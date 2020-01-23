Yoganın 9 çeşidi

Yoga çeşitleri nelerdir?

Bir yoga stüdyosunun programında birçok farklı yoga dersinin olduğunu görmek, özellikle yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir. En popüler 9 yoga çeşidini basitçe açıklıyoruz.

Yoga aslında 8 aşamalı uygulama pratiklerinden oluşan çok geniş kapsamlı bir yaşam felsefesidir. Asanalar, yani yoga duruşları da, bu 8 aşamalı yoga pratiklerinin yalnızca bir koludur. Günümüzde yoga, felsefi yaklaşımından ziyade beden hareketleri ve meditasyon önerdiği için sıklıkla tercih edilirken, pozların uygulanma biçimi ve genel yaklaşımı bakımından en popüler yoga çeşitleri 9’a ayrılıyor:

1- Hatha yoga

Sanskritçe’de ‘hatha’ terimi, yoganın tüm fiziksel duruşlarını ifade eder. Batı’daki yoga anlayışına göre ise hatha yoga, nefes ve beden egzersizlerine klasik bir yaklaşımı ifade ediyor. Yeni başlayanlar için de uygun olan hatha yoga sınıfları, pozları ve yoganın temellerini öğrenmeye başlayanlar için ideal.

2- Ashtanga yoga

Sanskritçe’de ‘sekiz dallı/sekiz kollu yol’ anlamına gelen Ashtanga, bazı serilerin sürekli ve düzenli bir şekilde uygulanmasını içeren türde bir yoga pratiğidir. Pozlarda kısa süreler kalınır ve genellikle güç ve esneklik gerektiren pozlar uygulanır, bu nedenle Ashtanga pratiği, biraz daha tecrübeli ve yogada daha derinleşmek isteyen yoga öğrencileri için idealdir.

3- Yin yoga

Oldukça yavaş, içe dönük bir yoga stili olan Yin yoga, Uzakdoğu felsefesini temel alır. Genellikle yerde oturarak veya uzanarak girilen yoga pozlarında uzun süre kalmayı ve nefesle birlikte pozların içinde esnemeyi-gevşemeyi içerir. Özellikle stresle baş etmek için yogayı tercih edecekler için idealdir.

4- Vinyasa yoga

En ‘egzersiz gibi’ sayılabilecek yoga çeşidi olan Vinyasa, Ashtanga yoga pratiğinden 1980’lerde uyarlanarak popüler olmuştur. Vinyasa sınıfları genellikle güneşe selam serilerinin tekrarlanmasını içerir ve elbette dersi veren hocanın yaklaşımına göre farklılık gösterir.

5- Iyengar yoga

BKS Iyengar tarafından 1930’lu yıllarda kurulan ve öğretilmeye başlanan Iyengar yoga, tüm dünyada en çok uygulanan yoga pratiklerinden biridir. Hindistan’da çok genç yaşta yoga çalışmalarına başlayan Iyengar’ın 1966 yılında yayınladığı ‘Light on Yoga’ kitabı, yoga felsefesinin tüm dünyada tanınmasına ve özellikle Amerika’da yaygınlaşmasına vesile oldu. Denge ve belirli hareketlerin tekrarlanması esasına dayanan Iyengar yoga pratiğinde esneklik ve güç kazanmak için de bazı uygulamaların düzenli yapılması önerilir.

6- Restoratif yoga

Tamamen gevşemeye ve dinlenmeye odaklı Restoratif yogada yastık, battaniye, kemer, sandalye gibi ekipmanlar kullanılarak beden desteklenir ve vücudu tamamen serbest bırakabildiğimiz pozlarda derin gevşeme pratiği ve nefes çalışmaları yapılır.

7- Bikram yoga

Sıcak yoga olarak da bilinen Bikram yoga, sauna benzeri yüksek ısılı ve nemli odalarda yapılır. 26 temel hareketin ikişer kez tekrarlanmasını içeren yoga asana akışları güçlendirici, toksinlerden arındırıcı ve elbette, bolca terleten bir etki yaratır.

8- Kundalini yoga

Kundalini yoga, hem fiziksel hem de spiritüel çalışmaları içeren bir yoga türüdür. Kundalini adı verilen ve omurgada biriktiği düşünülen enerjinin serbest bırakılmasını hedefler ve hızlı hareketler, nefes çalışmaları, mantralar ve meditasyonlar içerir.

9- Hamile yogası

Hamilelik sürecinde bedeni desteklemek, güçlendirmek ve esnekliği korumak amacıyla yapılan hamile yogası, doğuma hazırlık çalışmaları olarak kabul edilebilecek pelvik taban egzersizleri ve nefes çalışmalarını da içerir. Hamilelikte bebekle bağ kurmak, değişen bedeni fark etmek ve bu değişimlere uyum sağlamak için ideal bir pratiktir.

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