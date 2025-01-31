Kapuska yemeği tarifi

Kapuska sevmeyenlere kapuskayı sevdirecek tarif! İşte Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden kapuska yemeği tarifi...

Kapuska yemeği tarifi
Yaşam
Giriş: 31 Ocak 2025 23:10 Güncelleme: 02 Şubat 2025 00:40
ABONE OL

Geleneksel yemeklerimizden biri olan Lahana Kapuska özellikle bol acılı yapıldığında çok lezzetli olur... Her ne kadar dünyanın en kötü 100 yemek listesinde 67. sırada yer alsa da bizim için vazgeçilmez olan kapuskayı etli, etsiz, pirinçli veya bulgurlu dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz....



Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 1 kg beyaz lahana
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı başak başı iri pilavlık bulgur
  • 4 su bardağı sıcak su, 800 ml

Üzerine:

  • 8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış




Yapılışı:

*Lahanayı yıkayıp küpler halinde doğrayın.


*Zeytinyağı ve soğanı geniş bir tencereye alın, kısık ateşte soğan yumuşayana kadar kavurun. Salçalar ve doğranmış lahanayı ilave edip açık ateşte ara sıra karıştırarak 7 - 8 dakika soteleyin. Pul biber, karabiber, tuz, bulgur ve sıcak suyu sırayla ekleyip karıştırın, tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte 20 - 25 dakika pişirin.


*Servis esnasında üzerine maydanoz serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.