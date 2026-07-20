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Çiğ kabak salatası 

Müjgan Yurtseven'in kabak salatası tarifi, taze otlar, limon ve beyaz peynirin uyumuyla sağlıklı ve lezzetli bir alternatif oluşturuyor.

Çiğ kabak salatası 
Giriş: 20 Temmuz 2026, Pazartesi 10:05
Güncelleme: 20 Temmuz 2026, Pazartesi 10:05

Tarif defterimden;

Kabağı pişirmeden kolaylıkla hazırlayabileceğiniz peynirli & cevizli sağlıklı ve leziz salata...

Servis: 2 - 3 kişilik

Hazırlama süresi: 20 - 25 dakika

Malzemeler:

  • 3 adet sakız kabağı (incelerinden seçin)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 limon suyu
  • 1 diş sarımsak, ezilmiş
  • 7 - 8 dal dereotu, incecik doğranmış
  • 5 - 6 dal taze nanenin yaprağı
  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu
  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 75 gr beyaz peynir, küp küp doğranmış
  • 4 - 5 adet ceviz içi, iri parçalara ayrılmış

Yapılışı:

*Kabakları iyice yıkayıp kurulayın, sebze soyacağı ile uzunlamasına şeritler halinde kesin ve orta boy kaseye aktarın, yarım limon suyu ve tuzu ekleyip karıştırın.

*Kabak dilimlerinin sularını salması için yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra suyunu süzdürmek için süzgeçe alın ve hafifçe sıkarak kaseye aktarın. Yarım limon suyu, sarımsak, dereotu, nane, rendelenmiş limon kabuğu, zeytinyağı, peynir ve cevizi ilave ederek karıştırın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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