Vişneli muffin brownie

Brownieyi kim sevmez ki? Peki içine biraz da vişne eklesek... İşte tadı damağınızdan silinmeyecek vişneli muffin brownie tarifi...

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Vişneli muffin brownie
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İç dokusu hafif ıslak, üzeri tam da olması gerektiği gibi kıyır kıyır lezzetteki muffinlerde vişne likörümün içindeki vişne tanelerini kullandım, dilerseniz dondurulmuş vişne ile yapabilirsiniz.

 

Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

 

 

Vişneli muffin brownie için malzemeler:

  • 125 gr tereyağı
  • 120 gr bitter çikolata
  • 2 yumurta 100 gr toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 1 yemek kaşığı vişne suyu veya vişne likörü
  • 70 gr un
  • 1 tutam tuz
  • 75 gr damla çikolata
  • 12 adet vişne veya vişne likörü taneleri

 

Vişneli muffin brownie yapılışı:

Yumurtaları yarım saat önceden oda ısısına alın, muffin tepsisine kağıt kalıpları yerleştirip hazırda bekletin. Tereyağını sos tenceresine alarak kısık ateşte eritin, ocağı kapatırken bitter çikolatayı parçalara ayırıp tereyağına ilave ederek çikolata eriyene kadar karıştırın (tereyağının sıcaklığıyla çikolata kolayca eriyecektir). Yumurtaları çırpma kabına alarak kremamsı hale gelene kadar yaklaşık 7 dakika çırpın, toz şekeri ilave ederek 2-3 dakika daha çırpın (bu aşamadan sonra mikser kullanmıyoruz). Çikolata & tereyağı karışımı, vaniya özütü ve vişne suyunu (veya vişne likörü) yumurtalı karışıma eklerken altan üste doğru spatula ile yavaş yavaş karıştırın. Un ve bir tutam tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ilave edin, spatulata ile homojen hale gelene kadar alttan üste doğru karıştırarak en son damla çikolataları ekleyin. Muffin hamurunu kalıplara eşit oranda pay edin, üzerlerine 1 er adet vişne (veya vişne likörü) tanelerinden batırın. 175 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

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