Fırında parmesanlı domatesli patlıcan

İtalyanların meşhur 'Parmigiana di Melanzane'si yani bol parmesanlı domatesli fırında nefis patlıcan yemeği... Müjgan Yurtseven, "Bu tarifte balkonumda tohumdan yetiştirdiğim İtalyan fesleğenlerini kullandım" diye not düşüyor.

Fırında parmesanlı domatesli patlıcan
Yaşam
Giriş: 21 Temmuz 2025 09:15 Güncelleme: 21 Temmuz 2025 09:18
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Servis: 4 - 5 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 + 20 dakika


Malzemeler

200 ml lik bardak ölçüsüyle;

1 kg patlıcan

4 - 5 yemek kaşığı zeytinyağı


Domates sosu için;

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 küçük kuru soğan, yemeklik doğranmış

3 diş sarımsak, minik doğranmış

3 bardak domates püresi

1 çay kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

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1 bardak rendelenmiş parmesan peyniri

4 - 5 dal taze fesleğen

140 gr mozarella, ince dilimlenmiş veya rendelenmiş


Yapılışı

*Fırını 220 derecede fanlı ayarda ısıtmaya başlayın (patlıcanların kararmamaları için fırın en az 15 dakika ısıtılmış olmalı!).


*Patlıcanları yıkayıp kurulayarak bir cm kalınlığında doğrayın, pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine sıralayıp her iki taraflarına da zeytinyağı sürün. İyice ısınmış olan fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.


Patlıcanlar fırında kızarırken bu arada domates sosunu hazırlayalım;


*Zeytinyağı ve soğanı orta boy tencereye alın, kısık ateşte soğan pembeleşene kadar kavurun, sarımsağı ekleyip aroması çıkana kadar kavurun. Domates püresi, esmer şeker, baharatlar ve tuzu ilave ederek karıştırın ve tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte sos koyulaşana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin ve ocağı kapatın.


*Orta boy oval fırın kabının tabanını kaplayacak kadar yaklaşık 3 - 4 yemek kaşığı domates sosundan yayın, üzerine fırınlanmış patlıcan dilimlerinin yarısını sıralayın, üzerine kalan domates sosunun yarısını yayın, rendelenmiş parmesan ve fesleğen yapraklarının yarısını sosun üzerine serpiştirin. Üzerine kalan patlıcan dilimleri, domates sosu, parmesan ve fesleğen yapraklarını serpiştirin. En üste rendelenmiş veya dilimlenmiş mozarellayı yerleştirin.


*Fırın ısısını fanlı ayarda 180 dereceye alarak kabı fırına sürün, mozarella eriyip kızarmaya başlayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.


*Servis esnasında üzerine dilerseniz ekstra parmesan ve fesleğen yaprakları serpiştirin.


Kısa notlar;

*Parmesan tuzlu bir peynir olduğundan sadece domates sosa eklediğimiz tuz yeterli oluyor.


*Parmesanlı patlıcanın ön hazırlığını yaparak yemekten yarım saat önce fırınlayabilirsiniz...


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





Dünya mutfakları: Bol soslu aile sofralarıyla İtalya
Dünya mutfakları: Bol soslu aile sofralarıyla İtalya

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