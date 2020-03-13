Vişneli muffin brownie

İç dokusu hafif ıslak, üzeri tam da olması gerektiği gibi kıyır kıyır lezzetteki muffinlerde vişne likörümün içindeki vişne tanelerini kullandım, dilerseniz dondurulmuş vişne ile yapabilirsiniz.
Servis: 12 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Yumurtaları yarım saat önceden oda ısısına alın, muffin tepsisine kağıt kalıpları yerleştirip hazırda bekletin. Tereyağını sos tenceresine alarak kısık ateşte eritin, ocağı kapatırken bitter çikolatayı parçalara ayırıp tereyağına ilave ederek çikolata eriyene kadar karıştırın (tereyağının sıcaklığıyla çikolata kolayca eriyecektir). Yumurtaları çırpma kabına alarak kremamsı hale gelene kadar yaklaşık 7 dakika çırpın, toz şekeri ilave ederek 2-3 dakika daha çırpın (bu aşamadan sonra mikser kullanmıyoruz). Çikolata & tereyağı karışımı, vaniya özütü ve vişne suyunu (veya vişne likörü) yumurtalı karışıma eklerken altan üste doğru spatula ile yavaş yavaş karıştırın. Un ve bir tutam tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ilave edin, spatulata ile homojen hale gelene kadar alttan üste doğru karıştırarak en son damla çikolataları ekleyin. Muffin hamurunu kalıplara eşit oranda pay edin, üzerlerine 1 er adet vişne (veya vişne likörü) tanelerinden batırın. 175 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.
Afiyetle sevgiyle kalın…