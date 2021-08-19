Sivrisinekler neden kan emer?

Sivrisinekler, hedeflerini ısı ve koku yoluyla bulur. Bazı kişileri daha çok ısırmasının sebebi ise, vücut ısılarımızın ve kokularımızın farklılılarından kaynaklanıyor. Ayrıca sivrisinekler gece uyurken çıkardığımız karbondioksite gelir. Akşamları çok terliyor ve vücut ısınız yükseliyorsa, sivrisinekleri bu daha fazla cezbeder. Kokusunda karbondioksit, oktenol, laktik asit ve diğer bazı maddeler bulunan insanlar sivrisineklerin ilk hedefi oluyor. Araştırmaya göre ise; erkek sivrisinekler ısırmaz, dişi sivrisinekler ise kan depolar.

Sivrisineklerin ısırmasının bir diğeri nedeni ise, kan gruplarımızın farklılığıdır. Yapılan bir araştırmaya göre, kan grubu "0" olan kişiler, sivrisinekler için daha çekici. Kan grubu "0" olanların, kan grubu "A" olanlara kıyasla sivrisinekler tarafından ısırılma olasılığının yaklaşık iki kat fazla olduğunu ortaya koydu. Kanı "B" grubu olanlar ise "0" ve "A" grubu arasında yer alıyor. Sivrisinek kovucularının zararları yazısını okumak için tıklayınız...

Florida Üniversitesi, Entomolojist (böcek bilimci) Jonathan Day’e göre ise, sivrisineklerin bazı kişileri daha çok ısırmasında kıyafetlerin renklerinin de etkili olduğunu dile getirdi. Koyu, mavi veya kırmızı renkli kıyafetlerin, sivrisineklerin hareket eden insanları daha kolay saptanmasına yardımcı oluyor.

Yayınlanan bilimsel başka bir araştırma ise, alkol tüketiminin sivrisinekleri çektiğine yer veriyor. Özellikle bira tüketenler, sivrisinekler tarafından daha çok ısırılıyor.