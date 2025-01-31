Kapuska yemeği tarifi

Geleneksel yemeklerimizden biri olan Lahana Kapuska özellikle bol acılı yapıldığında çok lezzetli olur... Her ne kadar dünyanın en kötü 100 yemek listesinde 67. sırada yer alsa da bizim için vazgeçilmez olan kapuskayı etli, etsiz, pirinçli veya bulgurlu dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz....

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

1 kg beyaz lahana

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kuru soğan, yemeklik doğranmış

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı başak başı iri pilavlık bulgur

4 su bardağı sıcak su, 800 ml

Üzerine:

8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Lahanayı yıkayıp küpler halinde doğrayın.

*Zeytinyağı ve soğanı geniş bir tencereye alın, kısık ateşte soğan yumuşayana kadar kavurun. Salçalar ve doğranmış lahanayı ilave edip açık ateşte ara sıra karıştırarak 7 - 8 dakika soteleyin. Pul biber, karabiber, tuz, bulgur ve sıcak suyu sırayla ekleyip karıştırın, tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte 20 - 25 dakika pişirin.

*Servis esnasında üzerine maydanoz serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...