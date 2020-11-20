Elmalı cevizli kremalı kek

Tarif defterimden;

Elmaya çok yakışan tarçın ve ceviz içi ile hazırladığım yumuşacık kekin içinde tereyağı yerine krema var. Kremanın ipeksi hali keke o kadar güzel yansıyor ki damakta bıraktığı nefis tadıyla elmalı lezzetleri sevenlerin favorisi olacağı kesin...

Servis: 24 cm’lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 50 - 55 dakika

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıbı yağlamak için

4 yumurta

200 gr toz şeker

250 ml krema

200 gr un

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

5 adet elma, fuji cinsi olanlardan

70 gr ceviz içi

1 yemek kaşığı esmer şeker

Üzerine:

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Yumurta ve kremayı yarım saat önceden oda ısısına çıkartın.

*Kek kalıbının tabanını fırın kâğıdı ile kaplayıp yanlarına tereyağı sürün.

*Un, tarçın, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp eleyin (ön hazırlıklar işimizi kolaylaştıracaktır).

*Elmaların iki adetinin kabuklarını soyup minik küpler halinde doğrayın.

*Yumurtaları ve şekeri derin bir kaba alarak mikserin yüksek deviri ile kremamsı olana kadar yaklaşık 5 dakika çırpın. Kremayı ilave ederek 2 dakika daha mikserin düşük deviri ile çırpın. Bu aşamadan itibaren mikser kullanmıyoruz, unlu karışımı yumurtalı karışıma ekleyip spatula ile homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Minik küpler halinde doğranmış elmaları ve iri kıyılmış cevizleri de ilave ederek karıştırdıktan sonra kalıba aktarın.

*Fırın ısısını 170 derece ayarlayın. Kalan üç elmanın kabuklarını soyarak ince dilimleyin, kek hamurunun üzerini kaplayacak gibi yerleştirin. Bir yemek kaşığı esmer şekeri elmaların üzerine serperek ısınmış fırında 50 - 55 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse fırın ısını 160 derece ısıya düşürerek 5 dakika daha pişirin.

*Keki fırından çıkardıktan sonra tamamen soğuyunca üzerine pudra şekeri ve tarçını karıştırarak serpin.

Kısa notlar:

*Sulu ve kendine has aroması olan Fuji cinsi elmalardan bulabilirseniz kekin lezzeti kat kat artacaktır.

*Kek pişerken ısı kaybı olmaması ve kekin kabarması için ilk 30 dakika fırının kapağını açmayın.

*Fırın ısıları markalara göre farklılık gösterdiğinden kek pişirdiğiniz ısıya ayarlayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...