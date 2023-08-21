Hangi pantolonla hangi ayakkabı giyilir?

Çoğu zaman kafamızda bütünleştirdiğimiz pantolon ve ayakkabıları birlikte giyeriz ve kendimizi daha iyi hissettiğimiz kombinleri kodlarız. Bacak boyunuzu ve yapınızı olduğundan daha hoş gösterip kombinleriniye uygun ayakkabıyı bulmak için haberimizi takip edebilirsiniz.

Skinny pantolon

Skinny pantolonlar birçok spor ayakkabıya ve topuklu ayakkabıya uyum sağlamak konusunda önde gelen pantolon türlerinden. Skinny pantolonlar geri kalan parçalarla iyi kombinlendiği zaman bize göre özellikle loafer, kalın tabanlı spor ayakkabılar ve stilettolarla çok yakışıyorlar. Siz de gideceğiniz ortam ve oluşturmak istediğiniz tarza göre bu ayakkabılardan birini tercih edebilirsiniz.

İspanyol paça pantolon

İspanyol paça pantolonlar bacak boyunuzu normalden daha uzun gösterirler. Bunu ayakkabınızla da desteklerseniz daha uzun görünebilir ve daha hoş bir proporsiyon görüntüsü elde edebilirsiniz. Özellikle platformlu topuklu sandaletler ve büyük tabanlı spor ayakkabılar spor şık kombinlerinize eşlik etmek için oldukça uygunlar. Bu sayede bacak boyunuzu uzatırken platformlu bir tercih yaptığınızdan rahatlığınızdan ödün vermemiş olacaksınız.

Havuç pantolon

Havuç pantolonlar özellikle basen kısmı daha dar olan kadınların tercih ederek bacaklarını olduğundan daha güzel göstermek için tercih ettikleri bir pantolon modeli. Alta doğru daraldığından alt bacakları ince olan kadınlar bu modeli rahatlıkla tercih edebilirler. Bu pantolonlar özellikle iş yerinde veya şık mekanlarda tercih edilebilir olduklarından loafer ve ince bantlı topuklu ayakkabılara rahatlıkla eşlik edebilirler.

Boru paça pantolon

Boru paça pantolonlar aslında birçok ayakkabı modeline kolaylıkla eşlik edebilirler fakat yere çok yakın tabanı olan ve neredeyse tabanı yokmuş gibi duran spor ayakkabılarla tercih edildiklerinde bacak boyunuzu olduğundan kısa gösterebilir. Bu sebeple boru paça pantolon giyecekseniz stiletto bu tip pantolonlar için en iyi seçim olabilir. Bileklerinde bant olmadığından bacak boyunuzu kesmeden sizi olduğunuzdan uzun gösterecektir.

Mom jean

"Mom jean" olarak geçen kot pantolonlar spor kombinlerin en sevilen modellerinden biri olduson yıllarda. Basen kısmı geniş kadınların tercih ederken basenlerini biraz daha geniş gösterme riski bulunan bu pantolonları tercih ederken özellikle soğuk havalarda kovboy çizmelerden ve "bootie" botlardan faydalanabilirsiniz. Böylelikle boyunuz daha uzun görünecek ve paçalarını biraz katlayarak daha spor bir görünüme ulaşabileceksiniz.