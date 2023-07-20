Şiveydiz tarifi için malzemeler

Yarım kilo kuzu kuşbaşı

1 litre su

Önceden haşlanmış 1 su bardağı nohut

2 sap taze sarımsak

2 sap taze soğan

1 litre su

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yumurtanın sarısı

2 çorba kaşığı un

Şiveydiz yapılışı

Tencereye kuşbaşı kuzu eti konularak hafifçe tavlanır, tuz ve su ilave edilerek haşlanmaya bırakılır. Et piştikten sonra içine önceden haşlanmış nohut ilave edilir. 2 santimlik şeritler halinde doğranmış taze sarımsak ve taze soğan, et ve nohuta ilave edilir. Biraz piştikten sonra başka bir tencereye süzme yoğurt, yumurta ve un konularak hafif ateşte sürekli karıştırılarak dumanı çıkana kadar pişirilir. Hazırlanan yoğurt ağır ağır diğer tencereye dökülüp servis edilir.

Afiyet olsun.