suyu yaparken elinde tuttuğu, asla atmadığı parça işte o sap kısmı. Maydanoz, kişniş, dereotu… Yaz aylarında bu otların hepsi tezgâhta bol ve ucuzken, sapları çoğu evde fark edilmeden çöpü boyluyor. Aslında çöpe atılan parça, tencereye en çok tat verebilecek olan.

Sap, yapraktan daha mı güçlü?

Bazı otlarda sap, yapraktan daha aromatik. America's Test Kitchen bunu kör tadımla denedi. Tadıcılar ne tat aldıklarını bilmeden kişniş sapını ucundan köküne doğru çiğnedi ve hepsi aynı şeyi söyledi. Tat tatlı, taze ve yoğundu. Kök uca yaklaştıkça aroma daha da güçlendi, hiçbir noktada acılaşmadı. Sebebi mutfak kimyasında. Saplarda otun aromasını taşıyan uçucu yağlar yaprağa göre daha yoğun birikiyor. Yaprak çabuk soluyup tadını yitirir, sap ise pişerken aromasını yavaş yavaş suya bırakır. Uzun süre kaynayan bir çorbaya tat vermek istediğinizde sap işi görür, üstelik yaprağa kıyasla çok daha dayanıklı çıkar.

Maydanozda küçük bir istisna

Kişniş sapını gönül rahatlığıyla her yere atabilirsiniz. Hatta kişniş sapı yaprağından bile aromatik, birçok Asya mutfağında doğranıp doğrudan yemeğe katılıyor. Maydanozda ise tek bir nüans var. Sapın en alt, en kalın ucu çiğ yendiğinde hafif bir acımsılık bırakabiliyor. Salataya ya da tabule benzeri bir karışıma doğradığınız maydanozda yaprağı tercih etmenizin sebebi de bu. Çorbaya gelince mesele değişiyor. Uzun pişirme bu hafif acılığı tamamen siliyor ve geriye sadece derin maydanoz kokusu kalıyor. "An Everlasting Meal" kitabının yazarı Tamar Adler bu yüzden maydanoz saplarını biriktirip yaptığı her et suyuna bir tutam attığını anlatır. Onun gözünde sap, suyun belkemiği.

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Çorbaya, et suyuna, baklagile nasıl giriyor?

Saplar pişmenin başında tencereye girer, yapraklar tabağa son anda. Profesyonel mutfak ikisini neredeyse iki ayrı malzeme gibi kullanıyor. Sap tabana tat kuruyor, yaprak bitişe tazelik veriyor. Türk sofrasında karşılığını bulmak kolay. Maydanoz saplarını bir iple bağlayıp mercimek çorbasının suyuna atın, kaynarken çekip çıkarın. Tencerede süzülünce arkasında ne kalın sap parçası kalır ne de tabakta çiğneyeceğiniz bir lif, sadece koku geçer. Aynı yöntem tavuk suyu ve sebze suyu için de işler.

Dereotu sapları biraz daha odunsu, daha derin bir koku verir. Çorbanın yanında turşu suyuna da yakışır, hatta evde turşu kuranların atması en yazık olan parça budur. Kuru fasulye ya da nohut gibi baklagilleri haşlarken tencereye bir avuç ot sapı atmak da suya görünmez ama hissedilir bir tat bırakıyor.

Bir dahaki sefere çöpe atmadan önce

Her seferinde taze sap biriktirmek zorunda değilsiniz. Maydanoz, kişniş ve dereotu saplarını yıkayıp kuruladıktan sonra bir poşete doldurup dondurucuya atın. Yaz boyunca pazardan gelen demet demet otun saplarını biriktirip kışın çorbaya katmak da işin cabası. Bir sonraki çorba ya da et suyu için elinizin altında hazır beklesin. Dondurulmuş sap, taze sap kadar iyi koku verir.

Referanslar

Sho Spaeth. “ The Money-Saving Kitchen Tip That Makes Soups, Stocks, and Sauces Taste Better” Şuradan alındı: https://www.seriouseats.com/tip-for-using-herb-stems-12008326 (29.06.2026).

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