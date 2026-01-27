Sınır koymanın yeni yolu: Sessiz istifa

Son yıllarda iş dünyasında sıkça duyulan “sessiz istifa” (quiet quitting), çalışanların işlerinden resmen ayrılmadan yalnızca görev tanımlarında yer alan sorumlulukları yerine getirmesi anlamına geliyor. Fazladan mesai yapmamak, sürekli ulaşılabilir olmamak, duygusal emeği minimumda tutmak bu yaklaşımın temel unsurları arasında yer alıyor. İlk bakışta ilgisizlik ya da motivasyon eksikliği gibi algılansa da uzmanlara göre sessiz istifa, modern çalışma hayatında uzun süredir biriken yapısal sorunların görünür hale gelmiş bir sonucu.

Sessiz istifa nedir? Sessiz istifanın nedenleri

World Economic Forum, sessiz istifayı özellikle pandemi sonrası dönemde değişen çalışma algısının bir yansıması olarak değerlendiriyor. Uzaktan ve hibrit çalışma modelleri, iş-özel hayat sınırlarının bulanıklaşmasına neden olurken, birçok çalışan sürekli erişilebilir olmanın yarattığı zihinsel yükle karşı karşıya kaldı. Bu süreçte özellikle genç kuşaklar, işin hayatın merkezinde yer almasına itiraz etmeye başladı. Sessiz istifa, “iş için yaşamak” yerine “işle yaşamak” fikrinin pratik bir karşılığı haline geldi.

TieTalent tarafından yayımlanan analizlerde sessiz istifanın temel nedenleri arasında tükenmişlik sendromu, takdir edilmemek, adaletsiz iş yükü ve yöneticilerle kurulan zayıf iletişim öne çıkıyor. Çalışanlar verdikleri emeğin karşılığını alamadıklarını hissettiklerinde, görünmez bir geri çekilme davranışı sergiliyor. Bu geri çekilme çoğu zaman ani değil; küçük hayal kırıklıkları, artan stres ve uzun süreli yorgunlukla yavaş yavaş şekilleniyor. İlginizi çekebilir: Rahatlamak için yoga çeşitleri Forbes Councils’e göre 2025 itibarıyla sessiz istifa, bireysel bir tutum olmanın ötesine geçerek kurumsal bir risk faktörüne dönüşmüş durumda. Uzmanlar, çalışan bağlılığındaki bu sessiz düşüşün uzun vadede üretkenliği azalttığını, ekip içi iletişimi zayıflattığını ve kurum kültürünü olumsuz etkilediğini belirtiyor. Özellikle kadın çalışanlar açısından bakıldığında, ücretsiz duygusal emek, görünmeyen bakım sorumlulukları ve cam tavan gibi yapısal eşitsizlikler sessiz istifayı daha anlaşılır kılıyor. İş hayatında kadın olmak birçok boyutta kendini gösteriyor.

Moore Kingston Smith’in değerlendirmelerine göre sessiz istifa, çalışanların tembel olduğu anlamına gelmiyor; aksine sınır koyma ihtiyacının bir göstergesi. Birçok çalışan, iş yerinde kendini güvende hissetmediğinde ya da gelişim fırsatı görmediğinde, enerjisini korumayı tercih ediyor. Bu durum özellikle uzun süreli belirsizlik, yüksek performans baskısı ve sürekli değişen beklentilerle karşı karşıya kalan sektörlerde daha sık görülüyor. Uzmanlar sessiz istifanın, çalışanların psikolojik sağlığı açısından bir savunma mekanizması olabileceğini vurguluyor. Sürekli “daha fazlasını yapma” baskısı altında kalan bireyler, bu yolla kendilerini korumaya çalışıyor. Ancak bu durumun kalıcı hale gelmesi, hem çalışan hem de işveren açısından sürdürülebilir değil. İşverenlerin yalnızca performans sonuçlarına değil, çalışan deneyimine ve duygusal bağlılığa da odaklanması gerektiği belirtiliyor. Sessiz istifayı önlemek için önerilen çözümler arasında açık iletişim kültürü oluşturmak, gerçekçi iş yükü planlaması yapmak, takdir ve geri bildirimi artırmak, esnek çalışma modellerini desteklemek ve psikolojik güvenliği güçlendirmek yer alıyor. Çalışanlar açısından ise sınır koyabilmek, beklentileri netleştirmek ve tükenmişlik belirtilerini erken fark etmek önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak sessiz istifa, yalnızca bireysel bir "geri çekilme" değil; modern çalışma hayatının yeniden şekillendiğinin güçlü bir göstergesi. Çalışanlar daha dengeli, saygılı ve anlamlı bir iş hayatı talep ederken, kurumlar da bu değişimi görmezden gelmenin bedelini giderek daha ağır ödüyor. Sessiz istifa, iş dünyasına şu soruyu soruyor: Daha çok çalışmak mı, daha sağlıklı çalışmak mı? Referanslar: TieTalent. "Silent Resignations: Understanding Quiet Quitting and How to Prevent It" Şuradan alındı: https://tietalent.com/en/blog/96/silent-resignations-understanding-quiet-quitting-and-how-to-prevent-it Forbes Councils. "Quiet Quitting in 2025". Şuradan alındı: https://councils.forbes.com/blog/quiet-quitting-in-2025 Moore Kingston Smith. "Understanding Quiet Quitting". Şuradan alındı: https://mooreks.co.uk/insights/understanding-quiet-quitting/ World Economic Forum. "Quiet Quitting Explained". Şuradan alındı: https://www.weforum.org/stories/2022/09/quiet-quitting-explained/